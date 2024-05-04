1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с историей Калининграда на САПе
Начало: Московский проспект, 66
«Наш экскурсовод в первую очередь инструктор по САП-бордингу, который поможет вам на протяжении всей прогулки»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Калининградом на сапе
Уникальная прогулка по городу с веслом в руке (с мая до конца октября)
Начало: на смотровой площадке Московский проспект 66
«Для детей старше нужны отдельный сап и детский билет»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
«🌊 Сап-прогулка по Куршскому заливу»
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий4 мая 2024Отличная водная прогулка, с интересными фактами о прибрежных районах Калининграда👍👍👍
- ООльга4 марта 2024Это очень крутое впечатление!!! Просто огонь! Поплавать по Кенигу на сапе - бесценно! Всем рекомендую, однозначно! Ребята - вы большие молодцы❤️
- ААндрей18 сентября 2023Первый раз на сапах. Все хорошо, все рассказали, показали, научили и экскурсию провели =)
- ААнна16 сентября 2023Чудесная экскурсия! Первый раз катались на сап-бордах, было немного волнительно, но все прошло просто отлично! Софья классный инструктор: все объяснила,
- ММихаил7 сентября 2022Прекрасное путешествие! Отлично покатались, насладились прекрасными видами! Однозначно рекомендуем!
- ИИрина25 августа 2022Экскурсия очень понравилась. Всё четко организовано. Проводила Анна. Она очень профессиональная. Сама серьёзно занимается сёрфингом и сапами. Соблюдала все правила
- ЗЗлата23 августа 2022Отличная прогулка на сапах и экскурсия по Куршской косе!! Рекомендую всем кто любит активный отдых))
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «SUP-прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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