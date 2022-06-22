Я не просто проведу вас по прекрасному Амалиенау, но познакомлю с основоположником архитектуры этого района. Как эти кварталы получились такими цельными и уютными? Почему каждая вилла выглядит именно так? Как они устроены внутри? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы, гуляя по известным и неизведанным улочкам «города-сада».

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Описание

Что вас ожидает

Амалиенау — уютный уголок города К

Прогулка начнется от кирхи памяти королевы Луизы, знакового творения Хайтманна. Извилистыми улочками мы пройдем вглубь района, где практически нет улиц, пересекающихся под прямым углом, а у каждой виллы есть собственное имя и уникальный образ. Маршрут пересекается с классическими экскурсиями по Амалиенау, но включает много нетуристических мест, а также доходные дома.

Интересные фрагменты и секреты планировки

Как Фридриху Хайтманну удавалось гармонично совмещать правила общей застройки с пожеланиями хозяев вилл? Поговорим об этом, рассматривая детали домов. Вы найдете хаусмарки, увидите растительные орнаменты в отделке и элементы фахверка дугообразной формы, раскроете, как хозяева очищали обувь перед входом в дом. Я объясню, что такое «доппельвилла», покажу картинки с планировкой зданий и расскажу, как виллы Амалиенау сохранились до наших дней.

Организационные детали

Во второй половине маршрута мы сможем купить кофе или легкий перекус в кафе (еда и напитки не включены в стоимость).