Побережье чудес: городки на море и Калининград

Путешествие по самым укромным местам, которые невозможно посетить на большом автобусе
Описание тура

Групповые заезды: по четвергам и воскресеньям

Наш тур – это путешествие по самым тайным местам Калининградской области, которые невозможно посетить на большом автобусе!

Мы отправимся вглубь веков и узнаем об истории Кёнигсберга, проедем по Янтарному побережью, насладимся природой края. А жить будем на Балтике, в курортном Светлогорске.

Тур состоится при группе от 2 участников! Очередность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Калининграду

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду. Наше путешествие мы начнем с посещения музея «Секретный Бункер», расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецком штабе периода штурма и обороны города Кёнигсберга. В продолжении экскурсии мы отправимся к центру города и вглубь веков с рассказом об основании и укреплении Кенигсберга, проезжая его оборонительные сооружения.

Далее прогуляемся по Рыбной Деревне к «сердцу города» – острову Канта, где с внешней стороны посмотрим на Кафедральный Собор. А после пройдемся по территории Музея Мирового Океана, без посещения объектов.

Посетим ароматную точку города – Музей Марципана в Бранденбургских воротах. Прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.

Переезд в Светлогорск. Заселение в отели: Фрам / Вилла Гретхен / География / Универсал / Раушен. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартман, Люмьер Отель & Spa, другие отели по согласованию.

Отели Фрам / География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска – запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.

2 день

Зеленая тропа Янтарного побережья

Завтрак в отеле, встреча с гидом.

Отправляемся в путешествие по Зеленой тропе Янтарного побережья. Сегодня мы посетим локации на берегу Балтийского моря:

Зеленоградск — прогулка по городу кошек никого не оставит равнодушным, одна кошачья «Рублёвка» чего стоит, не говоря обо всех остальных маленьких достопримечательностях этого городка. Пройдём по променаду, на котором находится бювет с настоящей минеральной водой.

Пионерский – в этом курортном городе находится резиденция Президента России.

Светлогорск – прогуляемся по его уютным улочкам и посмотрим «маленькую Швейцарию», водонапорную башню и скульптуру «Несущая воду».

Филинская бухта — самое красивое место побережья, откуда открывается шикарный вид на Балтийское море.

Янтарный – Синявинское озеро — старый карьер по добыче янтаря «Вальтер». Прогуляемся по шикарному песчаному пляжу с деревянным променадом, проходящим прямо по воде! По желанию, за доплату, познакомимся с единственным в мире Янтарным Комбинатом, добывающим янтарь промышленным способом или посетим частное производство.

Возвращение в отель в Светлогорске.

3 день

Трансфер в аэропорт, по желанию - замок Шаакен

Завтрак, выселение из отеля до 12:00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал – к любому рейсу или поезду, который отправляется в промежутке с 9 до 22 часов.

При наличии времени до рейса и желании, за доп. плату (стоимость уточняйте, зависит от количества желающих), вы можете посетить замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф. Замок Шаакен – это замок Тевтонского ордена XIII века, превращенный в музей средневековья.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт/ жд вокзал
  • Проживание: в отеле Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География в Светлогорске - стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели - «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa
  • Завтраки
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты в объекты посещения
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Калининграда
  • Одноместное размещение: от 4000-8000 руб. в зависимости от отеля и сезона, подселения нет
  • Личные расходы
  • Обеды в кафе по маршруту и ужины
  • Доплата за размещение в отелях «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa - стоимость по запросу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

