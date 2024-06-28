На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде

Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Приглашаем на борт самого быстрого парусника в мире, который неоднократно занимал призовые места на регатах.

Вы станете членом экипажа, пройдёте начальную морскую подготовку с выдачей сертификата под руководством опытных наставников, поучаствуете
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в палубных работах и узнаете, как устроена жизнь на корабле.

Научитесь управлять парусами и укатывать их, сможете взобраться на самую высокую мачту «Мира» и полюбоваться просторами Балтийского моря. Закаты с борта, влюблённые в своё дело люди, уникальный опыт — вот что вас ждёт в экспедиции!

На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Важные правила на борту: сухой закон, следование распорядку дня, исполнение указаний капитана и руководителя группы, несение вахт и запрет на обсуждение острых тем, способных расколоть дружный коллектив. Вступив на борт, вы подтверждаете своё согласие с правилами.

После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести 50% от стоимости экспедиции напрямую организатору. Полный остаток — не позднее, чем за 45 дней до старта. При отмене с вашей стороны возврат невозможен, только перенос на другую дату (если до экспедиции не меньше 30 дней).

Проживание. Экспедиция проходит на учебном 3-мачтовом судне «Мир» с полным парусным вооружением, который неоднократно занимал призовые места на престижных парусных регатах. Считается самым быстрым парусником в мире. Построен в Польше в 1987 году. Длина корабля достигает 108,6 метров. Максимальная вместимость — 200 человек (члены экипажа + практиканты). Участники-практиканты размещаются на нижней палубе в комнате на 12 человек (мужчины и женщины отдельно). Туалет и душ общие, находятся за пределами комнаты.

Питание. Включено 4-разовое питание на борту и 3-разовое питание в портах. Сухой закон.

Уровень сложности. Большая часть практикантов — новички, впервые отправившиеся в море на корабле. В программе есть подготовка до экспедиции, учебные занятия и практика на борту с нуля. Обучение проводят опытные члены экипажа. Вы тоже станете полноценным членом экипажа, будете принимать участие в палубных работах, нести вахты по 4 часа. Важно слушать капитана и руководителя группы. Это морская экспедиция, не тур. В конце вы получите официальный сертификат участника. Особая физическая подготовка не потребуется, но нужно быть готовыми к активным дням с физическим трудом.

Связь и интернет. Отсутствуют.

Программа тура по дням

1 день

Старт

Ещё до дня старта вы пройдёте детальную подготовку, сможете задать любые вопросы куратору группы, узнаете о распорядке дня, подробно о правилах на борту.

Встречаемся в Калининграде, откуда отправимся в область — в порт. В первый день расселимся по каютам, познакомимся с товарищами по комнате и членами экипажа. Будет проведён инструктаж, а затем экскурсия по борту. Каждый получит комплект специальной экипировки.

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2 день

В море

Каждый день на борту определённый распорядок, который важно соблюдать. Погода и другие обстоятельства могут вносить корректировки в план. Иногда бывают парусные авралы (участие практикантов в них по желанию). О всех изменениях вы будете узнавать от куратора группы и членов экипажа. Наш приоритет — безопасность.

Распорядок дня:

7:00. Подъём. Рекомендуем встать пораньше, встретить рассвет и сделать зарядку на верхней палубе.

7:30. Завтрак.

8:00. Организационная встреча с руководителем группы, план на день.

9:00. Цикл лекций: общее устройства судна, основы навигации, теория хождения под парусами. Часть занятий будет проведена в интерактивном формате с помощью погружения в работу команды корабля. Вы понаблюдаете за действиями членов экипажа и пообщаетесь с моряками.

11:30. Обед.

13:00. Практические занятия под руководством боцмана. Вы научитесь подниматься на мачты, работать на палубе и на реях с парусами.

15:30. Полдник. Далее продолжение занятий. Будем вязать морские узлы и укатывать паруса. Сложность заданий с каждым днём возрастает. Куратор экспедиции всегда рядом и поможет, если возникнет необходимость. Также он проследит за вашим личным прогрессом. Самых смелых и способных боцман допустит к участию в парусных авралах.

19:30. Ужин.

После 21:00 каждый сам решает, чем хочет заняться. В качестве досуга будем устраивать вечера погружения в историю мест и акватории, поговорим о личных путешествиях, пообщаемся с членами постоянного экипажа.

23:00. Отбой. Однако у нас нет запрета на выход из комнаты после 23:00. Если вы свободны от вахты, рекомендуем подняться на учебный мостик и понаблюдать за звёздами.

В мореВ мореВ мореВ мореВ мореВ мореВ мореВ мореВ мореВ мореВ мореВ море
3 день

Продолжение перехода по Балтийскому морю

Следуем распорядку дня. Продолжаем посещать лекции, практические занятия и погружаться в морское дело.

Продолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морюПродолжение перехода по Балтийскому морю
4 день

Продолжение экспедиции

Следуем распорядку дня. Оттачиваем уже полученные навыки и учимся новому.

Продолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедицииПродолжение экспедиции
5 день

Работа на борту в команде и личные достижения

Следуем распорядку дня. Возможно, кто-то из нас уже сегодня поднимется на самую высокую мачту корабля — на 49,5 метров! Вы увидите корабль с другого ракурса, полюбуетесь морскими просторами и почувствуете себя настоящим моряком.

Работа на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достиженияРабота на борту в команде и личные достижения
6 день

Последний день в море

Следуем стандартному распорядку дня. Вечером устроим торжественное чаепитие, сделаем фотографии на память, обменяемся контактами, пообщаемся с капитаном и обсудим личные впечатления и успехи.

Последний день в мореПоследний день в мореПоследний день в мореПоследний день в мореПоследний день в мореПоследний день в мореПоследний день в мореПоследний день в мореПоследний день в мореПоследний день в мореПоследний день в мореПоследний день в море
7 день

Финиш

Морская экспедиция по Балтийскому морю завершится на побережье Калининградской области. Трансфер в Калининград.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет136 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Теоретическое обучение от команды экипажа
  • Практика на борту (начальная морская подготовка)
  • Сопровождение руководителем группы
  • Первая помощь на борту (при необходимости)
  • Комплект специальной экипировки
  • Участие музыкантов, фотографов, журналистов и писателей в качестве специальных гостей (не на всех переходах)
  • Официальный сертификат участника
  • Обратите внимание, что это не тур, а морская экспедиция на корабле, где каждый практикант принимает участие в палубных работах, несёт вахты, подчиняется указаниям капитана и следует установленным правилам
  • Особые условия для молодёжи от 18 до 35 лет. Просьба уточнять у организатора
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и в ваш город
  • Медицинская страховка (необходима расширенная с покрытием «Активные виды спорта, яхтинг»)
  • Экспедицию возможно организовать в корпоративном формате для собранной компании от 9 до 23 чел. - стоимость по запросу
  • После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести 50% от стоимости экспедиции напрямую организатору. Полный остаток - не позднее, чем за 45 дней до старта
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организатор сообщит после бронирования
Завершение: Г. Калининград, в течение дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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