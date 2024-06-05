E Elena Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.

И Ирина Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть

Ю Юлия Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье» читать дальше детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей. Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и

м мария «Территория Надровии»: рыцарские замки Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду

Ю Юлия Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня» читать дальше сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной. Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой

Д Дмитрий Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие читать дальше области! Антон, очень интересный рассказчик, с профессиональным образованием, интересным взглядом на жизнь, ну и автор необычного маршрута! Спасибо большое за шикарное путешествие!!! Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской

С Светлана Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.

П Полина Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Анжела с хорошо поставленной речью и голосом, прекрасно образована. В процессе экскурсии советует где что попробовать, примерно ориентирует по ценам, чтобы не переплачивать. Остались очень довольны и организацией, и рассказом, будем советовать!

А Анна Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный рассказчик, приятная, знающая нам очень понравилась. Не перегрузила информацией, все важное и нужное рассказала. Спасибо организаторам за экскурсию.