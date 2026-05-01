1 день

Встреча, экскурсия по Калининграду

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду. Наше путешествие мы начнем с посещения музея «Секретный Бункер», расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецком штабе периода штурма и обороны города Кёнигсберга. В продолжении экскурсии мы отправимся к центру города и вглубь веков с рассказом об основании и укреплении Кенигсберга, проезжая его оборонительные сооружения.

Далее прогуляемся по Рыбной Деревне к «сердцу города» – острову Канта, где с внешней стороны посмотрим на Кафедральный Собор. А после пройдемся по территории Музея Мирового Океана, без посещения объектов.

Посетим ароматную точку города – Музей Марципана в Бранденбургских воротах. Прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.

Переезд в Светлогорск. Заселение в отели: Фрам / Вилла Гретхен / География / Универсал / Раушен. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартман, Люмьер Отель & Spa, другие отели по согласованию.

Отели Фрам / География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска – запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.

