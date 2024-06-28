Приглашаем на борт самого быстрого парусника в мире, который неоднократно занимал призовые места на регатах.Вы станете членом экипажа, пройдёте начальную морскую подготовку с выдачей сертификата под руководством опытных наставников, поучаствуете

в палубных работах и узнаете, как устроена жизнь на корабле. Научитесь управлять парусами и укатывать их, сможете взобраться на самую высокую мачту «Мира» и полюбоваться просторами Балтийского моря. Закаты с борта, влюблённые в своё дело люди, уникальный опыт — вот что вас ждёт в экспедиции!

Описание тура

Организационные детали

Важные правила на борту: сухой закон, следование распорядку дня, исполнение указаний капитана и руководителя группы, несение вахт и запрет на обсуждение острых тем, способных расколоть дружный коллектив. Вступив на борт, вы подтверждаете своё согласие с правилами.

После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести 50% от стоимости экспедиции напрямую организатору. Полный остаток — не позднее, чем за 45 дней до старта. При отмене с вашей стороны возврат невозможен, только перенос на другую дату (если до экспедиции не меньше 30 дней).