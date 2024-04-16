Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
Групповой тур в Калининграде

Рождество в Янтарном крае

5
3 отзыва
Уютные цветные улочки, свежий морской бриз, завораживающие звуки органа и легенды старинных замков – всё это ждет вас в рождественском туре в Калининградскую область.

Вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга, встретитесь с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса», посетите город древней Пруссии, а ныне Черняховск и сполна зарядитесь рождественским настроением.

С расширенной версией тура вы можете ознакомиться по ссылке: https://bolshayastrana.com/kaliningradskaya-oblast/rozhdestvo-v-yantarnom-krae-241598.
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
Рождество в Янтарном крае. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Инстенбургский кинопоказ
Инстенбургский кинопоказ
В Черняховске вы отправитесь в кинотеатр, построенный в начале ХХ века, где посмотрите ретро фильма под аккомпанемент бокала игристого
Рождественский Калининград
Рождественский Калининград
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн и ароматные трдельники – это всё волшебный Кёнигсберг
Сказочная Куршская коса
Сказочная Куршская коса
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите бескрайние песчаные дюны и посетите легендарный «Танцующий лес»
Органный концерт
Органный концерт
Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора
Дегустация в старинной пивоварне
Дегустация в старинной пивоварне
Вас ждет экскурс в историю одной из старейших пивоварен и, конечно, дегустация пива разных сортов, сваренных по традиционным рецептам

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу

Прибытие в Калининград.

Заселение в гостиницу (после 14:00).

Возможен трансфер до гостиницы за доп. плату.

13:30 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины.

Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии гости познакомятся с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушают самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершат знакомство с городом в Бранденбургских воротах и дегустацией настоящего калининградского марципана.

19:30 Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городуПрибытие в Калининград. Рождественская экскурсия по городу
2 день

Экскурсия в Черняховск

09:00 Экскурсия: «Инстербургский Сочельник» (маршрут: г. Черняховск).

Инстенбург, ныне Черняховск, город славный своими традициями.

Сильно разрушенный во время войны, сейчас этот город очень бережно восстанавливает свое наследие. И с каждым годом, возвращает себе все больше былой славы.

Особенно это заметно в канун Рождества, когда восстановленные дома, замки и кирхи подсвечиваются рождественскими огнями, создавая неповторимую атмосферу зимней сказки.

Вы посетите живописные стены руинированного замка Инстенбург.

Увидите готические соборы и кирху, в которой сейчас проходят православные богослужения.

А после обеда, вдоволь нагулявшись по нарядным улочкам и проникнувшись духом Рождества, вы попадете в кинотеатр, построенный в начале ХХ века, в котором в разное время выступали Марлен Дитрих и Любовь Орлова.

Там, специально для наших гостей состоится настоящий кинопоказ ретро фильма.

И неспешно потягивая игристое и гладя в старинное зеркало, вы погрузитесь в мир легенд и историй Инстенбурга.

Этот город забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в Черняховск
3 день

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск

09:00 Экскурсия «Зимнее Сияние Балтики» (Маршрут: НП Куршская коса – г. Зеленоградск) – по желанию, за доп. плату.

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года.

Именно в этом вы сможете убедиться на экскурсии «Зимнее сияние Балтики».

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка «Куршская коса» и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

Вы посетите легендарный «Танцующий лес».

А после вас ждет удивительный Кранц, бесконечно прекрасный в своем зимнем наряде.

Этот город, летом являющийся центром пляжного отдыха, зимой становится похож на волшебный шар, внутри которого прячется сказка.

Изумительно украшенные дома и улицы, бесконечное количество разноцветных огней, запах выпечки и пряностей создадут действительно рождественское настроение, которое надолго останется с Вами.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город ЗеленоградскЭкскурсия в Национальный парк Куршская коса и в город Зеленоградск
4 день

Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»

10:00 Экскурсия «Лед и пламя Кенигсберга» (маршрут: г. Калининград).

Старинный Кёнигсберг изначально строился как город-крепость.

Весь город был окружен фортификационными сооружениями, готовыми отразить любую угрозу. Но промчались годы и века и краснокирпичные стены фортов, из грозных крепостей превратились в иллюстрации для сказок.

Форт №11 «Дёнхофф», один из самых хорошо сохранившихся, является лучшим примером этого.

Метровой толщины стены частично утопают в земляном валу, который давно покрылся зеленой лужайкой, где пасутся кролики.

Во внутренних помещениях прячутся музейные экспозиции, уютные кофейни и Музей науки, в котором взрослые и дети поражаются чудесам, имеющим научное объяснение.

Во время этой экскурсии вы познакомитесь с историей форта Дёнхофф, а потом попадете в новогоднюю лабораторию где узнаете, что бывает, когда лед встречается с пламенем, согреете руки живым огнем и окунетесь в омолаживающее дыхание зимы.

После невероятных впечатлений, умиротворяющим завершением этого дня станет путешествие на рождественскую ярмарку «Понарт», развернувшуюся у комплекса зданий старинной пивоварни.

