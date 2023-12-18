В Калининград в любой день
Вы можете выбрать, в какой день начинается самая интересная для вас программа, и присоединиться на 7 дней. Пожалуйста, обращайте внимание на время заезда и программу тура в этот день.
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Программа тура по дням
Понедельник: "Калининград-город-крепость" или нац. парк "Куршская коса" и Зеленоградск
Вариант 1: экскурсия «Калининград-город-крепость», 4-5 часов.
10:40 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
11:10 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
На протяжении всей своей многовековой истории Кёнигсберг являлся городом-крепостью и оставался неприступным вплоть до апреля 1945 года. Сохранившиеся в Калининграде городские ворота, башни, бастионы и форты являются образцами блестящего воплощения самой современной военно-инженерной мысли в Европе прошлых лет.
Вас ожидает увлекательная экскурсия с проездом вдоль оборонительных укреплений внутреннего оборонительного кольца города: оборонительный вал, ров, башня Дона, бастион Обертайх, казарма Кронпринц, бастион Грольман и, конечно, ворота города.
Посещение трёхмерной панорамы «Кёнигсберг-45. Последний штурм» в историко-художественном музее г. Калининграда, уникальная возможность под грохот орудий и звуки стрельбы оказаться в центре Кёнигсберга во время штурма города советскими войсками в апреле 1945 года. Вы будете наблюдать панораму не со стороны, а окажетесь внутри, в самой гуще событий.
Вы увидите памятник Героям Первой Мировой Войны и мемориал «1200 гвардейцам» – главный памятник героям Второй мировой войны в Калининграде, прогуляетесь по парку Победы. А затем побываете на линии внешней линии обороны Кёнигсберга и посетите один из фортов города.
Посещение форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Этот хорошо сохранившийся форт поразит вас мощью своих стен и хитроумностью устройства таких крепостей.
Вариант 2: экскурсия в нац. парк «Куршская коса» и Зеленоградск, 7-8 часов.
09:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа, выход к морю и прогулка по лесу. Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Переезд в Зеленоградск. Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем, теперь город Зеленоградск. Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др. Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Вторник: "Янтарный Берег" или "Кирха-Замки-Сыроварня"
Вариант 1: Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:30 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен. Вы познакомитесь с историей места. Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892г, аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями. Пляж Янтарного с 2016г получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа. Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве. Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах. Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели, органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шоппинг, магазины янтаря.
Вариант 2: Экскурсия «Кирха-Замки-Сыроварня», 5 часов.
09:50 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
И как посетить Калининград, не сфотографировав таинственные кирхи и замки. Мы обязательно осмотрим внутри средневековую церковь-кирха Нойхаузен в г. Гурьевске (1292), где услышим настоящий орган.
Затем посетим руины замка Шаакен в поселке Некрасово. Его отличительной чертой является необычная восьмиугольная форма, подобных замков Тевтонский Орден никогда больше не строил. Экскурсия по руинам замка, который, как и другие крепости в Пруссии был построен на месте прусского укрепления, окунет Вас в эпоху средневековья. Впечатления дополнит музей инквизиции в подвалах замка.
Вкусным дополнением станет для Вас сыроварня «Шаакендорф» с рассказом о производстве сыров и шоколада и дегустацией с бокалом вина. Здесь также можно приобрести сыры и шоколад в фирменном магазине от производителя.
Фотопауза у современного замка Нессельбек в пос. Орловка, где находится известный пивоваренный ресторан. При желании здесь можно остаться на обед и потом самостоятельно вернуться в г. Калининград. Замок Нессельбек находится близко от аэропорта Храброво.
Среда: "В Балтийск, на самый запад России" или нац. парк "Куршская коса" и Зеленоградск
Вариант 1: Экскурсия «В Балтийск, на самый запад России», 6-7 часов.
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:30 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).
Маршрут: Балтийск.
