Замки, дворцы и особняки Калининграда

Найдено 117 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Калининграде, цены от 990 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«Замок Нессельбек – не аутентичная, но очень колоритная постройка, на фоне которой получаются интересные фотографии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
«Замок Шаакен, основанный на месте прусской крепости 13 века»
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварня Нессельбек и сыроварня за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Калининграда: посетите Зеленоградск, замок Шаакен, пивоварню Нессельбек и сыроварню за один день. Узнайте историю и традиции этих мест
Начало: У вашего отеля в Калининграде
«Замок Шаакен — мы посетим старинный замок Тевтонского ордена»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 340 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
231 отзыв
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
«Мы покажем величественные бастионы Обертайх и Грольман, казарму Кронпринц, башни Врангеля и Дона»
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090 за человека
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
46 отзывов
Популярное предложение
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
«Замок Георгенбург и конюшни 19 века»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
19 июня в 08:30
3 600 за человека
Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
152 отзыва
Сафари-путешествие на джипах: исторические сокровища Калининграда
Откройте для себя тайны заброшенных замков и крепостей, погрузитесь в историю и природу Калининградской области
Начало: Калининград
«Замок Лохштедт известен не только как орденская крепость, но и как янтарная казна и «кунсткамера» — своеобразная столица местного янтарного «хозяйства»»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
2498019 984 за всё до 4 чел.
«Территория Надровии»: рыцарские замки
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
«Территория Надровии»: рыцарские замки
Навестить колоритные Гвардейск и Черняховск и погрузиться в древнюю историю Калининградской области
Начало: В удобном вам месте в Калининграде
«А после отправимся к замку Тевтонского ордена — музею под открытым небом»
16 июня в 09:00
1 ноя в 09:00
11 650 за всё до 5 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
157 отзывов
Душевное путешествие на Куршскую косу: экскурсия по Калининграду
Куршская коса - царство дюн и лесов. Насладитесь пейзажами, узнайте историю, посетите Нессельбек, Зеленоградск и орнитологическую станцию
Начало: У гостиницы «Калининград»
«А еще рассмотрите стилизованный под замок ресторан-отель Нессельбек, прогуляетесь по уютным улочкам курортного Зеленоградска и заглянете на орнитологическую станцию»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
15 750 за всё до 3 чел.
Три в одном: Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
295 отзывов
Куршская коса + Зеленоградск + Нессельбек
Исследуйте живописные уголки Калининграда: от дюн Куршской косы до исторического Зеленоградска и замка Нессельбек
Начало: В вашем отеле или по договоренности
«В замке вы по желанию посетите музей инквизиции и отведаете пива, сваренного по прусским рецептам»
9 июня в 10:00
12 июня в 10:00
14 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек - влюбиться за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
316 отзывов
Куршская коса и Зеленоградск: путешествие по историческим местам Калининграда
Погрузитесь в мир природы и истории с экскурсией по Куршской косе, Зеленоградску и замку Нессельбек. Откройте для себя красоту и тайны Калининграда
Начало: На улице Шевченко в Калининграде
«Нессельбек — воссозданный рыцарский замок, наполненный атмосферой средневековья»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 1887216 985 за всё до 7 чел.
Рыцарские замки Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
104 отзыва
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Дополнительные расходы: входные билеты в замок Вальдау (взрослый — 200 руб»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Старинные замки близ Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
«Первым на нашем пути станет прекрасно сохранившийся замок Вальдау, где группа энтузиастов создала музей»
12 июня в 15:00
28 июня в 15:00
8 500 за всё до 6 чел.
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада
«Замок-крепость Шаакен XIII века прячет множество страшных и кровавых тайн Средневековья»
11 июня в 10:30
17 июня в 14:00
7 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
32 отзыва
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Начало: По договоренности
«Замок Шаакен: инквизиторы и сыр»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 000 за всё до 3 чел.
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
73 отзыва
Куршская коса и замок Нессельбек: путешествие историей
Исследуйте уникальные природные объекты и исторические памятники Калининградской области в одной поездке
Начало: Площадь Василевского
«На выезде из Калининграда мы посетим стилизованный под старину замок Нессельбек, в точности реконструированный по старинным чертежам»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Загадочная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Загадочная Куршская коса: путешествие по символам Калининграда
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок Куршской косы и Зеленоградска в компании опытного гида
Начало: Г. Калининград
«Замок Нессельбек — отель, стилизованный под рыцарские времена»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Балтийский вояж: культурное наследие и природа Калининграда
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 870 за всё до 4 чел.
