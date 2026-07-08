2 отзыва оставили туристы

Вы побываете в единственном в мире месте, где янтарь добывают промышленным способом. В посёлке с говорящим названием Янтарный вы узнаете о способах добычи камня, посетите частную мануфактуру, где понаблюдаете за обработкой «балтийского самоцвета» и созданием изделий. Кроме того, мы прогуляемся по парку имени Морица Беккера, основателя янтарной отрасли, заглянем на единственный российский пляж, получивший награду «Голубой флаг» за комфорт и чистоту. Увидим бывший немецкий карьер по добыче янтаря «Вальтер» (ныне — место паломничества дайверов) и сможем посетить интерактивную экспозицию комбината «Янтарная палата».
Светлогорск — «город шумящего моря»
Во второй части путешествия навестим один из самых живописных курортов Балтийского моря — Светлогорск, который совместил в себе целебный климат, минеральные воды, ландшафты хвойного леса и сохранившуюся довоенную архитектуру. Вы узнаете о прошлом города и временах, когда он носил имя Раушен, прогуляетесь по уютным улочкам и зеленым скверам. Увидите великолепную Водонапорную башню, единственный в России частный органный зал, открытый в здании бывшей католической капеллы, театр эстрады «Янтарь-холл», красивый променад, скульптуру «Солнечные часы» и канатную дорогу.
А ещё в Светлогорске мы побываем в студии «Второе солнце», где вы сможете выбрать приглянувшийся янтарь и вместе с мастером превратить его в уникальное украшение.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
Отдельно оплачиваются (по желанию): входные билеты на объекты Янтарного комбината, участие в мастер-классе по изготовлению изделий из янтаря, обед в одном из ресторанов Янтарного или Светлогорска
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2186 туристов
Меня зовут Анна, я родилась и живу в Калининграде — красивейшем городе и столице Янтарного края. С детства интересуюсь историей нашей многогранной области. У меня гуманитарное образование, также я прошла читать дальшеуменьшить
профессиональную переподготовку по экскурсоведению в БФУ им. И. Канта и получила аттестацию гида по Калининградской области.
Я провожу индивидуальные экскурсии — пешеходные и автомобильные на комфортабельной современной машине. Все маршруты адаптирую под ваши пожелания. С радостью покажу вам свои любимые места нашего края, порекомендую, куда сходить, что попробовать и что привезти на память. Главное для меня — сделать ваше путешествие по Янтарному краю ярким, познавательным и запоминающимся!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Однозначно рекомендуем к посещению! Это отличная возможность познакомиться с янтарным краем) Для начала мы освоили обработку янтаря на мастер-классе☝️, далее побывали на производстве, заглянули в музей. А еще прогулялись по уникальным курортным местам, где хорошо всем и людям и многочисленным аистам🤗. Спасибо нашему гиду Анне за этот день!
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Aleksandra
Спасибо за потрясающую прогулку по городам 😍 очень здорово было получить различные рекомендации по маршруту и кафе 👍
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Екатерина
Экскурсия прошла отлично! Спасибо Анне! Было очень интересно, мастер-класс по обработке янтаря в самое сердечко
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E
Elena
Сегодня были на этой экскурсии! Спасибо Богдану за интересный рассказ исторических фактов этих мест!!!
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Е
Елена
21.07.21г., Янтарный, Светлогорск. Я вообще всегда за индивидуальные экскурсии или в малых группах. Особенно, если повезет с гидом и погодой. У нас сложилось. Погода часа на два ухудшалась, зато мы читать дальшеуменьшить
засняли смерч над морем! А вот гид Анна - это просто сплошное удовольствие от поездки: доброжелательная, коммуникабельная, в теме того, о чем рассказывает. Мы легко корректировали программу в зависимости от возникающих потребностей. При этом, как я смогла потом понять из интернета, Анна смогла максимально показать все самое интересное и в Светлогорске, и в Янтарном. Плюс путевая информация. Плюс вкусный обед. Плюс шопинг. Плюс комфортный автомобиль и аккуратное вождение. Короче: эту экскурсию очень рекомендую, и лучше - с гидом Анной.
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К
Кирилл
Спасибо Анне за потрясающую экскурсию и комфортное общение. Маршрут выстроен оптимально с посещением всех points of interest по ходу движения абсолютно не напрягаясь. Анна - талантливый рассказчик и приятный собеседник, увлеченный своей профессией и своим краем. На маршруте услышали массу интересных фактов и историй. погрузились в красоту Калининградского побережья.
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