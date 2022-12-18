Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта

Что вас ожидает 🤩

  • Янтарный
  • Светлогорск
  • Филинская бухта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Только в нашей экскурсии помимо атмосферных курортных Светлогорска и Янтарного Вы посетите по-настоящему впечатляющее и нетуристическое место - Филинскую бухту, где открывается, по нашему мнению, самый лучший панорамный вид на побережье Балтийского моря.

Наша экскурсия начинается в 10:00 и заканчивается в 17:00. Это позволит нам избежать утренних и вечерних заторов. Переезд до Янтарного, а также обратный путь из Светлогорска займут не более часа. Между курортными городами всего 30 минут езды. Вы проведёте в автобусе минимум времени.

Наши гиды уделят много внимании истории солнечного камня, узнаете как добывают и кому продают калининградский янтарь, и, конечно же, посетите карьер единственного в мире Янтарного комбината, где сможете самостоятельно отыскать и забрать с собой янтарь.

Экскурсия проходит в неспешном темпе. У Вас будет достаточно времени насладиться природой, сделать незабываемые фото и пообедать. Для кофе или перекуса Вы сможете выбрать одно из заведений в Янтарном, а для обеда - в Светлогорске.

Гиды в ходе экскурсии дают массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что посмотреть, куда сходить, где поужинать или попить самый вкусный кофе.

Программа

Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием - Янтарный. В пути расскажем, чем живёт этот уникальный посёлок, поговорим не только об истории курорта и добыче янтаря, но и о современном положении дел, развитии туризма, рынке янтаря. У нас много действительно поражающих фактов, о которых не прочесть в Интернете. По приезде нас ждет прогулка по главным местам притяжения Янтарного: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, инстаграмный Парк Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в мире Янтарного комбината.

По пути от Янтарного к Светлогорску мы посетим одно из красивейших мест Калининградской области - Филинскую бухту. Наш автобус сделает остановку у импровизированной смотровой площадки, откуда открывается захватывающий вид на Балтийское море и его обрывистое побережье.

После мы отправимся в Светлогорск. Популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка по центральному парку, сногсшибательным смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы, скульптуру "Нимфа" Германа Брахерта и знаменитый отель Гранд Палас. После чего поднимемся на центральную улицу Светлогорска и сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города - водонапорной Башни 1907 года. Там же у вас будет предостаточно свободного времени, чтобы пообедать в одном из заведений города и прогуляться по его колоритным улочкам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед во время экскурсии (по желанию) Посещение смотровой площадки карьера Янтарного комбината 350 рублей с человека
  • Детям и пенсионерам 200 рублей с человека (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день🚌На автобусе

Похожие туры в Калининграде

«Янтарное ожерелье» - о янтаре в Янтарном, Светлогорске и Филинской бухте
9 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
Нет отзывов
«Янтарное ожерелье» - о янтаре в Янтарном, Светлогорске и Филинской бухте
Светлогорск и Янтарный - два городка с совершенно непохожей
Заберем Вас от вашей гостиницы
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
19 500 за всё до 7 чел.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
5
40 отзывов
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день
История, природа и старинная архитектура городов Балтийского побережья на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
78006 630 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
8 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по морскому побережью Светлогорска, Янтарного (Балтийска)
Вас ждет автомобильная обзорная экскурсия по городу Светлогорску и Янтарному
Заберу из отеля, дома, аэропорт по желанию клиента
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
9 500 за всё до 4 чел.
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Игорь
Игорь
5
31 отзыв
4 в 1: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск
История, природа и старинная архитектура городов Балтийского побережья на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
1140010 260 за всё до 4 чел.
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Королевский
Королевский
2.8
5 отзывов
В поисках Янтарной комнаты: экскурсия по Янтарному и Светлогорску
Приглашаем вас на экскурсию по Балтийскому побережью
Ленинский пр. 81, гостиница «Калининград»
Сегодня
22 дек
25 дек
29 дек
1 550 за 1 человека
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта
7 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 17 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
5
1 отзыв
Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта
Самый красивый пляж, янтарная мануфактура и дегустация фирменного калининградского напитка
Ул. Шевченко, 11 А
от 9 800 за всё до 3 чел.
К курортам Светлогорск и Янтарный и инстаграмной Филинской бухте
7.5 часов
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
до 45 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.8
917 отзывов
К курортам Светлогорск и Янтарный и инстаграмной Филинской бухте
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
одна из 8 точек на выбор
Завтра
21 дек
24 дек
26 дек
16001 440 за 1 человека
Индивидуальная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 18 чел.
Организатор экскурсии Цветные
Цветные
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
На улицах Светлогорска Вы сможете увидеть
Калининград, место пребывания туриста
от 9 450 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Люсьен
Люсьен
4.4
8 отзывов
Автобусная экскурсия в Светлогорск и Янтарный
Погрузиться в атмосферу старинных приморских курортов и узнать о «солнечном камне»
у гостиницы «Калининград»
1 янв
6 янв
8 янв
13 янв
2 500 за 1 человека
Янтарное ожерелье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
7 часов
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
1 отзыв
Янтарное ожерелье: Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск
Вас ждёт девятичасовая экскурсия по популярным курортам Калининградской области
Гостиница «Калининград», Ленинский просп. , д. 81
105288 949 за всё до 4 чел.
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
4.4
21 отзыв
Путешествие в замок Шаакен, сыроварня, Светлогорск и Янтарный
За один день познакомиться с тремя брендами Балтийского побережья и отдохнуть в Филинской бухте
Завтра
20 дек
21 дек
22 дек
от 11 000 за всё до 3 чел.
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
10 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
4.9
11 отзывов
Уютное путешествие в Янтарный, Балтийск и Светлогорск в мини-группе
Прогуляться по пляжу Филинской бухты и посетить три курортных городка на берегу Балтики
в центре Калининграда
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
2 990 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