Аренда и сплавы на сап-бордах в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «SUP-прогулки» в Калининграде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с историей Калининграда на САПе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
«Наш экскурсовод в первую очередь инструктор по САП-бордингу, который поможет вам на протяжении всей прогулки»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500 за человека
Знакомство с Калининградом на сапе
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
«Для детей старше нужны отдельный сап и детский билет»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500 за человека
Сап-тур на Куршскую косу
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
«🌊 Сап-прогулка по Куршскому заливу»
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    4 мая 2024
    Знакомство с историей Калининграда на САПе
    Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
  • О
    Ольга
    4 марта 2024
    Знакомство с Калининградом на сапе
    Это очень крутое впечатление!!! Просто огонь! Поплавать по Кенигу на сапе - бесценно! Всем рекомендую, однозначно! Ребята - вы большие молодцы❤️
  • А
    Андрей
    18 сентября 2023
    Знакомство с Калининградом на сапе
    Первый раз на сапах. Все хорошо, все рассказали, показали, научили и экскурсию провели =)
  • А
    Анна
    16 сентября 2023
    Знакомство с Калининградом на сапе
    Чудесная экскурсия! Первый раз катались на сап-бордах, было немного волнительно, но все прошло просто отлично! Софья классный инструктор: все объяснила,
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    успокоила, подсказывала во время маршрута. Сам маршрут интересный и живописный: прекрасный остров Канта, огромные корабли Музея Мирового океана, здание Биржи. И все это можно рассмотреть с необычного ракурса. Было много интересных историй про Калининград, Софья очень интересный и приятный собеседник. Время пролетело не заметно))

  • М
    Михаил
    7 сентября 2022
    Сап-тур на Куршскую косу
    Прекрасное путешествие! Отлично покатались, насладились прекрасными видами! Однозначно рекомендуем!
    Прекрасное путешествие! Отлично покатались, насладились прекрасными видами! Однозначно рекомендуем!Прекрасное путешествие! Отлично покатались, насладились прекрасными видами! Однозначно рекомендуем!
  • И
    Ирина
    25 августа 2022
    Сап-тур на Куршскую косу
    Экскурсия очень понравилась. Всё четко организовано. Проводила Анна. Она очень профессиональная. Сама серьёзно занимается сёрфингом и сапами. Соблюдала все правила
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    и технику безопасности. Всё было очень безопасно. Мы новички и не очень спортивные. Анна была с нами терпелива и внимательна. Нам повезло с погодой. Экскурсия была релакс.

    Экскурсия очень понравилась. Всё четко организовано. Проводила Анна. Она очень профессиональная. Сама серьёзно занимается сёрфингом иЭкскурсия очень понравилась. Всё четко организовано. Проводила Анна. Она очень профессиональная. Сама серьёзно занимается сёрфингом иЭкскурсия очень понравилась. Всё четко организовано. Проводила Анна. Она очень профессиональная. Сама серьёзно занимается сёрфингом иЭкскурсия очень понравилась. Всё четко организовано. Проводила Анна. Она очень профессиональная. Сама серьёзно занимается сёрфингом и
  • З
    Злата
    23 августа 2022
    Сап-тур на Куршскую косу
    Отличная прогулка на сапах и экскурсия по Куршской косе!! Рекомендую всем кто любит активный отдых))

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «SUP-прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с историей Калининграда на САПе
  2. Знакомство с Калининградом на сапе
  3. Сап-тур на Куршскую косу
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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