BIKE CAMP на 4 дня. Цикличный велотур по Калининградской области

Этот велотур по Калининградской области — уникальное сочетание активного отдыха, истории региона и незабываемых эмоций.

Вас ждут активные переезды, пикники на природе и тайные маршруты, недоступные обычным гостям региона.

Мы проедем по
побережью Балтийского моря и по живописным лесам, старинным городам и национальным паркам.

Это цикличный тур: Вы можете приехать в любой удобный день, как в будни, так и в выходные с 21.04.26 по 04.10.26. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели. Дни заезда и выезда — без экскурсий.

Программа тура по дням

1 день

Понедельник: лесная велопрогулка к старой немецкой школе

Велосипедная прогулка по живописным тропам вдоль красивых лесов и цветущих полей.

Мягкий свет, уютные фермы и свежий воздух создают незабываемую атмосферу.

Общая протяженность маршрута — 40 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия в старую немецкую школу: на час вы станете учеником прусской гимназии, узнаете о традициях образования в Восточной Пруссии и осмотрите уникальные классы с историческими артефактами.

Время экскурсии: 8-9 часов.

2 день

Вторник: велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы c Польшей и Черняховск

Яркое приключение с живописными пейзажами и старинной архитектурой.

Вы прокатитесь по безлюдным местам, ухоженным деревням и тенистым аллеям, наслаждаясь цветением трав и пением птиц.

Общая протяженность маршрута — 55 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия по Черняховску — самому европейскому городу России.

Прогуляетесь по уютным улочкам с классической прусской архитектурой и звонкой брусчаткой, сохранившей воспоминания о многих поколениях.

Время экскурсии: 11-12 часов.

3 день

Среда: велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн

Катаясь по старинным аллеям, вы узнаете историю строительства знаменитого водного пути, увидите величественные инженерные сооружения и пряничные городки с готической архитектурой.

Общая протяженность маршрута — 65 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия по Железнодорожному. Ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по брусчатым улочкам атмосферного поселка, напоминающего декорации фильма о рыцарях.

Время экскурсии: 11-12 часов.

4 день

Четверг: велопрогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградск

Вы прокатитесь вдоль живописных пляжей и сосновых лесов, наслаждаясь свежим морским воздухом.

На пути вас ждут красивые пейзажи, уникальная атмосфера курортов и возможность сделать множество классных фотографий.

Общая протяженность маршрута — 35 км: идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску — отличный способ познакомиться с атмосферой этого курортного города.

Легко передвигаясь по живописным улочкам, вы узнаете об истории Кранца и его архитектурных жемчужинах начала XX века

Время экскурсии: 8-9 часов.

5 день

Пятница: велопрогулка в национальном парке «Куршская коса»

Промчитесь по живописным просторам, наслаждаясь свежим бризом и звуками заповедной природы национального парка.

Балтийское море, густые леса и уникальная флора и фауна создадут атмосферу абсолютной безмятежности и релаксации.

Общая протяженность маршрута — 40 км: идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.

Обед-пикник на маршруте.

Экскурсия по Куршской косе: прогуляетесь по экотропам, вдыхая ароматы хвойного леса, и подниметесь на высокие песчаные дюны, откуда откроются захватывающие панорамы.

Время экскурсии: 9-10 часов.

6 день

Суббота: велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»

В прошлом — королевские охотничьи угодья, сегодня — природный парк с ледниковыми озёрами.

Весь день проведёте в заповедных лесах, наслаждаясь пением птиц, невероятной природой и захватывающими историями.

Общая протяженность маршрута — 70 км (возможно сойти на 20 км и 40 км): асфальт и грунт, 90% — без спусков и подъемов, 10 % — небольшие холмы.

Обед-пикник на маршруте.

Время экскурсии: 12-13 часов.

7 день

Воскресенье: велопрогулка по Калининграду и Светлогорску

Насладитесь городом без пробок и туристических толп.

Полюбуетесь на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от глаз обывателей.

Рассмотрите Калининград со всех сторон: проедете 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.

Обед в кафе в туристическом комплексе.

Экскурсия по Светлогорску. На электросамокатах исследуете элитный курорт Восточной Пруссии.

Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.

Время экскурсии: 11-12 часов.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением), полное питание35 400
1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения), полное питание44 400
1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения), полное питание50 400
2-местный номер с собственной ванной комнатой, полное питание (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)39 150

Время заезда в номера с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.

Варианты проживания

Туристический комплекс «Фрайдей центр»

3 ночи

Местоположение гостевого дома «Friday Center» с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.

Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой.

Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.

Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.

Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в туристическом комплексе
  • Питание, включенное в программу тура: завтраки и ужины в кафе туркомплексаобеды-пикники на маршруте
  • Завтраки и ужины в кафе туркомплекса
  • Обеды-пикники на маршруте
  • Аренда велосипеда и снаряжения по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Питание, не включенное в программу тура: завтрак и обед в день заездаобед и ужин в день выезда
  • Завтрак и обед в день заезда
  • Обед и ужин в день выезда
  • Экскурсионное обслуживание в день заезда
  • Экскурсионное обслуживание в день выезда
  • Дополнительное проживание до или после тура (уточняйте при бронировании)
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще нужно знать об особенностях цикличного тура?
  1. Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные.
  2. День недели имеет четкую экскурсионную программу.
  3. Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
  4. Время заезда в номер с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
  5. Экскурсии начинаются и заканчивается в туристическом комплексе, не нужно искать место посадки в автобус в городе или ждать гида.
  6. Комплексные завтраки и ужины в туристическом комплексе, не нужно искать заведение в городе до или после экскурсии. Обеды подаются в формате пикников на маршруте.
  7. В группе не более 18 человек.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