Эта экскурсии в город Балтийск – ранее закрытую для свободного доступа базу Балтийского флота. Вы узнаете историю становления флота со времён основания его Петром I, которому в 1998 г. на городском пирсе установлен памятник. Вы увидите маяк знаменитого архитектора Шинкеля, реформаторскую кирху, ставшую православной церковью и шведскую крепость, которая была построена ещё в середине XVII в. и которая и по сей день является действующим военным объектом.
Увидите гавань — ворота в Калининградский торговый и военный порты, военные корабли и гражданские суда, стоящие у пристани морского канала и рядом с паромной переправой.
Увидите самый большой конный памятник в нашей стране, царице Елизавете Петровне (2004 г.). Пьедестал памятника оформлен в виде форта, со смотровой площадки которого Вашему взгляду откроется обширная панорама с видом на Балтийскую косу, морской пролив и корабли, стоящие на рейде.
Прогуливаясь по молу и пляжу Балтийского моря, Вы почувствуете настоящий морской бриз.
Свободное время на прогулку или посещение Музея Балтийского флота, от 450 руб/чел.
Вариант 2: экскурсия в нац. парк «Куршская коса» и Зеленоградск, 7-8 часов.
09:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа, выход к морю и прогулка по лесу. Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Переезд в Зеленоградск. Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем, теперь город Зеленоградск. Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др. Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Четверг: Инстербург - г. Черняховск
Экскурсия Инстербург – г. Черняховск, 6-7 часов.
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:20 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).
Вас ждёт путешествие в город исторического значения, богатый на достопримечательности из разных эпох: руины средневекового замка-крепости Инстербург XIV века, великолепное здание реформатской кирхи 1883г. п. (ныне — православный Свято-Михайловский собор Черняховско-Славской епархии), католический храм Св. Бруно, построенный в неоготическом стиле в 1902 г.
Очаровательная старая архитектура города Инстербурга, который был очень похож на довоенный Берлин. В Инстербурге был лично царь Пётр I, а также Великое посольство 1697г. В напоминание об эпохе наполеоновских войн – памятник герою Российской империи, фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли и памятник русскому солдату, работы известного российского скульптора В. Суровцева, дом, в котором останавливался Наполеон в 1812г.
Во время Первой мировой войны в городе стояли войска 1-й Русской Императорской армии. И, конечно же, памятник генералу И. Д. Черняховскому, командующему 3-го Белорусского фронта, чьё имя с гордостью носит город.
В городе в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья Нормандия-Неман с французскими лётчиками.
Обед за доп. плату.
Пятница: Экскурсия по Калининграду или «Янтарный Берег»
Вариант 1: Экскурсия по Калининграду, 5-6 часов.
12:30 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
12:50 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:30 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен. Вы познакомитесь с историей места. Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892г, аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями. Пляж Янтарного с 2016г получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа. Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве. Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах. Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели, органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шоппинг, магазины янтаря.
Суббота: Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь или нац. парк «Куршская коса» и Зеленоградск
Вариант 1: Поездка в Свято-Елисаветинский женский монастырь, 8-9 часов.
10:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
10:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр-т 81).
Маршрут: г. Славск.
20 лет назад, на окруженном лесом пустыре, появился небольшой храм, зажглась первая лампада, зазвучала молитва. А сегодня золотые купола церквей архитектурного ансамбля женского монастыря в честь преподобномученицы Великой княгини Елисаветы, являет собой форпост православия на западных границах России.
Во время посещения монастыря специально подготовленный экскурсовод познакомит с канонами монастырской жизни, Вы посетите действующие храмы, галерею- музей Великой Княгини Елисаветы и царственных мучеников -страстотерпцев, святые источники с оборудованными купелями. В монастырской лавке можно приобрести освященные иконы, поминальные свечи, памятные сувениры, целебные травы.
Мы предложим Вам посетить расположенный рядом с монастырем «Парк птиц».
Путевая информация ознакомит с возникновением христианского монашества, историей православия в Восточной Пруссии и возрождении духовной жизни Калининградской области.
Вариант 2: экскурсия в нац. парк «Куршская коса» и Зеленоградск, 7-8 часов.
09:40 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
10:20 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
Куршская коса – уникальный уголок природы, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Поездка на косу для всех, кто устал от шума пыльных городов и мечтает надышаться свежим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса.
