Сергей проводит ещё 11 экскурсий

Мои заказы

Прогулка по району-саду Марауненхоф

Очарование немецких вилл, пейзажи Верхнего озера и секреты оборонительных башен Калининграда
Путеводители много рассказывают о районе-саде Амалиенау, но лишь вскользь упоминают о другом, не менее колоритном и зелёном — Марауненхоф.

Предлагаю уделить ему внимание и прогуляться по булыжной мостовой вдоль Верхнего пруда, ощутить атмосферу Восточной ярмарки, рассмотреть изящные скульптуры, живописный парк и старинные прусские особняки.
4.9
9 отзывов
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Прогулка по району-саду Марауненхоф
Прогулка по району-саду Марауненхоф

Описание экскурсии

Прусские башни-близнецы

  • Вы осмотрите две башни 19 века — Дона и Врангеля
  • Увидите участок оборонительной стены, где некогда стояли пушки
  • Угадаете, что прячет в мешочке бабушка-хомлин возле Музея янтаря
  • Услышите рассказ про Врангелевский кирасирский полк, посмотрите на его казармы и бывший манеж

Обертайх: скульптуры, символы и таинства

  • Вы пройдётесь по променаду вдоль Обертайха — так во времена Восточной Пруссии называли Верхнее озеро
  • Рассмотрите старинные статуи животных и попробуете отличить моржа от морского льва
  • Узнаете, как отдыхали кёнигсбержцы на берегах водоёма
  • А также какие обряды здесь совершали члены студенческих братств
  • Увидите барельефы с мифическими существами и оккультными знаками на профессорских домах

Истории парка «Юность»

Вам встретятся любимые развлечения местных жителей — перевёрнутый дом, зеркальный лабиринт и колесо обозрения. А я расскажу:

  • как раньше выглядел сад в английском стиле
  • что находилось на месте помпезной дворянской усадьбы
  • какие мотивы можно рассмотреть в очертаниях университета
  • что привлекало модников в местный кинотеатр

Застывшая музыка района Марауненхоф

  • Мы посмотрим на симпатичные виллы с черепичными крышами, круговые площади и немецкую брусчатку
  • На улицах русских писателей и прусских королей в деталях представим быт прежних жителей Марауненхофа
  • Выясним, какая кирха возвышалась на месте трамвайных путей
  • Поймём, почему ещё совсем недавно местный «Питер» обходили стороной

Организационные детали

Во время прогулки вы можете отведать местную медовуху и кёнигсбергский марципан (по желанию, за дополнительную плату).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Музея янтаря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 6344 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
читать дальшеуменьшить

себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху. Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
Людмила
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.+2
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год или пару раз за год. Неск лет искала гида именно по Марауненхофу и о чудо!! Он есть! 3.5 часа пролетают незаметно в компании с Сергеем. Отличный рассказчик, знаток истории, просто приятный собеседник! Всем рекомендую.
Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда
Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда
Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много нового. Сергей очень любит свой город и увлеченно рассказывает о нем. Было ощущение, что гуляем с хорошим другом, который от души показал нам самые интересные места
Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много
Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много
Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!
Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!
Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!
Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Экскурсия понравилась. Материал интересный. Рассказ и о немецком прошлом, и о советском прошлом, посещаемых мест.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Замечательная экскурсия! Сергей-прекрасный экскурсовод, умеющий преподать много интересного материала.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Прогулка по району-саду Марауненхоф»

Пешая одиссея через 7 районов Кёнигсберга
Пешая
3 часа
246 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Пешая одиссея через 7 районов Кёнигсберга
Прогуляться от острова Кнайпхоф до вилл Марауненхофа и раскрыть тайну числа 13 в судьбе Калининграда
Начало: Около кёнигсбергской биржи
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:30
14 авг в 14:15
15 авг в 10:00
1644 ₽ за человека
Вековые секреты районов Хуфен и Амалиенау
Пешая
2 часа
25 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вековые секреты районов Хуфен и Амалиенау
Погрузитесь в атмосферу старинного Калининграда, исследуя уникальные архитектурные стили и исторические тайны районов Хуфен и Амалиенау
Начало: На улице Шиллера
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 6700 ₽ за всё до 4 чел.
Скромное обаяние Марауненхофа
Пешая
2 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Скромное обаяние Марауненхофа
Авторская прогулка по одному из самых престижных районов Кёнигсберга с коренным калининградцем
Начало: На набережной Верхнего пруда
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:45 и 15:30, в субботу и воскресенье в 10:00 и 12:45
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
1199 ₽ за человека
Амалиенау - район для хорошей жизни
Пешая
2.5 часа
64 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Амалиенау - район для хорошей жизни
Прогулка по Амалиенау откроет вам секреты старого Кенигсберга. Увидите изящные виллы, услышите истории о жителях и насладитесь зеленью
Начало: В районе Центрального парка
Расписание: в воскресенье в 11:00
16 авг в 11:00
23 авг в 11:00
1250 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 7043 ₽ за экскурсию