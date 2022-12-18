Только в нашей экскурсии помимо атмосферных курортных Светлогорска и Янтарного Вы посетите по-настоящему впечатляющее и нетуристическое место - Филинскую бухту, где открывается, по нашему мнению, самый лучший панорамный вид на побережье Балтийского моря.

Наша экскурсия начинается в 10:00 и заканчивается в 17:00. Это позволит нам избежать утренних и вечерних заторов. Переезд до Янтарного, а также обратный путь из Светлогорска займут не более часа. Между курортными городами всего 30 минут езды. Вы проведёте в автобусе минимум времени.

Наши гиды уделят много внимании истории солнечного камня, узнаете как добывают и кому продают калининградский янтарь, и, конечно же, посетите карьер единственного в мире Янтарного комбината, где сможете самостоятельно отыскать и забрать с собой янтарь.

Экскурсия проходит в неспешном темпе. У Вас будет достаточно времени насладиться природой, сделать незабываемые фото и пообедать. Для кофе или перекуса Вы сможете выбрать одно из заведений в Янтарном, а для обеда - в Светлогорске.

Гиды в ходе экскурсии дают массу советов и рекомендаций. После экскурсии помимо впечатлений вы сможете спланировать посещение современных классных мест притяжения, самых топовых кафе и ресторанов. Что посмотреть, куда сходить, где поужинать или попить самый вкусный кофе.