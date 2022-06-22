Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем

Разобраться в особенностях аутентичного района, гуляя в поисках вилл архитектора Фридриха Хайтманна

Я не просто проведу вас по прекрасному Амалиенау, но познакомлю с основоположником архитектуры этого района.

Как эти кварталы получились такими цельными и уютными? Почему каждая вилла выглядит именно так? Как они устроены внутри? Вы узнаете ответы на эти и другие вопросы, гуляя по известным и неизведанным улочкам «города-сада».
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Амалиенау — уютный уголок города К

Прогулка начнется от кирхи памяти королевы Луизы, знакового творения Хайтманна. Извилистыми улочками мы пройдем вглубь района, где практически нет улиц, пересекающихся под прямым углом, а у каждой виллы есть собственное имя и уникальный образ. Маршрут пересекается с классическими экскурсиями по Амалиенау, но включает много нетуристических мест, а также доходные дома.

Интересные фрагменты и секреты планировки

Как Фридриху Хайтманну удавалось гармонично совмещать правила общей застройки с пожеланиями хозяев вилл? Поговорим об этом, рассматривая детали домов. Вы найдете хаусмарки, увидите растительные орнаменты в отделке и элементы фахверка дугообразной формы, раскроете, как хозяева очищали обувь перед входом в дом. Я объясню, что такое «доппельвилла», покажу картинки с планировкой зданий и расскажу, как виллы Амалиенау сохранились до наших дней.

Организационные детали

Во второй половине маршрута мы сможем купить кофе или легкий перекус в кафе (еда и напитки не включены в стоимость).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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