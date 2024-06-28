Вы станете членом экипажа, пройдёте начальную морскую подготовку с выдачей сертификата под руководством опытных наставников, поучаствуете
Описание тура
Организационные детали
Важные правила на борту: сухой закон, следование распорядку дня, исполнение указаний капитана и руководителя группы, несение вахт и запрет на обсуждение острых тем, способных расколоть дружный коллектив. Вступив на борт, вы подтверждаете своё согласие с правилами.
После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести 50% от стоимости экспедиции напрямую организатору. Полный остаток — не позднее, чем за 45 дней до старта. При отмене с вашей стороны возврат невозможен, только перенос на другую дату (если до экспедиции не меньше 30 дней).
Проживание. Экспедиция проходит на учебном 3-мачтовом судне «Мир» с полным парусным вооружением, который неоднократно занимал призовые места на престижных парусных регатах. Считается самым быстрым парусником в мире. Построен в Польше в 1987 году. Длина корабля достигает 108,6 метров. Максимальная вместимость — 200 человек (члены экипажа + практиканты). Участники-практиканты размещаются на нижней палубе в комнате на 12 человек (мужчины и женщины отдельно). Туалет и душ общие, находятся за пределами комнаты.
Питание. Включено 4-разовое питание на борту и 3-разовое питание в портах. Сухой закон.
Уровень сложности. Большая часть практикантов — новички, впервые отправившиеся в море на корабле. В программе есть подготовка до экспедиции, учебные занятия и практика на борту с нуля. Обучение проводят опытные члены экипажа. Вы тоже станете полноценным членом экипажа, будете принимать участие в палубных работах, нести вахты по 4 часа. Важно слушать капитана и руководителя группы. Это морская экспедиция, не тур. В конце вы получите официальный сертификат участника. Особая физическая подготовка не потребуется, но нужно быть готовыми к активным дням с физическим трудом.
Связь и интернет. Отсутствуют.
Программа тура по дням
Старт
Ещё до дня старта вы пройдёте детальную подготовку, сможете задать любые вопросы куратору группы, узнаете о распорядке дня, подробно о правилах на борту.
Встречаемся в Калининграде, откуда отправимся в область — в порт. В первый день расселимся по каютам, познакомимся с товарищами по комнате и членами экипажа. Будет проведён инструктаж, а затем экскурсия по борту. Каждый получит комплект специальной экипировки.
В море
Каждый день на борту определённый распорядок, который важно соблюдать. Погода и другие обстоятельства могут вносить корректировки в план. Иногда бывают парусные авралы (участие практикантов в них по желанию). О всех изменениях вы будете узнавать от куратора группы и членов экипажа. Наш приоритет — безопасность.
Распорядок дня:
7:00. Подъём. Рекомендуем встать пораньше, встретить рассвет и сделать зарядку на верхней палубе.
7:30. Завтрак.
8:00. Организационная встреча с руководителем группы, план на день.
9:00. Цикл лекций: общее устройства судна, основы навигации, теория хождения под парусами. Часть занятий будет проведена в интерактивном формате с помощью погружения в работу команды корабля. Вы понаблюдаете за действиями членов экипажа и пообщаетесь с моряками.
11:30. Обед.
13:00. Практические занятия под руководством боцмана. Вы научитесь подниматься на мачты, работать на палубе и на реях с парусами.
15:30. Полдник. Далее продолжение занятий. Будем вязать морские узлы и укатывать паруса. Сложность заданий с каждым днём возрастает. Куратор экспедиции всегда рядом и поможет, если возникнет необходимость. Также он проследит за вашим личным прогрессом. Самых смелых и способных боцман допустит к участию в парусных авралах.
19:30. Ужин.
После 21:00 каждый сам решает, чем хочет заняться. В качестве досуга будем устраивать вечера погружения в историю мест и акватории, поговорим о личных путешествиях, пообщаемся с членами постоянного экипажа.
23:00. Отбой. Однако у нас нет запрета на выход из комнаты после 23:00. Если вы свободны от вахты, рекомендуем подняться на учебный мостик и понаблюдать за звёздами.
Продолжение перехода по Балтийскому морю
Следуем распорядку дня. Продолжаем посещать лекции, практические занятия и погружаться в морское дело.
Продолжение экспедиции
Следуем распорядку дня. Оттачиваем уже полученные навыки и учимся новому.
Работа на борту в команде и личные достижения
Следуем распорядку дня. Возможно, кто-то из нас уже сегодня поднимется на самую высокую мачту корабля — на 49,5 метров! Вы увидите корабль с другого ракурса, полюбуетесь морскими просторами и почувствуете себя настоящим моряком.
Последний день в море
Следуем стандартному распорядку дня. Вечером устроим торжественное чаепитие, сделаем фотографии на память, обменяемся контактами, пообщаемся с капитаном и обсудим личные впечатления и успехи.
Финиш
Морская экспедиция по Балтийскому морю завершится на побережье Калининградской области. Трансфер в Калининград.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|136 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Теоретическое обучение от команды экипажа
- Практика на борту (начальная морская подготовка)
- Сопровождение руководителем группы
- Первая помощь на борту (при необходимости)
- Комплект специальной экипировки
- Участие музыкантов, фотографов, журналистов и писателей в качестве специальных гостей (не на всех переходах)
- Официальный сертификат участника
- Обратите внимание, что это не тур, а морская экспедиция на корабле, где каждый практикант принимает участие в палубных работах, несёт вахты, подчиняется указаниям капитана и следует установленным правилам
- Особые условия для молодёжи от 18 до 35 лет. Просьба уточнять у организатора
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и в ваш город
- Медицинская страховка (необходима расширенная с покрытием «Активные виды спорта, яхтинг»)
- Экспедицию возможно организовать в корпоративном формате для собранной компании от 9 до 23 чел. - стоимость по запросу
- После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести 50% от стоимости экспедиции напрямую организатору. Полный остаток - не позднее, чем за 45 дней до старта