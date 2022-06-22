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Описание
Что вас ожидает
Амалиенау — уютный уголок города К
Прогулка начнется от кирхи памяти королевы Луизы, знакового творения Хайтманна. Извилистыми улочками мы пройдем вглубь района, где практически нет улиц, пересекающихся под прямым углом, а у каждой виллы есть собственное имя и уникальный образ. Маршрут пересекается с классическими экскурсиями по Амалиенау, но включает много нетуристических мест, а также доходные дома.
Интересные фрагменты и секреты планировки
Как Фридриху Хайтманну удавалось гармонично совмещать правила общей застройки с пожеланиями хозяев вилл? Поговорим об этом, рассматривая детали домов. Вы найдете хаусмарки, увидите растительные орнаменты в отделке и элементы фахверка дугообразной формы, раскроете, как хозяева очищали обувь перед входом в дом. Я объясню, что такое «доппельвилла», покажу картинки с планировкой зданий и расскажу, как виллы Амалиенау сохранились до наших дней.
Организационные детали
Во второй половине маршрута мы сможем купить кофе или легкий перекус в кафе (еда и напитки не включены в стоимость).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Калининграде
Калининград — мой родной город, где я живу практически с самого рождения. Мой дед приехал в этот город ещё в далеком 1945 году. С тех пор наша семья живет здесь, в историческом районе Амалиенау. Я дипломированный гид. Предлагаю прогуляться вместе по уютным извилистым улочкам с их неповторимым шармом и гармонией. До встречи!