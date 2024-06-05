1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«Замок Нессельбек – не аутентичная, но очень колоритная постройка, на фоне которой получаются интересные фотографии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Замок Шаакен, основанный на месте прусской крепости 13 века»
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
«Замок Шаакен — мы посетим старинный замок Тевтонского ордена»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
«Мы покажем величественные бастионы Обертайх и Грольман, казарму Кронпринц, башни Врангеля и Дона»
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Популярное предложение
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
«Замок Георгенбург и конюшни 19 века»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
19 июня в 08:30
3 600₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Замок Лохштедт известен не только как орденская крепость, но и как янтарная казна и «кунсткамера» — своеобразная столица местного янтарного «хозяйства»»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
«А после отправимся к замку Тевтонского ордена — музею под открытым небом»
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
«А еще рассмотрите стилизованный под замок ресторан-отель Нессельбек, прогуляетесь по уютным улочкам курортного Зеленоградска и заглянете на орнитологическую станцию»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«В замке вы по желанию посетите музей инквизиции и отведаете пива, сваренного по прусским рецептам»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Нессельбек — воссозданный рыцарский замок, наполненный атмосферой средневековья»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Дополнительные расходы: входные билеты в замок Вальдау (взрослый — 200 руб»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
«Первым на нашем пути станет прекрасно сохранившийся замок Вальдау, где группа энтузиастов создала музей»
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
«Замок-крепость Шаакен XIII века прячет множество страшных и кровавых тайн Средневековья»
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
«Замок Шаакен: инквизиторы и сыр»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«На выезде из Калининграда мы посетим стилизованный под старину замок Нессельбек, в точности реконструированный по старинным чертежам»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Замок Нессельбек — отель, стилизованный под рыцарские времена»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
«А после навестим замок «Нессельбек», построенный по всем канонам орденского времени»
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
«Декорациями для славной истории Кенигсберга станут величественные укрепления Литовского вала середины 19 века: Королевские ворота, бастион «Грольман» и казарма «Кронпринц»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы посетите основанный в XIII веке замок-крепость Шаакен-Лиске, где погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете, кто такие рыцари, как они жили и с какой целью участвовали в Крестовых походах»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Затем мы отправимся к старинной кирхе и средневековому замку Нойхаузен, на камнях которого видны отпечатки собачьих лап»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
«Посетите роскошную и в то же время уютную кирху Тапиау, а также величественный и угрюмый одноименный замок»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«Обратите внимание: 29 мая вместо посещения конно-рыцарского шоу вас ждёт экскурсия в замке Шаакен»
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
«По дороге на Куршскую косу вы посетите немецкий форт № 3 и современный рыцарский замок Нессельбек»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тильзит - город мира и сыра
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Начало: Площадь Центральная
«Во время прогулки вы узнаете о знаменитом «Тильзитском мире», изучите процесс создания «Тильзитера» на сыроварне и даже исследуете старинный замок»
18 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Калининград: путешествие по страницам истории
Исследуйте уникальные исторические места Калининграда, раскрывая тайны прошлого в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Кроме того, посетите замок Кенигсберг — резиденцию Тевтонского ордена — осмотрите Янтарную комнату и услышите версии ее мистической пропажи»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Замок Шаакен и курортный Светлогорск: экскурсия
Познайте средневековую атмосферу замка и вкус местных сыров, а также красоту курортного Светлогорска
«Вы посетите орденский замок Шаакен, основанный в 13 веке на месте прусской крепости»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старинные калининградские маяки
Атмосферное путешествие к самым западным огням России
Начало: По договоренности
30 июня в 10:00
26 июля в 10:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
«Я познакомлю вас с тем, что осталось в новом Калининграде от старого Кёнигсберга: с местом, где стоял Королевский замок, кафедральным собором и островом Канта»
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
«Основанный около 1270 года на месте прусской крепости Зоке, сегодня замок переживает второе рождение»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
«Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
«Ну и в конце побываем в замке Шаакен и крафтовой сыроварне Шаакендорф, услышим историю этого места и потрогаем камни, которые помнят тевтонских рыцарей»
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Уникальная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску без толп
Откройте тайны Куршской косы и Зеленоградска без лишней суеты и толп туристов, наслаждаясь спокойствием и красотой
Начало: Ул. Черняховского 4Б и другие точки на выбор
«Замок Нессельбек Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона — на Куршскую косу»
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 490₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
«Мы побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году, где в своё время останавливалось посольство Петра I, а сейчас располагается частный музей»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400₽ за человека
скидка
5%
Групповая
10 часов
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
«В Янтарном: Здесь вы увидите кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшимся после морского отлива»
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420₽ за человека
Групповая
9 часов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
«Сыроварня и замок «Шаакен» В конце экскурсии мы отправимся в Некрасово, который раньше назывался Лиска-Шаакен — и вскоре увидим живописное полуразвалившееся строение — собственно замок Шаакен»
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
«Замок Георгенбург, который также находится в Черняховске»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890₽ за человека
скидка
1%
Групповая
10 часов
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
«В программе экскурсии Замок "Шаакен": Один из сохранившихся очевидцев рыцарских баталий и средневековой жизни»
Расписание: Ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 34003 366₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 1737513 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
«Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350₽ за человека
Групповая
8 часов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
«Дополнительные расходы: Входные билеты в замок Инстербург, кирху Арнау и Хайлигенвальде - 500 руб/чел»
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
«Замок Шаакен: в Средневековье с головой»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena5 июня 2024Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
- ИИрина5 июня 2024Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
- ЮЮлия5 июня 2024Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
- ммария5 июня 2024Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
- ЮЮлия5 июня 2024Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
- ДДмитрий5 июня 2024Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской
- ССветлана4 июня 2024Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
- ППолина4 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Анжела с хорошо поставленной речью и голосом, прекрасно образована. В процессе экскурсии советует где что попробовать, примерно ориентирует по ценам, чтобы не переплачивать. Остались очень довольны и организацией, и рассказом, будем советовать!
- ААнна4 июня 2024Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный рассказчик, приятная, знающая нам очень понравилась. Не перегрузила информацией, все важное и нужное рассказала. Спасибо организаторам за экскурсию.
- ККарина4 июня 2024Только на этой экскурсии увидела те красивые улочки и домики за которыми ехала в Калининград)
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дворцы, замки и особняки»
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