В программе поездки непременно самая высокая дюна – высота Эфа, выход к морю и прогулка по лесу. Желающие могут купить на косе рыбку горячего копчения, которую ловят и коптят здесь по старому рецепту.
Переезд в Зеленоградск. Вас ждет знакомство с самым первым и известным курортом Восточной Пруссии – Кранцем, теперь город Зеленоградск. Во время пешеходной экскурсии по Зеленоградску Вы увидите уникальную старинную архитектуру Кранца: пансионаты, отели и частные виллы рубежа конца XIX-XX вв; лютеранскую кирху св. Адальберта, сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась в 1807 году, и многое др. Прогулка по променаду позволит насладиться прекрасным видом на море.
Воскресенье: «Янтарный Берег» или экскурсия по Калининграду
Вариант 1: Экскурсия «Янтарный Берег», 8-9 часов.
09:00 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
09:30 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Маршрут: пос. Янтарный – г. Светлогорск
Знакомство с посёлком Янтарный, прежде Пальмникен. Вы познакомитесь с историей места. Архитектурными доминантами места являются лютеранская церковь 1892г, аристократичное здание Шлосс-Отеля.
Вы прогуляетесь к морю через парк им. М. Беккера с вековыми деревьями. Пляж Янтарного с 2016г получает ежегодно голубой флаг – знак экологически чистого и обустроенного по мировым стандартам пляжа. Здесь находится самое крупное в мире месторождение янтаря.
Вы можете побывать на карьере Калининградского янтарного комбината, где открытым промышленным способом добывается янтарь. Вы сможете попробовать себя в роли янтарного старателя и, вооружившись лопатой, добыть себе на память «солнечного камня» в мини-карьере и зарядиться природной энергией и здоровьем в Янтарной пирамиде, на сооружение которой потребовалось около 800 кг янтаря.
Вы побываете на янтарном производстве. Здесь Вам расскажут об обработке солнечного камня и его лечебных свойствах. Возможность приобрести красивые украшения, сувениры и лечебную янтарную косметику от производителей.
*Посещение карьера Янтарного комбината по желанию за отдельную плату на месте.
Далее мы познакомимся с достопримечательностями Светлогорска-Раушена.
Вас очарует старинная архитектура конца XIX-начала XX вв: частные виллы, пансионаты, отели, органный зал, лиственничный парк, водонапорная башня, Курхаус. Символами Светлогорска являются прекрасные работы немецкого скульптора Г. Брахерта – «Несущая воду» и «Нимфа».
Вы увидите новый «дом» КВН и кинофестиваля «Балтийские дебюты» – театр эстрады «Янтарь холл».
К мору Вас приведут спуски-терренкуры, где у воды для удобства отдыхающих был построен променад. Шоппинг, магазины янтаря.
Вариант 2: Экскурсия по Калининграду, 5-6 часов.
12:30 посадка от гостиницы Турист (ул. А. Невского 53).
12:50 посадка от гостиницы Калининград (Ленинский пр. 81).
Обзорная экскурсия с осмотром главных достопримечательностей города: площадь Победы, скульптура «Борющиеся зубры» перед зданием Земельного суда Кёнигсберга, памятник Петру I перед штабом Балтийского флота, драматический театр, район старых немецких вилл Амалиенау, оборонительные укрепления города, Королевские и Росгартенские ворота.
Вы увидите единственный в нашей стране Музей янтаря, который располагается в крепостной башне середины XIX века в центре Калининграда, на берегу живописного озера.
Вы обязательно посетите Кафедральный собор (образец северогерманской готики XIV века), где находится могила знаменитого философа И. Канта, узнаете историю главной церкви города, университета Альбертины и, конечно, самого Кёнигсберга.
Прослушаете органный мини-концерт под сводами собора и восхититесь его величием.
Посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Трехместное
|Заезды в обычные даты
|29.12.2023-09.01.2024
|Заезды в обычные даты
|29.12.2023-09.01.2024
|Заезды в обычные даты
|29.12.2023-09.01.2024
|Гостевой дом “Робинзон”
28 000
|35 000
|27 000
|Гостевой дом «Вилла Надежда», завтрак включен
40 000
|47 000
|38 000
|Гостиница “Калининград” 3*
40 000
|47 000
|48 000
|53 000
|38 000
|43 000
|Гостиница “Холидей Инн” 4*
52 000
|Уточняется
|83 000
|Уточняется
|56 000
|Уточняется
Посадка в экскурсионный автобус:туристы, проживающие в отеле «Робинзон» и «Вилла Надежда» – ходят на посадку в экскурсионный автобус 10 минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53. Проживающие в «Холидей инн» – на посадку от гостиницы «Калининград».
В ГД Робинзон завтрак предоставляется за отдельную плату по запросу при заселении.
Варианты проживания
Гостевой дом «Робинзон» 3
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда, в 20 минутах ходьбы от центра города.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Гостевой дом «Вилла Надежда»
Гостевой дом «Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание виллы, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы "Калининград" с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы "Калининград" подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Отель «Холидей Инн» 4
Отель Holiday Inn Kaliningrad расположен в самом сердце культурно-исторического центра Калининграда на живописном берегу реки Преголь.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 6 ночей в выбранной гостинице
- Завтраки при проживании в гостевом доме «Вилла Надежда»
- Все входные билеты по заказанной программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Завтраки при проживании в отеле «Робинзон» – от 300 руб. /чел., в отеле «Калининград» – 500 руб. /чел. и в «Холидей Инн 4*» – 1000 руб. /чел.
- Трансферы (аэропорт – отель 1500 руб., ж/д вокзал – отель 1000 руб.)
- Обеды и ужины
- Доп. ночи к туру (уточнять при бронировании)
- Посещение карьера янтарного комбината (1300 руб.)
- Органный концерт в Кафедральном соборе в воскресенье (500 руб.)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
- Место начала и завершения?
- Калининград
- Важная информация
1. Главным плюсом цикличного тура является возможность присоединиться к группе в любой удобный для вас день. Это может быть как будний день, так и выходные
2. Каждый день недели имеет четко определенную экскурсионную программу. В дни, когда экскурсии предлагаются на выбор – определиться с конкретной экскурсией нужно сразу при покупке тура. Иначе туроператор делает это на своё усмотрение.
3. Каждый экскурсионный день начинается и заканчивается в центре города у гостиницы "Калининград" и “Турист”. Туристы добираются в аэропорт и на ж/д вокзал самостоятельно или могут заказать трансфер за доп. плату.
- Описание номеров в гостиницах в зависимости от размещения
Отель Двухместный Одноместный Трехместный Гостевой дом Робинзон Двуспальная кровать,
раздельные кровати
Одноместный стандарт 2 кровати/ двуспальная кровать + диван Гостевой дом Вилла Надежда Двуспальная кровать
раздельные кровати
Номер стандарт мини
Двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
(номер стандарт: евро-раскладушка, номер улучшенный: диван)
Гостиница Калининград 3* Двуспальные кровати,
раздельные кровати
(номер студия)
Одноместный номер
2 кровати/ двуспальная кровать + диван
(номер студия)
Гостиница Холидей Инн 4* Двуспальная кровать,
раздельные кровати
(вид на город)
Одноместное размещение в двухместном номере
Двуспальная кровать,
раздельные кровати + диван или евро-раскладушка
(номер экзекьютив)
- Как организован трансфер в туре?
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса.
Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом, в противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Трансфер не является индивидуальной услугой и может быть выполнен на автобусе/микроавтобусе.
- Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
- Где происходит посадка в экскурсионный автобус?
Туристы, проживающие в отеле Вилла Надежда, Вилла Гламур и Вилла Татьяна – ходят на посадку в экскурсионный автобус 10 минут пешком к отелю Турист, ул. А. Невского 53.
Гости, проживающие в гостинице Холидей Инн, ходят на посадку к гостинице Калининград, Ленинский пр. 81.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!