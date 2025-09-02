Сергей проводит ещё 11 экскурсий

Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.

Анастасия

Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год или пару раз за год. Неск лет искала гида именно по Марауненхофу и о чудо!! Он есть! 3.5 часа пролетают незаметно в компании с Сергеем. Отличный рассказчик, знаток истории, просто приятный собеседник! Всем рекомендую.