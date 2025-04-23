Отдохнём от цивилизации и
Описание тура
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться. Очередность экскурсий и показа локаций может быть изменена при полном сохранении программы.
Время встречи может измениться на более раннее в зависимости от фактического прибытия участников тура.
Проживание. Включено 2-местное размещение:
- 1 ночь — в отеле «Нессельбек» 3* или в отеле «Усадьба» 4* под Калининградом, номера с удобствами;
- остальное время — в гостинице «Фрам» 3*, «География» 3*, «Раушен» 3* или «Универсал» 3* в Светлогорске.
Отели «Фрам» и «География» находятся в спокойном районе Светлогорска, не в центре, ресторанов рядом нет. За доплату и при наличии свободных мест возможно размещение в других отелях, в том числе, в центре.
За доплату возможно 1-местное размещение, подселения нет.
*Фото отеля взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. В программу включены завтраки, обеды и ужины — в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду
Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале и отправляемся гулять по району Амалиенау, где сплетается городское и деревенское. В прошлом веке здесь селились зажиточные граждане и застраивали улицы причудливыми виллами и особняками с красными черепичными крышами.
Продолжим знакомство с Кёнигсбергом 20 века в музее «Альтес Хаус»: нас приглашает в гости купец Густав Гроссман. Вы побываете в доме, где в мельчайших подробностях воссоздан интерьер квартиры в Восточной Пруссии: предметы быта и оригинальная старинная мебель. Переезжаем к острову Канта — он расположен в центре города на реке Преголя и является парком с готическим Кафедральным собором, где вас будет ждать органный концерт.
Затем прогуляемся в «Форт № 11 Дёнхофф», построенный в конце 19 века и сохранивший все строения и механизмы. Пройдёмся по территории Музея Мирового океана, где находится единственная в стране Набережная исторического флота и представлена богатая экспозиция с морскими моллюсками, кораллами и аквариумами. Если вы хотите посетить объекты музея, советуем прилетать накануне.
Вечером прибудем в отель-замок «Нессельбек», построенный по старинным рыцарским чертежам, — точную копию крепости Тевтонского ордена. Здесь у вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в даты его проведения. О времени проведения шоу уточняйте или у нас, или на ресепшен отеля. Также можно будет посетить спа в отеле – берите с собой купальные принадлежности. В случае, если в отеле «Нессельбек» не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле «Усадьба» (в пешем доступе от отеля «Нессельбек»), куда можно будет сходить погулять, посетить спа.
Балтийская коса и Ржавый город
Сегодня отправляемся в Балтийск. По дороге остановимся у развалин Епископского замка Фишхаузен 13 века, где герцог Альбрехт венчался с датской принцессой Доротеей. Посмотрим на шведскую крепость 17 века и узнаем, какую тайну скрывает конный памятник королю Фридриху Вильгельму III.
На пароме переправимся на Балтийскую косу. Здесь мы можем передвигаться пешком, на велосипедах, местных автомобилях – на ваш выбор, за доплату. Посетим инфо-музей «Старый Люнет», где узнаем много нового про фортификационные сооружения Балтийской косы с 17 по 20 век и даже увидим шифровальную машинку времён Второй мировой войны «Энигма». После побываем в «Танцующем лесу»: стволы деревьев здесь причудливо изгибаются. Дальше отправимся к ангарам заброшенного немецкого аэродрома «Нойтиф». Если вы выберете передвижение на велосипеде или автомобиле, мы посетим Ржавый город — постапокалиптическое поселение на месте бывшей военной базы, где собраны необычные арт-объекты из металла, есть тир и даже бар. А ещё прокатимся на велосипеде или машине по взлётно-посадочной полосе старого аэродрома, если вы выбрали эти способы передвижения. Прогуляемся по набережной и увидим корабли Балтийского военно-морского флота.
Отправляемся дальше, нас уже ждёт Светлогорск.
Путешествие по Янтарному побережью
После завтрака едем смотреть Филинскую бухту, откуда полюбуемся завораживающим видом на Балтийское море и живописный пляж.
Переедем в посёлок Янтарный, где добывают и обрабатывают драгоценный камень. Рассмотрим затонувший лес на дне Синявинского озера, прогуляемся по парку Беккера и шикарному песчаному пляжу с деревянным променадом, проходящим прямо по воде.
Далее поедем в Зеленоградск. Вдоволь надышимся свежим морским бризом, смешанным с хвойным ароматом, гуляя по набережной. И узнаем, почему Зеленоградск — это город кошек.
Затем отправимся в Пионерское. Пройдёмся по променаду и выйдем к единственному незамерзающему порту на побережье Балтики. После чего вернёмся в Светлогорск, вечер в вашем распоряжении.
Отъезд
После завтрака до 12:00 освобождаем номера и завершаем тур. Вы можете воспользоваться трансфером в аэропорт или на ж/д вокзал к любому удобному рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака
- Трансферы по программе
- Работа гида, возможен гид-водитель
- Входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д переезд до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Рыцарское шоу в отеле-замке «Нессельбек» - 300 ₽, оплачивается в отеле
- Аренда велосипедов или местного транспорта на Балтийской косе - стоимость по запросу
- Трансферы вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - от 8000 ₽, в зависимости от отеля
- Доплата за повышение категории номеров и отелей («Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & amp; SPA, Berry Hotel & amp; SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & amp; SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & amp; Spa, других отелях по согласованию) - стоимость по запросу