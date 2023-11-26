Вы увидите первозданный облик города Светлогорска, прогуляетесь по его променаду и осмотрите знаменитую водонапорную башню.
В Янтарном узнаете, как выглядит первый пляж в России, удостоенный престижной премии, и сможете отдохнуть в открыточном парке магната Беккера. Также вы узнаете много новых фактов о производстве янтаря.
В Янтарном узнаете, как выглядит первый пляж в России, удостоенный престижной премии, и сможете отдохнуть в открыточном парке магната Беккера. Также вы узнаете много новых фактов о производстве янтаря.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|от 1 350 ₽
|Детский (4-18)
|1 350 ₽
|Пенсионный
|от 1 300 ₽
|Студенты
|1 350 ₽
|Детский (0-3)
|1 310.4 ₽
|Льготный (многодетные, инвалиды, ветераны)
|1 310.4 ₽
|Детский
|1 300 ₽
Что вас ожидает:
- Янтарный
- Светлогорск
- Филинская бухта (при выборе соответствующего билета)
Описание
Пора изучить Калининградскую область! Да, да, за пределами Калининграда тоже есть свои изюминки. Вас ждут самые очаровательные курорты нашего побережья — Светлогорск и Янтарный.
Янтарный промысел
Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием — Янтарный, где посетим производство янтаря. Вы узнаете, как на берегу Балтийского моря появился курорт, как обстоят дела с рынком янтаря и как развивают туризм местные власти. Мы прогуляемся по главным местам притяжения Янтарного: посетим первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, и старинный парк имени Беккера.
Курортный городок
После мы отправимся в Светлогорск — популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Он покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. Вы познакомитесь с историей бывшего Раушена, прогуляетесь по улочкам со старинными виллами и сделаете множество ярких фото.
Важно знать:
Обратите внимание! При бронировании вы сможете выбрать экскурсию с посещением Филинской бухты или без нее. Автобус делает остановку у импровизированной смотровой площадки, откуда открывается захватывающий вид на Балтийское море и его обрывистое побережье.
Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 1153 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
26 ноя 2023
Экскурсия очень понравилась. Гид, Наталья, очень компетентная. Всё досконально рассказывает, показывает. Советую съездить, не пожалеете!!!
С
Светлана
25 ноя 2023
I
Irina
24 ноя 2023
Очень красивые места, профессиональный экскурсовод Ирина Р., хорошая организация.
Е
Елена
24 ноя 2023
Спасибо экскурсоводу Оксане! Всю дорогу что-то нам рассказывала, в тишине не сидели, отвечала на все вопросы, фотографировала туристов на видовой площадке, дала много рекомендаций для туристов по Калининграду и экскурсиям. Информации много, интересно. Из минусов только мало свободного времени на всех локациях. Интересная экскурсия на производстве, можно много для себя узнать о янтаре и украшениях и, конечно, при желании купить))
I
Irene
23 ноя 2023
И
Ирина
23 ноя 2023
Э
Эсма
22 ноя 2023
Шикарная экскурсия. Потрясающие виды, много интересной информации, приподнесенной безумно легко и с юмором. Гиду Елене большое спасибо и все 10 баллов из 5!!!
А
Андрей
21 ноя 2023
Увидел всё по программе. Все хорошо. Хорошо бы организовать обед,но мы нашли)
Р
РИТА
21 ноя 2023
Спасибо огромное гиду Дарье и водителю автобуса Сергею за такое интересное и незабываемое знакомство с прекрасными местами Калинградской области. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, комфортно. Получили достаточно информации, как просто увлекательной, так и полезной. Обязательно вернёмся в Ваш неподражаемый город и воспользуемся эскурсиями Бюро путешествий.
А
Александр
21 ноя 2023
Ш
Шелковникова
17 ноя 2023
Увлекательная экскурсия по живописным местам. Всё очень понравилось
Г
Галина
17 ноя 2023
Всё заявленное увидели, услышали, потрогали руками. Гид- Лилия- мастер своего дела с большой буквы! Интересно рассказывает, информацию подаёт легко и доступно, при чем этой информации и фактов столько, что не уместить за 1 раз Всё в голове! везде рядом, на любые вопросы ответит! Саетлогорск- очень понравился, своей тишиной, размеренностью… в янтарном- подробно, но не нудно рассказывают о добыче, обработке … янтаря. времени свободного дают предостаточно! Интересная экскурсия!
Е
Елена
15 ноя 2023
Все отлично, спасибо
Т
Татьяна
15 ноя 2023
А
Асмик
15 ноя 2023
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