Здесь вас ждет экскурсия в историю одной из старейших пивоварен и, конечно, дегустация пива разных сортов, сваренных по традиционным и оригинальным рецептам.

15:00Окончание программы.

Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»Завершение программы. Экскурсия в форт №11 «Дёнхофф»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Калининграда на выбор.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

Отель/размещениеDBL/TWINDBL/TWIN+EXBSNGL

Доп. ночь в

DBL/DBL+EXB/SNGL

Гостиница «Пруссия» 3* (завтраки за доп. плату)18 05517 18524 1501750/1500/3500
Гостиница «Академическая» 3* (завтраки за доп. плату)18 62017 76022 6951800/1590/2900
Гостиница «Ривер Сайд» 3* (завтраки за доп. плату)20 88020 08529 8052500/2170/5000
Гостиница «Золотая бухта» 3* (завтраки за доп. плату)21 53520 52031 1102750/2500/5500
Гостиница «Мартон Палас» 4* (с завтраком)24 90522 77035 9853495/2830/6490

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Пруссия» 3

3 ночи

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Во всех отдельных номерах гостиницы «Пруссия» есть телевизор с плоским экраном, чайник и ванная комната с душем. В наличии имеется также общий номер с телевизором. Во всех номерах предоставляются принадлежности для чая и кофе.

В ресторане отеля «Пруссия» сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской кухни и блюда европейской кухни.

Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3Гостиница «Пруссия» 3

Гостиница «Академическая» 3

3 ночи

Отель «Академическая» располагается в Калининграде. Этот отель находится в 4 км от центра города. Рядом с отелем — Музей янтаря, Ботанический сад и Храм Христа Спасителя.

На территории работает бесплатный Wi-Fi. В номере вас будут ждать душ и телевизор. Любителям спорта подготовили тренажёрный зал. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, индивидуальная регистрация заезда и отъезда, гладильные услуги и сейф.

Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3Гостиница «Академическая» 3

Гостиница «Ривер Сайд» 3

3 ночи

Отель «Ривер Сайд» является частью современного городского комплекса отдыха и развлечений, расположенного в тихом и уютном месте Калининграда. Комплекс находится на закрытой территории в зеленой зоне, неподалеку от компактного квартала исторической застройки. До комплекса можно за 10 минут доехать на машине от центральной площади города, и всего за полчаса – из аэропорта.

В отеле 23 комфортабельных номера различной категории: 12 однокомнатных двухместных номеров категории «Twin», 2 номера категории «Twin SP», 6 двухкомнатных номеров «Junior Suite» с гостиной и спальней, 2 двухкомнатных номера категории «Suite» и 1 четырехкомнатный номер категории «Family Suite» с возможностью размещения до 8 человек. Все номера отеля оснащены телевизором, телефоном, ванной комнатой и Wi-Fi доступом в интернет.

К услугам гостей отеля «Ривер Сайд» ‒ банный комплекс с двумя банями, сауной, бассейнами и массажным салоном, кафе с европейской кухней, детская площадка и детский бассейн, парковка, услуги прачечной и химчистки. В летний сезон работают летние террасы, плавательные бассейны, а также водные развлечения.

Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3Гостиница «Ривер Сайд» 3

Гостиница «Золотая бухта» 3

3 ночи

Отель расположен в Калининграде. К услугам гостей домашняя кухня, классические номера, бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

Номера и номера-студио отеля «Золотая Бухта» оформлены в ярких тонах и оснащены телевизором и холодильником. В отеле «Золотая Бухта» сервируется континентальный завтрак.

В кафе можно заказать фирменные блюда русской кухни и блюда авторской кухни.

Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3Гостиница «Золотая бухта» 3

Гостиница «Мартон Палас» 4

3 ночи

Отель «Гостиница Мартон Палас Калининград» находится в Калининграде. Этот отель расположен в пешей доступности от центра города.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.

Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4Гостиница «Мартон Палас» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
  • Входные билеты по программе
  • Дегустация
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер: ж/д - отель - от 600 руб. /легковая машина, аэропорт - отель - от 1250 руб. /легковая машина
  • Экскурсия за доп. плату во 2-й день тура - 3000 руб. /чел
  • Завтраки в гостинице «Пруссия» - 400 руб
  • Завтраки в гостинице «Академическая» - 400 руб
  • Завтраки в гостинице «Золотая бухта» - 500 руб
  • Завтраки в гостинице «Ривер Сайд» - 650 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининград
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
16 апр 2024
Благодарим организаторов тура - все прошло отлично! Менеджеры отвечали оперативно на все вопросы, сопровождали поездку " от" и "до".
Помогли подобрать билеты на самолет. Проконсультировали по поводу гостиниц.
Е
16 апр 2024
Поездка в Калининград прошла отлично. Организация тура на высшем уровне, спасибо!
З
18 янв 2024
Все было хорошо организовано.
Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.Все было хорошо организовано.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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