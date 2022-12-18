Только в нашей экскурсии помимо атмосферных курортных Светлогорска и Янтарного Вы посетите по-настоящему впечатляющее и нетуристическое место - Филинскую бухту, где открывается, по нашему мнению, самый лучший панорамный вид на побережье Балтийского моря.
Наша экскурсия начинается в 10:00 и заканчивается в 17:00. Это позволит нам избежать утренних и вечерних заторов. Переезд до Янтарного, а также обратный путь из Светлогорска займут не более часа. Между курортными городами всего 30 минут езды. Вы проведёте в автобусе минимум времени.
Наши гиды уделят много внимании истории солнечного камня, узнаете как добывают и кому продают калининградский янтарь, и, конечно же, посетите карьер единственного в мире Янтарного комбината, где сможете самостоятельно отыскать и забрать с собой янтарь.
Экскурсия проходит в неспешном темпе. У Вас будет достаточно времени насладиться природой, сделать незабываемые фото и пообедать. Для кофе или перекуса Вы сможете выбрать одно из заведений в Янтарном, а для обеда - в Светлогорске.
Гиды в ходе экскурсии дают массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что посмотреть, куда сходить, где поужинать или попить самый вкусный кофе.
Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием - Янтарный. В пути расскажем, чем живёт этот уникальный посёлок, поговорим не только об истории курорта и добыче янтаря, но и о современном положении дел, развитии туризма, рынке янтаря. У нас много действительно поражающих фактов, о которых не прочесть в Интернете. По приезде нас ждет прогулка по главным местам притяжения Янтарного: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, инстаграмный Парк Беккера и особняк отеля Шлосс, красивейшая Казанская церковь и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в мире Янтарного комбината.
По пути от Янтарного к Светлогорску мы посетим одно из красивейших мест Калининградской области - Филинскую бухту. Наш автобус сделает остановку у импровизированной смотровой площадки, откуда открывается захватывающий вид на Балтийское море и его обрывистое побережье.
После мы отправимся в Светлогорск. Популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Обалденные виды на Балтийское море, уютные улочки и манящий хвойный воздух. Нас ждёт пешеходная прогулка по центральному парку, сногсшибательным смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы, скульптуру "Нимфа" Германа Брахерта и знаменитый отель Гранд Палас. После чего поднимемся на центральную улицу Светлогорска и сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города - водонапорной Башни 1907 года. Там же у вас будет предостаточно свободного времени, чтобы пообедать в одном из заведений города и прогуляться по его колоритным улочкам.