Визитные карточки Кёнига
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Экскурсия «Визитные карточки Кёнига» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда и Кёнигсберга, открыв для себя его культовые памятники и живописные виды
Начало: Дом Советов, Центральная площадь
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
1200010 800 за всё до 4 чел.
Виллы, форт, коса, курорт… и замок
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
412 отзывов
Калининград: история, природа и архитектура
Откройте для себя уникальные исторические и природные достопримечательности Калининграда в одной экскурсии
«А после навестим замок «Нессельбек», построенный по всем канонам орденского времени»
15 июня в 06:00
23 июня в 06:00
13 340 за всё до 4 чел.
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
207 отзывов
Стражи Кенигсберга: подземные ходы, форты и бастионы Калининграда
Погрузитесь в историю Кенигсберга, посетив его знаменитые форты и бастионы. Уникальное путешествие по подземельям и укреплениям ждет вас
Начало: Королевские ворота
«Декорациями для славной истории Кенигсберга станут величественные укрепления Литовского вала середины 19 века: Королевские ворота, бастион «Грольман» и казарма «Кронпринц»»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
78 отзывов
Очарование Куршской косы и загадки средневекового замка Шаакен
Богатая история и природные феномены заповедника на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы посетите основанный в XIII веке замок-крепость Шаакен-Лиске, где погрузитесь в атмосферу Средневековья и узнаете, кто такие рыцари, как они жили и с какой целью участвовали в Крестовых походах»
Завтра в 16:30
9 июня в 09:30
15 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Полесск и Гусев
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
21 отзыв
Путешествие в Полесск и Гусев
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
«Затем мы отправимся к старинной кирхе и средневековому замку Нойхаузен, на камнях которого видны отпечатки собачьих лап»
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Кирхи и замки Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
36 отзывов
Кирхи и замки Восточной Пруссии
Открыть портал в прошлое и посетить замки и кирхи в авторской поездке на восток области
«Посетите роскошную и в то же время уютную кирху Тапиау, а также величественный и угрюмый одноименный замок»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Вкусная Пруссия: гастро-путешествие с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
43 отзыва
Вкусная Пруссия: погружение в гастрономию Калининграда с дегустациями
Приглашаем гурманов на незабываемое гастро-путешествие по Калининграду с эксклюзивными дегустациями
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
«Обратите внимание: 29 мая вместо посещения конно-рыцарского шоу вас ждёт экскурсия в замке Шаакен»
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 780 за человека
Добро пожаловать на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Добро пожаловать на Куршскую косу
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и погулять по курортному Зеленоградску
«По дороге на Куршскую косу вы посетите немецкий форт № 3 и современный рыцарский замок Нессельбек»
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 3 чел.
Тильзит - город мира и сыра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
Тильзит - город мира и сыра
Путешествие к российско-литовской границе: уютный Советск, тевтонский замок и старинная сыроварня
Начало: Площадь Центральная
«Во время прогулки вы узнаете о знаменитом «Тильзитском мире», изучите процесс создания «Тильзитера» на сыроварне и даже исследуете старинный замок»
18 670 за всё до 3 чел.
Калининград: история на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
62 отзыва
Калининград: путешествие по страницам истории
Исследуйте уникальные исторические места Калининграда, раскрывая тайны прошлого в увлекательной индивидуальной экскурсии
«Кроме того, посетите замок Кенигсберг — резиденцию Тевтонского ордена — осмотрите Янтарную комнату и услышите версии ее мистической пропажи»
16 июня в 09:00
18 июня в 09:00
9 250 за всё до 4 чел.
Тевтонский замок с сыроварней и курортный Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Замок Шаакен и курортный Светлогорск: экскурсия
Познайте средневековую атмосферу замка и вкус местных сыров, а также красоту курортного Светлогорска
«Вы посетите орденский замок Шаакен, основанный в 13 веке на месте прусской крепости»
16 июня в 09:00
29 июня в 09:00
13 850 за всё до 4 чел.
Старинные калининградские маяки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Старинные калининградские маяки
Атмосферное путешествие к самым западным огням России
Начало: По договоренности
30 июня в 10:00
26 июля в 10:00
14 000 за всё до 3 чел.
