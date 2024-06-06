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Я очень благодарна терпению,заботе с вашей стороны. Погода была великолепна, капитан профессионал. Благодаря Вам я теперь фанат сплавов и всткпила в группу в своем городе. Хочу в этом сезоне увидеть свою край с другой стороны и получить массу эмоций. Спасибо Вам за такой вид отдыха. Детский восторг не покидает и сейчас. Очень хочу вернуться,выберу более теплый месяц.