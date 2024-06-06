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Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
«Подводная лодка, научно-исследовательские судна «Витязь» и «Виктор Пацаев», плавучий маяк Ирбенский — на байдарках по реке Преголя мы подплывем поближе к этим легендарным кораблям»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100₽ за человека
Групповая
5 часов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
«Плыть на байдарке вы можете самостоятельно или в сопровождении инструктора»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7 часов
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
«А прибыв на семейную ферму, после инструктажа отправитесь на байдарках в двухчасовое приключение»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
«Далее вы отправитесь в речной вояж по Лаве (Алле) на байдарках или лаваходе»
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра6 июня 2024Это совершенно уникальное мероприятие! И целое приключение: ты сам себя на байдарке везешь на экскурсию! Да, надо немного потрудиться, но
- ЛЛилия2 июня 2024Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
- ММария26 мая 2024Только положительные эмоции от данной водной прогулки. Было здорово, что во время сплава информация была именно о тех объектах/кораблях и пр.,
- ММарина26 мая 2024Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
- ВВладимир25 мая 2024Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке ЛаваОчень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
- ККристина7 ноября 2023Сплав оправдал ожидания, отличные виды и природа, старые постройки вдоль маршрута. Оказалось не напряжно. Отдельно отмечу работу гида Дмитрия и водителя Александра.
- ККристина2 ноября 2023Организация экскурсии и прогулка на байдарках понравились. Четко по времени, обед достойный. Однозначно рекомендую всем, кто любит провести активный выходной
- ССветлана2 октября 2023Сплав на байдарках по центру города КалининградаНиколай,добрый день. Спасибо огромное за фото. Это мой первый в жизни сплав. Я влюбилась в Калининград и все его окрестности.
- LLiorana24 сентября 2023Сплав на байдарках по центру города КалининградаКогда реальность превзошла все ожидания! Инструкторы Мега приятные парни! Перед поездкой провели инструктаж, дали костюмы защитные всем желающим и рассказали
- ЕЕкатерина21 сентября 2023Сплав на байдарках по центру города КалининградаРебята, спасибо большое за отдых! Всё очень понравилось: виды, интересная подача исторических фактов, хорошая компания, внимательное отношение. Если будете в Калининграде можете смело обращаться к ним. Рекомендую 🔥 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На байдарках»
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