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
Начало: УЛ.А. Невского
«Я познакомлю вас с тем, что осталось в новом Калининграде от старого Кёнигсберга: с местом, где стоял Королевский замок, кафедральным собором и островом Канта»
10 июня в 14:00
18 июня в 08:00
14 950 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
194 отзыва
Автобусная экскурсия по Куршской косе с дегустацией
Откройте для себя уникальные пейзажи Куршской косы, исторический Зеленоградск и вкуснейшие сыры местной сыроварни
Начало: Ул. Профессора Баранова 34
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
16661 500 за человека
Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
34 отзыва
Калейдоскоп русской Балтики: от замков до Куршской косы
Исследуйте средневековые замки, насладитесь природой Куршской косы и отдохните в Зеленоградске
Начало: В центре Калининграда
«Основанный около 1270 года на месте прусской крепости Зоке, сегодня замок переживает второе рождение»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 600 за человека
По Куршской косе и Зеленоградску, к замку Шаакен и сыроварне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
454 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск: замок Шаакен и сыроварня
Погрузитесь в историю и природу Калининградской области, открыв для себя уникальные места и вкусы
Начало: В центре Калининграда
«Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
В мини-группе: Куршская коса, Зеленоградск, замки Шаакен и Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
9 часов
551 отзыв
Куршская коса и замки: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Куршской косы и замков Калининграда: реликтовые леса, танцующий лес и крафтовый сыр
Начало: Калининград, ул. Шевченко, 2 к. 5
«Ну и в конце побываем в замке Шаакен и крафтовой сыроварне Шаакендорф, услышим историю этого места и потрогаем камни, которые помнят тевтонских рыцарей»
Расписание: Ежедневно с 8.30 до 17.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
42503 400 за человека
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
🚌 На автобусе
Групповая
7.5 часов
3626 отзывов
Уникальная экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску без толп
Откройте тайны Куршской косы и Зеленоградска без лишней суеты и толп туристов, наслаждаясь спокойствием и красотой
Начало: Ул. Черняховского 4Б и другие точки на выбор
«Замок Нессельбек Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона — на Куршскую косу»
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
1 490 за человека
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
17 отзывов
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию в комфортной мини-группе
Начало: У ТЦ «Акрополь»
«Мы побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году, где в своё время останавливалось посольство Петра I, а сейчас располагается частный музей»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
1 400 за человека
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
10 часов
221 отзыв
Балтийск, Янтарный, Светлогорск в мини-группе. Филинская бухта
Начало: Калининград, Шевченко 2 - к5 парк-г у Дом Советов
«В Янтарном: Здесь вы увидите кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшимся после морского отлива»
Расписание: Ежедневно 08.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 36003 420 за человека
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
🚗 На машине
Групповая
9 часов
235 отзывов
Загадочные тропы косы, Зеленоградск, сыроварня и замки в мини группе
Начало: Ул. Шевченко 2, дом Советов, Калининград
«Сыроварня и замок «Шаакен» В конце экскурсии мы отправимся в Некрасово, который раньше назывался Лиска-Шаакен — и вскоре увидим живописное полуразвалившееся строение — собственно замок Шаакен»
Расписание: С 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 666 за человека
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
238 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Калининграда
Погрузитесь в историю восточной Пруссии на групповой экскурсии по Калининграду. Посетите замки и кирхи, узнайте о Тевтонском ордене и прусской архитектуре
Начало: В одном из 6 мест на выбор
«Замок Георгенбург, который также находится в Черняховске»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
21001 890 за человека
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
🚗 На машине
скидка
1%
Групповая
10 часов
107 отзывов
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня
Начало: Улица Шевченко, 2, Калининград
«В программе экскурсии Замок "Шаакен": Один из сохранившихся очевидцев рыцарских баталий и средневековой жизни»
Расписание: Ежедневно 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 34003 366 за человека
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
150 отзывов
Индивидуальная поездка на Куршскую косу, в Зеленоградск и замок Нессельбек
Начало: По договоренности по Вашему адресу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 1737513 900 за всё до 4 чел.
Замок Шаакен+сыроварня Шаакендорф с дегустацией+Нессельбек
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
343 отзыва
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф: история, вкус, фото
Погрузитесь в эпоху средневековья, отведайте уникальные сыры и запечатлейте моменты у замка Нессельбек
Начало: ТЦ «Акрополь», ул. Баранова 34
«Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен»
Расписание: Ежедневно.
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
1 350 за человека
Замки и кирхи Восточной Пруссии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
289 отзывов
Замки и кирхи Восточной Пруссии
Начало: Ул. Октябрьская 6А, и еще 5 мест на выбор
«Дополнительные расходы: Входные билеты в замок Инстербург, кирху Арнау и Хайлигенвальде - 500 руб/чел»
Расписание: Среда и суббота в 09:40
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
1 890 за человека
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Зеленоградск и замок Шаакен: сыр, трактир и рыцари
Приключение в духе Средневековья в самых атмосферных пригородах Калининграда
«Замок Шаакен: в Средневековье с головой»
Завтра в 12:00
9 июня в 09:00
8 800 за всё до 4 чел.
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
407 отзывов
Прусские истории: Замок Нессельбек, Кранц, сыр, пиво и Куршская коса
Начало: Ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Расписание: Ежедневно в 8.30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 850 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    5 июня 2024
    Путешествие в стиле «Сафари» по Калининградской области
    Экскурсия по Балтийску увлекательна,особенно,если интересна военная тематика! У Александра индивидуальный подход к каждому гостю и вскрытие необычных фактов в истории взятия (Кёнигсберга)Калининграда.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Особенно понравилась гид Виктория. Обладает приятным голосом и тембрам получаете как бы и большими знаниями. Очень приятно её и слышать и видеть
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
    Интересная экскурсия. Дегустация сыра, марципана и всё это под бокал вина. Затем посещение небольшого музея инквизиции (для впечатлительных людей и
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    детей не рекомендую) рассказывают о показывают экспонаты для пыток людей средневековья(В целом во время экскурсии можно сделать неплохие снимки. Даже есть прокат костюмов по 100 рублей.

  • м
    мария
    5 июня 2024
    «Территория Надровии»: рыцарские замки
    Всем рекомендуем этого замечательного экскурсовода! Человек энциклопедия, доступным и интересным рассказом увлекает окончательно и бесповоротно! Интересный красивый маршрут, неутомительный для детей и взрослых. Любые проблемы решались молниеносно и профессионально! Хотим еще на экскурсии к этому гиду
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Куршская коса, Зеленоградск и семейная сыроварня»
    Отличная экскурсия. Много остановок с возможностью не только послушать экскурсию, но и погулять самостоятельно. Сыроварня - обязательно купите с собой
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    сыры, шоколад и конфеты цены приемлемые и очень вкусно. Куршкая коса - очень понравилась жареная треска и корюшка обязательно попробуйте особенно с немецким пивом и проведите мини пикничок на берегу балтийского моря. И наконец Зеленоградск-город кошек попробуйте крендели с разными начинками, прогулясь по набережной.

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Замки, руины, интересные люди: авторское историческое путешествие
    Отличная экскурсия, очень понравится тем, кто уже в Калининграде не в первый раз и хочет больше погрузиться в историю Калининградской
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    области! Антон, очень интересный рассказчик, с профессиональным образованием, интересным взглядом на жизнь, ну и автор необычного маршрута! Спасибо большое за шикарное путешествие!!!

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Калейдоскоп русской Балтики: рыцари, сыры, кошачье царство и Куршская коса
    Замечательно! Иначе и не назовёшь. Гид Кирилл у нас был. Всё было просто на самом высшем уровне! Рекомендую тысячекратно.
  • П
    Полина
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод Анжела с хорошо поставленной речью и голосом, прекрасно образована. В процессе экскурсии советует где что попробовать, примерно ориентирует по ценам, чтобы не переплачивать. Остались очень довольны и организацией, и рассказом, будем советовать!
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный рассказчик, приятная, знающая нам очень понравилась. Не перегрузила информацией, все важное и нужное рассказала. Спасибо организаторам за экскурсию.
    Грамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотныйГрамотно составленный маршрут не выматывает, виды действительно стоят того чтобы посетить эти места. Экскурсовод Дарья-невероятно грамотный
  • К
    Карина
    4 июня 2024
    На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
    Только на этой экскурсии увидела те красивые улочки и домики за которыми ехала в Калининград)

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  8. Высота Мюллера
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