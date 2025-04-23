Мои заказы

Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты

Побывать в Ржавом городе, увидеть «Танцующий лес» и помедитировать на берегу моря
Хотите узнать нетипичный Калининград и открыть места, о которых не прочитать в путеводителях? Янтарному побережью есть, чем вас удивить. Отправляемся прочь от толп туристов и исхоженных достопримечательностей.

Отдохнём от цивилизации и
читать дальше

почувствуем атмосферу постапокалипсиса в Ржавом городе, прокатимся с ветерком по взлётной полосе заброшенного аэродрома, насладимся спокойствием на песчаном пляже и увидим затонувший лес на дне Синявинского озера. Такой Калининград вы ещё не видели!

5
1 отзыв
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Ближайшие даты:
13
ноя16
ноя20
ноя23
ноя27
ноя30
ноя4
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться. Очередность экскурсий и показа локаций может быть изменена при полном сохранении программы.

Время встречи может измениться на более раннее в зависимости от фактического прибытия участников тура.

Проживание. Включено 2-местное размещение:

  • 1 ночь — в отеле «Нессельбек» 3* или в отеле «Усадьба» 4* под Калининградом, номера с удобствами;
  • остальное время — в гостинице «Фрам» 3*, «География» 3*, «Раушен» 3* или «Универсал» 3* в Светлогорске.

Отели «Фрам» и «География» находятся в спокойном районе Светлогорска, не в центре, ресторанов рядом нет. За доплату и при наличии свободных мест возможно размещение в других отелях, в том числе, в центре.

За доплату возможно 1-местное размещение, подселения нет.

*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru

Питание. В программу включены завтраки, обеды и ужины — в кафе за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Калининграду

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале и отправляемся гулять по району Амалиенау, где сплетается городское и деревенское. В прошлом веке здесь селились зажиточные граждане и застраивали улицы причудливыми виллами и особняками с красными черепичными крышами.

Продолжим знакомство с Кёнигсбергом 20 века в музее «Альтес Хаус»: нас приглашает в гости купец Густав Гроссман. Вы побываете в доме, где в мельчайших подробностях воссоздан интерьер квартиры в Восточной Пруссии: предметы быта и оригинальная старинная мебель. Переезжаем к острову Канта — он расположен в центре города на реке Преголя и является парком с готическим Кафедральным собором, где вас будет ждать органный концерт.

Затем прогуляемся в «Форт № 11 Дёнхофф», построенный в конце 19 века и сохранивший все строения и механизмы. Пройдёмся по территории Музея Мирового океана, где находится единственная в стране Набережная исторического флота и представлена богатая экспозиция с морскими моллюсками, кораллами и аквариумами. Если вы хотите посетить объекты музея, советуем прилетать накануне.

Вечером прибудем в отель-замок «Нессельбек», построенный по старинным рыцарским чертежам, — точную копию крепости Тевтонского ордена. Здесь у вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в даты его проведения. О времени проведения шоу уточняйте или у нас, или на ресепшен отеля. Также можно будет посетить спа в отеле – берите с собой купальные принадлежности. В случае, если в отеле «Нессельбек» не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле «Усадьба» (в пешем доступе от отеля «Нессельбек»), куда можно будет сходить погулять, посетить спа.

Экскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по Калининграду
2 день

Балтийская коса и Ржавый город

Сегодня отправляемся в Балтийск. По дороге остановимся у развалин Епископского замка Фишхаузен 13 века, где герцог Альбрехт венчался с датской принцессой Доротеей. Посмотрим на шведскую крепость 17 века и узнаем, какую тайну скрывает конный памятник королю Фридриху Вильгельму III.

