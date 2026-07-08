2 отзыва оставили туристы

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Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)

Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Это путешествие приведет вас в самые интересные уголки янтарного побережья Калининграда. Вы узнаете об истории солнечного камня, понаблюдаете за его добычей и обработкой.

Перенесетесь в довоенную эпоху в скверах Светлогорска, побываете на самом чистом и комфортном пляже России и сможете своими руками создать янтарное украшение.
4.9
10 отзывов
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)

Описание экскурсии

Секреты солнечного камня

Вы побываете в единственном в мире месте, где янтарь добывают промышленным способом. В посёлке с говорящим названием Янтарный вы узнаете о способах добычи камня, посетите частную мануфактуру, где понаблюдаете за обработкой «балтийского самоцвета» и созданием изделий. Кроме того, мы прогуляемся по парку имени Морица Беккера, основателя янтарной отрасли, заглянем на единственный российский пляж, получивший награду «Голубой флаг» за комфорт и чистоту. Увидим бывший немецкий карьер по добыче янтаря «Вальтер» (ныне — место паломничества дайверов) и сможем посетить интерактивную экспозицию комбината «Янтарная палата».

Светлогорск — «город шумящего моря»

Во второй части путешествия навестим один из самых живописных курортов Балтийского моря — Светлогорск, который совместил в себе целебный климат, минеральные воды, ландшафты хвойного леса и сохранившуюся довоенную архитектуру. Вы узнаете о прошлом города и временах, когда он носил имя Раушен, прогуляетесь по уютным улочкам и зеленым скверам. Увидите великолепную Водонапорную башню, единственный в России частный органный зал, открытый в здании бывшей католической капеллы, театр эстрады «Янтарь-холл», красивый променад, скульптуру «Солнечные часы» и канатную дорогу.

А ещё в Светлогорске мы побываем в студии «Второе солнце», где вы сможете выбрать приглянувшийся янтарь и вместе с мастером превратить его в уникальное украшение.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
  • Отдельно оплачиваются (по желанию): входные билеты на объекты Янтарного комбината, участие в мастер-классе по изготовлению изделий из янтаря, обед в одном из ресторанов Янтарного или Светлогорска
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2186 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла
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профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области. Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Светлана
Однозначно рекомендуем к посещению! Это отличная возможность познакомиться с янтарным краем) Для начала мы освоили обработку янтаря на мастер-классе☝️, далее побывали на производстве, заглянули в музей. А еще прогулялись по уникальным курортным местам, где хорошо всем и людям и многочисленным аистам🤗. Спасибо нашему гиду Анне за этот день!
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Aleksandra
Спасибо за потрясающую прогулку по городам 😍 очень здорово было получить различные рекомендации по маршруту и кафе 👍
Спасибо за потрясающую прогулку по городам 😍 очень здорово было получить различные рекомендации по маршруту и кафе 👍
Спасибо за потрясающую прогулку по городам 😍 очень здорово было получить различные рекомендации по маршруту и кафе 👍
Спасибо за потрясающую прогулку по городам 😍 очень здорово было получить различные рекомендации по маршруту и кафе 👍
Спасибо за потрясающую прогулку по городам 😍 очень здорово было получить различные рекомендации по маршруту и кафе 👍
Спасибо за потрясающую прогулку по городам 😍 очень здорово было получить различные рекомендации по маршруту и кафе 👍
Спасибо за потрясающую прогулку по городам 😍 очень здорово было получить различные рекомендации по маршруту и кафе 👍
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Екатерина
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Анне!
Было очень интересно, мастер-класс по обработке янтаря в самое сердечко
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Анне!
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Анне!
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Анне!
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Анне!
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Анне!
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Анне!
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Анне!
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Анне!
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E
Сегодня были на этой экскурсии!
Спасибо Богдану за интересный рассказ исторических фактов этих мест!!!
Сегодня были на этой экскурсии!
Сегодня были на этой экскурсии!
Сегодня были на этой экскурсии!
Сегодня были на этой экскурсии!
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Е
21.07.21г., Янтарный, Светлогорск. Я вообще всегда за индивидуальные экскурсии или в малых группах. Особенно, если повезет с гидом и погодой. У нас сложилось. Погода часа на два ухудшалась, зато мы
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засняли смерч над морем!
А вот гид Анна - это просто сплошное удовольствие от поездки: доброжелательная, коммуникабельная, в теме того, о чем рассказывает. Мы легко корректировали программу в зависимости от возникающих потребностей. При этом, как я смогла потом понять из интернета, Анна смогла максимально показать все самое интересное и в Светлогорске, и в Янтарном. Плюс путевая информация. Плюс вкусный обед. Плюс шопинг. Плюс комфортный автомобиль и аккуратное вождение.
Короче: эту экскурсию очень рекомендую, и лучше - с гидом Анной.

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К
Спасибо Анне за потрясающую экскурсию и комфортное общение. Маршрут выстроен оптимально с посещением всех points of interest по ходу движения абсолютно не напрягаясь. Анна - талантливый рассказчик и приятный собеседник, увлеченный своей профессией и своим краем. На маршруте услышали массу интересных фактов и историй. погрузились в красоту Калининградского побережья.
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