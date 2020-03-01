Сергей проводит ещё 11 экскурсий

Что вас ожидает

О чем расскажут прусские башни?

Наша прогулка начнется с осмотра двух башен-близнецов 19 века – Дона и Врангеля. Вы увидите участок оборонительной стены, где некогда стояли пушки, угадаете, что прячет в мешочке бабушка-хомлин у Музея янтаря, услышите рассказ про Врангелевский кирасирский полк, посмотрите на их казармы и бывший манеж. А еще я расскажу, что теперь находится в Выставочном зале и кто выступал в Доме техники – главном павильоне Восточной ярмарки, которая до войны проводилась в Кенигсберге.

Обертайх: скульптуры, символы и таинства

Вы пройдетесь по променаду вдоль Обертайха – так во времена Восточной Пруссии называли Верхнее озеро, рассмотрите старинные статуи морских животных и попробуете отличить моржа от морского льва. Поговорим о том, как отдыхали кенигсбержцы на берегах водоема и какие обряды здесь совершали члены студенческих братств. А барельефы с мифическими существами и оккультными знаками на профессорских домах придадут нашей прогулке ореол таинственности.

Истории «английского» парка

В городском парке «Юность», куда мы тоже непременно заглянем, вам встретятся любимые развлечения местных жителей – перевернутый дом, зеркальный лабиринт и колесо обозрения. Я расскажу, как раньше выглядел сад в «английском стиле», что находилось на месте помпезной дворянской усадьбы, какие мотивы можно рассмотреть в очертаниях университета и что в привлекало модников в местный кинотеатр.

Застывшая музыка района Марауненхоф

И вот перед нами – район-сад Марауненхоф с симпатичными виллами начала прошлого столетия. Круговые площади, черепичные крыши, зеленые палисадники и немецкая брусчатка – повсюду царит романтичный дух ушедшей эпохи. На улицах русских писателей и прусских королей вы представите в деталях, каким был быт прежних жителей Марауненхофа, какая кирха возвышалась на месте трамвайных путей, и поймете, почему еще совсем недавно «Питер» обходили стороной.