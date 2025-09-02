Сергей проводит ещё 11 экскурсий

Путеводители много рассказывают о районе-саде Амалиенау, но лишь вскользь упоминают о другом, не менее колоритном и зелёном — Марауненхоф.
Предлагаю уделить ему внимание и прогуляться по булыжной мостовой вдоль Верхнего пруда, ощутить атмосферу Восточной ярмарки, рассмотреть изящные скульптуры, живописный парк и старинные прусские особняки.
Предлагаю уделить ему внимание и прогуляться по булыжной мостовой вдоль Верхнего пруда, ощутить атмосферу Восточной ярмарки, рассмотреть изящные скульптуры, живописный парк и старинные прусские особняки.
Описание экскурсии
Прусские башни-близнецы
- Вы осмотрите две башни 19 века — Дона и Врангеля
- Увидите участок оборонительной стены, где некогда стояли пушки
- Угадаете, что прячет в мешочке бабушка-хомлин возле Музея янтаря
- Услышите рассказ про Врангелевский кирасирский полк, посмотрите на его казармы и бывший манеж
Обертайх: скульптуры, символы и таинства
- Вы пройдётесь по променаду вдоль Обертайха — так во времена Восточной Пруссии называли Верхнее озеро
- Рассмотрите старинные статуи животных и попробуете отличить моржа от морского льва
- Узнаете, как отдыхали кёнигсбержцы на берегах водоёма
- А также какие обряды здесь совершали члены студенческих братств
- Увидите барельефы с мифическими существами и оккультными знаками на профессорских домах
Истории парка «Юность»
Вам встретятся любимые развлечения местных жителей — перевёрнутый дом, зеркальный лабиринт и колесо обозрения. А я расскажу:
- как раньше выглядел сад в английском стиле
- что находилось на месте помпезной дворянской усадьбы
- какие мотивы можно рассмотреть в очертаниях университета
- что привлекало модников в местный кинотеатр
Застывшая музыка района Марауненхоф
- Мы посмотрим на симпатичные виллы с черепичными крышами, круговые площади и немецкую брусчатку
- На улицах русских писателей и прусских королей в деталях представим быт прежних жителей Марауненхофа
- Выясним, какая кирха возвышалась на месте трамвайных путей
- Поймём, почему ещё совсем недавно местный «Питер» обходили стороной
Организационные детали
Во время прогулки вы можете отведать местную медовуху и кёнигсбергский марципан (по желанию, за дополнительную плату).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Музея янтаря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 6344 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересная прогулка с хорошим гидом. Мы узнали и увидели больше, чем предполагали. Было достаточно познавательно.
+2
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Вот только что пишу Сергею благодарность! И тут же здесь. Я обожаю этот район и всегда тут останавливаюсь, каждый год или пару раз за год. Неск лет искала гида именно по Марауненхофу и о чудо!! Он есть! 3.5 часа пролетают незаметно в компании с Сергеем. Отличный рассказчик, знаток истории, просто приятный собеседник! Всем рекомендую.
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Л
Очень благодарны Сергею за такую прекрасную прогулку по району Калининграда. Посмотрели много мест и узнали много нового. Сергей очень любит свой город и увлеченно рассказывает о нем. Было ощущение, что гуляем с хорошим другом, который от души показал нам самые интересные места
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Спасибо Сергею за открытие красивого калининградского района!
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С
Экскурсия понравилась. Материал интересный. Рассказ и о немецком прошлом, и о советском прошлом, посещаемых мест.
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О
Замечательная экскурсия! Сергей-прекрасный экскурсовод, умеющий преподать много интересного материала.
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Входит в следующие категории Калининграда
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