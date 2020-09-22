2 отзыва оставили туристы

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Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день

Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена

4.5
2 отзыва
Анна
Анна – Гид из Калининграда
Это путешествие приведет вас в самые интересные уголки янтарного побережья Калининграда.

Вы узнаете об истории 📖 солнечного камня, понаблюдаете за его добычей и обработкой.

Перенесетесь в довоенную эпоху в скверах Светлогорска, побываете на самом чистом и комфортном пляже России и сможете своими руками создать янтарное украшение.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день

Что вас ожидает

Секреты солнечного камня
Вы побываете в единственном в мире месте, где янтарь добывают промышленным способом. В поселке с говорящим названием Янтарный вы узнаете о способах добычи камня, посетите частную мануфактуру, где понаблюдаете за обработкой «балтийского самоцвета» и созданием изделий. Кроме того, мы прогуляемся по парку имени Морица Беккера, основателя янтарной отрасли, заглянем на единственный российский пляж 🏖️, получивший награду «Голубой флаг» за комфорт и чистоту. Увидим бывший немецкий карьер по добыче янтаря «Вальтер» (ныне — место паломничества дайверов) и сможем посетить интерактивную экспозицию комбината «Янтарная палата».

Светлогорск — «город шумящего моря»
Во второй части путешествия навестим один из самых живописных курортов Балтийского моря 🌊 — Светлогорск, который совместил в себе целебный климат, минеральные воды, ландшафты хвойного леса и сохранившуюся довоенную архитектуру. Вы узнаете о прошлом города и временах, когда он носил имя Раушен, прогуляетесь 👣 по уютным улочкам и зеленым скверам. Увидите великолепную Водонапорную башню, единственный в России частный органный зал, открытый в здании бывшей католической капеллы, театр эстрады «Янтарь-холл», красивый променад, скульптуру «Солнечные часы» и канатную дорогу.

А еще в Светлогорске мы побываем в студии «Второе солнце», где вы сможете выбрать приглянувшийся янтарь и вместе с мастером превратить его в уникальное украшение.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Хендэ Солярис 2020 г. в.
  • Отдельно оплачиваются (по желанию): входные билеты 🎫 на объекты Янтарного комбината, участие в мастер-классе по изготовлению изделий из янтаря, обед в одном из ресторанов Янтарного или Светлогорска
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, я дипломированный гид. Родилась и всю жизнь живу в Калининграде. Хорошо знаю историю Янтарного края и с огромным удовольствием поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашего региона. До скорой встречи!
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2 отзыва оставили туристы

22 сентября 2020
Спасибо Анне за потрясающую экскурсию и комфортное общение. Маршрут выстроен оптимально с посещением всех points of interest по ходу движения абсолютно не напрягаясь. Анна - талантливый рассказчик и приятный собеседник, увлеченный своей профессией и своим краем. На маршруте услышали массу интересных фактов и историй. погрузились в красоту Калининградского побережья.
27 июня 2020
Хорошая экскурсия, в целом готовы рекомендовать её. Отдельно отмечу, что несмотря на некоторое сопротивление Анны поначалу, нам всё же удалось убедить её задействовать контакты среди пула местных экскурсоводов, и в итоге подобрали гида Елену с микроавтобусом, так как в силу численности и комплекции участников нашей группы обычный автомобиль нас не устраивал. Елена в общем справилась с поставленной задачей, показала нам основные достопримечательности на маршруте, достаточно обстоятельно по ним провела и рассказала, и дала возможность без спешки искупаться на пляже Янтарный и там же в кафе пообедать, что было просто необходимо в очень жаркий день - за это отдельное большое спасибо. Из того, что можно улучшить, я бы отметил пожелание заранее сообщать о том, что попадание к некоторым достопримечательностям экскурсией не предусмотрено, как например кирха в Светлогорске или маяк в Янтарном - зная про это изначально, мы бы всё же, возможно, смогли найти с гидом решение, как их увидеть, или хотя бы с этим смирились с меньшим разочарованием.

Анна проводит ещё 3 экскурсии

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