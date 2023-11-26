Пора изучить Калининградскую область! Да, да, за пределами Калининграда тоже есть свои изюминки. Вас ждут самые очаровательные курорты нашего побережья — Светлогорск и Янтарный.

Янтарный промысел

Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием — Янтарный, где посетим производство янтаря. Вы узнаете, как на берегу Балтийского моря появился курорт, как обстоят дела с рынком янтаря и как развивают туризм местные власти. Мы прогуляемся по главным местам притяжения Янтарного: посетим первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, и старинный парк имени Беккера.

Курортный городок

После мы отправимся в Светлогорск — популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Он покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. Вы познакомитесь с историей бывшего Раушена, прогуляетесь по улочкам со старинными виллами и сделаете множество ярких фото.

Важно знать:

Обратите внимание! При бронировании вы сможете выбрать экскурсию с посещением Филинской бухты или без нее. Автобус делает остановку у импровизированной смотровой площадки, откуда открывается захватывающий вид на Балтийское море и его обрывистое побережье.