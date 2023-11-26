Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области

Групповая экскурсия в Калининграде
4.8
1153 отзыва
Вы увидите первозданный облик города Светлогорска, прогуляетесь по его променаду и осмотрите знаменитую водонапорную башню.

В Янтарном узнаете, как выглядит первый пляж в России, удостоенный престижной премии, и сможете отдохнуть в открыточном парке магната Беккера. Также вы узнаете много новых фактов о производстве янтаря.
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Янтарный и Светлогорск - очарование Калининградской области
Ближайшие даты:
5
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослыйот 1 350 ₽
Детский (4-18)1 350 ₽
Пенсионныйот 1 300 ₽
Студенты1 350 ₽
Детский (0-3)1 310.4 ₽
Льготный (многодетные, инвалиды, ветераны)1 310.4 ₽
Детский1 300 ₽

Что вас ожидает:

  • Янтарный
  • Светлогорск
  • Филинская бухта (при выборе соответствующего билета)

Описание

Пора изучить Калининградскую область! Да, да, за пределами Калининграда тоже есть свои изюминки. Вас ждут самые очаровательные курорты нашего побережья — Светлогорск и Янтарный.

Янтарный промысел

Первым делом мы отправляемся в посёлок с говорящим названием — Янтарный, где посетим производство янтаря. Вы узнаете, как на берегу Балтийского моря появился курорт, как обстоят дела с рынком янтаря и как развивают туризм местные власти. Мы прогуляемся по главным местам притяжения Янтарного: посетим первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, и старинный парк имени Беккера.

Курортный городок

После мы отправимся в Светлогорск — популярный и невероятно живописный курорт на побережье. Он покорит вас своей романтической атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов начала, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. Вы познакомитесь с историей бывшего Раушена, прогуляетесь по улочкам со старинными виллами и сделаете множество ярких фото.

Важно знать:

Обратите внимание! При бронировании вы сможете выбрать экскурсию с посещением Филинской бухты или без нее. Автобус делает остановку у импровизированной смотровой площадки, откуда открывается захватывающий вид на Балтийское море и его обрывистое побережье.

Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 1153 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
983
4
120
3
42
2
5
1
3
И
26 ноя 2023
Экскурсия очень понравилась. Гид, Наталья, очень компетентная. Всё досконально рассказывает, показывает. Советую съездить, не пожалеете!!!
С
25 ноя 2023
I
24 ноя 2023
Очень красивые места, профессиональный экскурсовод Ирина Р., хорошая организация.
Е
24 ноя 2023
Спасибо экскурсоводу Оксане! Всю дорогу что-то нам рассказывала, в тишине не сидели, отвечала на все вопросы, фотографировала туристов на видовой площадке, дала много рекомендаций для туристов по Калининграду и экскурсиям. Информации много, интересно. Из минусов только мало свободного времени на всех локациях. Интересная экскурсия на производстве, можно много для себя узнать о янтаре и украшениях и, конечно, при желании купить))
I
23 ноя 2023
И
23 ноя 2023
Э
22 ноя 2023
Шикарная экскурсия. Потрясающие виды, много интересной информации, приподнесенной безумно легко и с юмором. Гиду Елене большое спасибо и все 10 баллов из 5!!!
А
21 ноя 2023
Увидел всё по программе. Все хорошо. Хорошо бы организовать обед,но мы нашли)
Р
21 ноя 2023
Спасибо огромное гиду Дарье и водителю автобуса Сергею за такое интересное и незабываемое знакомство с прекрасными местами Калинградской области. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, комфортно. Получили достаточно информации, как просто увлекательной, так и полезной. Обязательно вернёмся в Ваш неподражаемый город и воспользуемся эскурсиями Бюро путешествий.
А
21 ноя 2023
Ш
17 ноя 2023
Увлекательная экскурсия по живописным местам. Всё очень понравилось
Г
17 ноя 2023
Всё заявленное увидели, услышали, потрогали руками. Гид- Лилия- мастер своего дела с большой буквы! Интересно рассказывает, информацию подаёт легко и доступно, при чем этой информации и фактов столько, что не уместить за 1 раз Всё в голове! везде рядом, на любые вопросы ответит! Саетлогорск- очень понравился, своей тишиной, размеренностью… в янтарном- подробно, но не нудно рассказывают о добыче, обработке … янтаря. времени свободного дают предостаточно! Интересная экскурсия!
Е
15 ноя 2023
Все отлично, спасибо
Т
15 ноя 2023
А
15 ноя 2023

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