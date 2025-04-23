Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале и отправляемся гулять по району Амалиенау, где сплетается городское и деревенское. В прошлом веке здесь селились зажиточные граждане и застраивали улицы причудливыми виллами и особняками с красными черепичными крышами.

Продолжим знакомство с Кёнигсбергом 20 века в музее «Альтес Хаус»: нас приглашает в гости купец Густав Гроссман. Вы побываете в доме, где в мельчайших подробностях воссоздан интерьер квартиры в Восточной Пруссии: предметы быта и оригинальная старинная мебель. Переезжаем к острову Канта — он расположен в центре города на реке Преголя и является парком с готическим Кафедральным собором, где вас будет ждать органный концерт.

Затем прогуляемся в «Форт № 11 Дёнхофф», построенный в конце 19 века и сохранивший все строения и механизмы. Пройдёмся по территории Музея Мирового океана, где находится единственная в стране Набережная исторического флота и представлена богатая экспозиция с морскими моллюсками, кораллами и аквариумами. Если вы хотите посетить объекты музея, советуем прилетать накануне.

Вечером прибудем в отель-замок «Нессельбек», построенный по старинным рыцарским чертежам, — точную копию крепости Тевтонского ордена. Здесь у вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в даты его проведения. О времени проведения шоу уточняйте или у нас, или на ресепшен отеля. Также можно будет посетить спа в отеле – берите с собой купальные принадлежности. В случае, если в отеле «Нессельбек» не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле «Усадьба» (в пешем доступе от отеля «Нессельбек»), куда можно будет сходить погулять, посетить спа.