На байдарках – экскурсии в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «На байдарках» в Калининграде, цены от 1 740 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
«Подводная лодка, научно-исследовательские судна «Витязь» и «Виктор Пацаев», плавучий маяк Ирбенский — на байдарках по реке Преголя мы подплывем поближе к этим легендарным кораблям»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
🚲 На велосипеде
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
5 часов
8 отзывов
По Калининградской области на велосипеде и байдарке
Взглянуть на регион с необычного ракурса и поближе познакомиться с его историей
Начало: В поселке Федотово Правдинского района
«Плыть на байдарке вы можете самостоятельно или в сопровождении инструктора»
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
🚌 На автобусе
🚣‍♂️ На байдарках
скидка
10%
Групповая
7 часов
43 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
Провести день весело и познавательно в окрестностях Калининграда на групповой автобусной экскурсии
Начало: В одной из 6 точек на выбор
«А прибыв на семейную ферму, после инструктажа отправитесь на байдарках в двухчасовое приключение»
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
19331 740 за человека
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
🚗 На машине
🚣‍♂️ На байдарках
Мини-группа
6 часов
14 отзывов
Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Осмотреть кирху, где хранилась библия Мартина Лютера, проплыть по Лаве и навестить зловещую заброшку
Начало: На проспекте Мира
«Далее вы отправитесь в речной вояж по Лаве (Алле) на байдарках или лаваходе»
Расписание: во вторник в 09:00
25 июня в 09:00
23 июля в 09:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    6 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Это совершенно уникальное мероприятие! И целое приключение: ты сам себя на байдарке везешь на экскурсию! Да, надо немного потрудиться, но
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    при этом ты чувствуешь потрясающую свободу и видишь город с обратной стороны) Неожиданно и восхитительно! Наши гиды были очень внимательны, объясняли доступно, интересно оформили экскурсию аудиовключениями - было и весело, и познавательно! Спасибо огромное и удачи!

  • Л
    Лилия
    2 июня 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Было очень круто! Интересно было посмотреть на город с воды и в целом покататься на байдарках. Организаторы клёвые ребята. На протяжении всего сплава фоткают, так что будет что показать друзьям:D
  • М
    Мария
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках по центру Калининграда
    Только положительные эмоции от данной водной прогулки. Было здорово, что во время сплава информация была именно о тех объектах/кораблях и пр.,
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    которые мы проплывали, а не в целом о городе, его истории, как на пешеходных обзорных экскурсиях + круто то, что сопровождалось всё шутками-прибаутками))) Как оказалось, гребля - это не так то просто, но если Вы уверены в своих силах, то полный вперёд!;)

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Отправилась на сплав по просьбе сына- подростка. Маршрут на байдарках не сложный, если хоть раз держали весло в руках, совсем
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    не сложный. Спокойная река, приятная для глаз местность, и вежливые рыбаки по берегам, которые точно скажут сколько ещё поворотов осталось до водопада😅. Меня конечно порадовала историческая часть маршрута, Наталья Александровна очень интересно рассказывает о Вилау. Я бы с удовольствием побродила с ней ещё часок или два😄

  • В
    Владимир
    25 мая 2024
    Руины замка Таплакен, загадочный Велау и сплав по реке Лава
    Очень увлечённый и заинтересованный экскурсовод. Настоятельно рекомендую. Замок конечно пока ещё стройплощадка, но с такой подачей материала исключительно интересно. Сплав - просто отдых и расслабон. Тишина, речка, зеленка кругом, птички….
  • К
    Кристина
    7 ноября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Сплав оправдал ожидания, отличные виды и природа, старые постройки вдоль маршрута. Оказалось не напряжно. Отдельно отмечу работу гида Дмитрия и водителя Александра.
  • К
    Кристина
    2 ноября 2023
    Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
    Организация экскурсии и прогулка на байдарках понравились. Четко по времени, обед достойный. Однозначно рекомендую всем, кто любит провести активный выходной
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Сплав на байдарках по центру города Калининграда
    Николай,добрый день. Спасибо огромное за фото. Это мой первый в жизни сплав. Я влюбилась в Калининград и все его окрестности.
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    Я очень благодарна терпению,заботе с вашей стороны. Погода была великолепна, капитан профессионал. Благодаря Вам я теперь фанат сплавов и всткпила в группу в своем городе. Хочу в этом сезоне увидеть свою край с другой стороны и получить массу эмоций. Спасибо Вам за такой вид отдыха. Детский восторг не покидает и сейчас. Очень хочу вернуться,выберу более теплый месяц.

  • L
    Liorana
    24 сентября 2023
    Сплав на байдарках по центру города Калининграда
    Когда реальность превзошла все ожидания! Инструкторы Мега приятные парни! Перед поездкой провели инструктаж, дали костюмы защитные всем желающим и рассказали
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    основы техники. Маршрут проходит через достопримеч-ти с возможностью потрогать даже корабли музея мирового океана! 3 км маршрут идеален для того, чтобы почувствовать приятную усталость и кайф от поездки! На основных точках ребята рассказали об истории мест и фотографировали! А вкусный подарок после плавания это еще +200% к поездке!

  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2023
    Сплав на байдарках по центру города Калининграда
    Ребята, спасибо большое за отдых! Всё очень понравилось: виды, интересная подача исторических фактов, хорошая компания, внимательное отношение. Если будете в Калининграде можете смело обращаться к ним. Рекомендую 🔥 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На байдарках»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сплав на байдарках по центру Калининграда
  2. По Калининградской области на велосипеде и байдарке
  3. Сплав на байдарках, средневековый Велау и отдых на ферме
  4. Сплав на байдарках: тайны Алленберга и замка Вальдау
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На байдарках" можно забронировать 4 экскурсии от 1 740 до 4 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 247 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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