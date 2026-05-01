Описание тура
Групповые заезды: по четвергам и воскресеньям
Наш тур – это путешествие по самым тайным местам Калининградской области, которые невозможно посетить на большом автобусе!
Мы отправимся вглубь веков и узнаем об истории Кёнигсберга, проедем по Янтарному побережью, насладимся природой края. А жить будем на Балтике, в курортном Светлогорске.
Тур состоится при группе от 2 участников! Очередность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Калининграду
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
Отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду. Наше путешествие мы начнем с посещения музея «Секретный Бункер», расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецком штабе периода штурма и обороны города Кёнигсберга. В продолжении экскурсии мы отправимся к центру города и вглубь веков с рассказом об основании и укреплении Кенигсберга, проезжая его оборонительные сооружения.
Далее прогуляемся по Рыбной Деревне к «сердцу города» – острову Канта, где с внешней стороны посмотрим на Кафедральный Собор. А после пройдемся по территории Музея Мирового Океана, без посещения объектов.
Посетим ароматную точку города – Музей Марципана в Бранденбургских воротах. Прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.
Переезд в Светлогорск. Заселение в отели: Фрам / Вилла Гретхен / География / Универсал / Раушен. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартман, Люмьер Отель & Spa, другие отели по согласованию.
Отели Фрам / География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска – запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.
Зеленая тропа Янтарного побережья
Завтрак в отеле, встреча с гидом.
Отправляемся в путешествие по Зеленой тропе Янтарного побережья. Сегодня мы посетим локации на берегу Балтийского моря:
— Зеленоградск — прогулка по городу кошек никого не оставит равнодушным, одна кошачья «Рублёвка» чего стоит, не говоря обо всех остальных маленьких достопримечательностях этого городка. Пройдём по променаду, на котором находится бювет с настоящей минеральной водой.
— Пионерский – в этом курортном городе находится резиденция Президента России.
— Светлогорск – прогуляемся по его уютным улочкам и посмотрим «маленькую Швейцарию», водонапорную башню и скульптуру «Несущая воду».
— Филинская бухта — самое красивое место побережья, откуда открывается шикарный вид на Балтийское море.
— Янтарный – Синявинское озеро — старый карьер по добыче янтаря «Вальтер». Прогуляемся по шикарному песчаному пляжу с деревянным променадом, проходящим прямо по воде! По желанию, за доплату, познакомимся с единственным в мире Янтарным Комбинатом, добывающим янтарь промышленным способом или посетим частное производство.
Возвращение в отель в Светлогорске.
Трансфер в аэропорт, по желанию - замок Шаакен
Завтрак, выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал – к любому рейсу или поезду, который отправляется в промежутке с 9 до 22 часов.
При наличии времени до рейса и желании, за доп. плату (стоимость уточняйте, зависит от количества желающих), вы можете посетить замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф. Замок Шаакен – это замок Тевтонского ордена XIII века, превращенный в музей средневековья.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт/ жд вокзал
- Проживание: в отеле Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География в Светлогорске - стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели - «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa
- Завтраки
- Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
- Входные билеты в объекты посещения
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Калининграда
- Одноместное размещение: от 4000-8000 руб. в зависимости от отеля и сезона, подселения нет
- Личные расходы
- Обеды в кафе по маршруту и ужины
- Доплата за размещение в отелях «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa - стоимость по запросу