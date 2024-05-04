читать дальше успокоила, подсказывала во время маршрута. Сам маршрут интересный и живописный: прекрасный остров Канта, огромные корабли Музея Мирового океана, здание Биржи. И все это можно рассмотреть с необычного ракурса. Было много интересных историй про Калининград, Софья очень интересный и приятный собеседник. Время пролетело не заметно))

Чудесная экскурсия! Первый раз катались на сап-бордах, было немного волнительно, но все прошло просто отлично! Софья классный инструктор: все объяснила,