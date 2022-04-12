Уютная прогулка по Амалиенау - району старинных особняков

Мы прогуляемся по одному из самых красивых районов Калининграда - Амалиенау, увидим тихие улочки с особняками начала XX

Индивидуальная
Мы прогуляемся по одному из самых красивых районов Калининграда – Амалиенау, увидим тихие улочки с особняками начала XX века и узнаем множество интересных фактов о нем.
Уютная прогулка по Амалиенау - району старинных особняков
Уютная прогулка по Амалиенау - району старинных особняков
Уютная прогулка по Амалиенау - району старинных особняков
Уютная прогулка по Амалиенау - району старинных особняков
Уютная прогулка по Амалиенау - району старинных особняков
Уютная прогулка по Амалиенау - району старинных особняков

Что вас ожидает 🤩

  • Проспект Мира (частично)
  • Старинный парк и ротонда
  • Район старинных особняков начала XX века – Амалиенау

В программе экскурсии:

  • вы узнаете, в честь кого был назван самый живописный район Калининграда;
  • рассказ о том, как получилось так, что этот уцелевший после войны район был застроен красивыми особняками;
  • с помощью сохранившихся старинных фото, мы поймем какие дома сохранились, а какие изменились до неузнаваемости;
  • узнаем, как кирха, предназначенная под снос, сумела «выжить»;
  • узнаем, почему «Заря» является знаковым местом для Калининграда, вспомним великого космонавта Алексея Леонова, узнаем, что «не так» с его руками;
  • прогуляемся по старинному парку;
  • увидим ротонду и Кирху королевы Луизы;
  • переместимся в сам район Амалиенау для знакомства со старинными особняками.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Еда и напитки по пути следования
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 41-43, Калининград
Завершение: Проспект Мира, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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