На пароме переправимся на Балтийскую косу. Здесь мы можем передвигаться пешком, на велосипедах, местных автомобилях – на ваш выбор, за доплату. Посетим инфо-музей «Старый Люнет», где узнаем много нового про фортификационные сооружения Балтийской косы с 17 по 20 век и даже увидим шифровальную машинку времён Второй мировой войны «Энигма». После побываем в «Танцующем лесу»: стволы деревьев здесь причудливо изгибаются. Дальше отправимся к ангарам заброшенного немецкого аэродрома «Нойтиф». Если вы выберете передвижение на велосипеде или автомобиле, мы посетим Ржавый город — постапокалиптическое поселение на месте бывшей военной базы, где собраны необычные арт-объекты из металла, есть тир и даже бар. А ещё прокатимся на велосипеде или машине по взлётно-посадочной полосе старого аэродрома, если вы выбрали эти способы передвижения. Прогуляемся по набережной и увидим корабли Балтийского военно-морского флота.

Отправляемся дальше, нас уже ждёт Светлогорск.

Балтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый городБалтийская коса и Ржавый город
3 день

Путешествие по Янтарному побережью

После завтрака едем смотреть Филинскую бухту, откуда полюбуемся завораживающим видом на Балтийское море и живописный пляж.

Переедем в посёлок Янтарный, где добывают и обрабатывают драгоценный камень. Рассмотрим затонувший лес на дне Синявинского озера, прогуляемся по парку Беккера и шикарному песчаному пляжу с деревянным променадом, проходящим прямо по воде.

Далее поедем в Зеленоградск. Вдоволь надышимся свежим морским бризом, смешанным с хвойным ароматом, гуляя по набережной. И узнаем, почему Зеленоградск — это город кошек.

Затем отправимся в Пионерское. Пройдёмся по променаду и выйдем к единственному незамерзающему порту на побережье Балтики. После чего вернёмся в Светлогорск, вечер в вашем распоряжении.

Путешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережьюПутешествие по Янтарному побережью
4 день

Отъезд

После завтрака до 12:00 освобождаем номера и завершаем тур. Вы можете воспользоваться трансфером в аэропорт или на ж/д вокзал к любому удобному рейсу.

Отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака
  • Трансферы по программе
  • Работа гида, возможен гид-водитель
  • Входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д переезд до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Рыцарское шоу в отеле-замке «Нессельбек» - 300 ₽, оплачивается в отеле
  • Аренда велосипедов или местного транспорта на Балтийской косе - стоимость по запросу
  • Трансферы вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - от 8000 ₽, в зависимости от отеля
  • Доплата за повышение категории номеров и отелей («Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & amp; SPA, Berry Hotel & amp; SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & amp; SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & amp; Spa, других отелях по согласованию) - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, любое время отправления с 8:00 до 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Диана
23 апр 2025
Путешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегда вовремя. Гид Мария увлекалпа рассказом и отпуск пролетел быстро, но ярко! Точно тур того стоит, спасибо за организацию, до новых встреч!
Путешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегдаПутешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегдаПутешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегдаПутешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегдаПутешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегдаПутешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегдаПутешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегдаПутешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегдаПутешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегдаПутешествие понравилось, даже больше, чем предполагала. По маршруту все продумано и схвачено, забирали на экскурсии всегда

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Индивидуальный комфорт-тур в Калининград: экскурсии, пикник на берегу и прогулка на катере
На машине
На катере
4 дня
-
10%
1 отзыв
Индивидуальный комфорт-тур в Калининград: экскурсии, пикник на берегу и прогулка на катере
Отыскать всех хомлинов Кёнигсберга, увидеть, как обрабатывают янтарь, и сделать эстетичные кадры
Начало: Аэропорт Калининграда, время вашего прилёта
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
89 100 ₽99 000 ₽ за всё до 2 чел.
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
На машине
3 дня
1 отзыв
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
39 990 ₽ за человека
Индивидуальный тур-знакомство с Калининградом и областью: экскурсии, прогулки и концерт
На машине
4 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур-знакомство с Калининградом и областью: экскурсии, прогулки и концерт
Побывать на острове Канта и в Кафедральном соборе, погулять по Куршской косе и по городу кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
11 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
73 000 ₽ за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда