Ведь дух Рождества в нём так силен, что каждый гость этого
Программа тура по дням
Прибытие. Рождественская экскурсия по Зеленоградску
Прибытие в Калининградскую область, г. Зеленоградск.
Заселение в гостиницу (после 14:00).
Возможен трансфер из аэропорта «Храброво» до гостиницы в Зеленоградске за доп. плату.
15:00-17:00 Пешеходная экскурсия «Рождественский Кранц» (маршрут: г. Зеленоградск).
Мы приглашаем вас в рождественскую сказку. Да, именно туда, ведь только в сказке бывают такие города как Зеленоградск, в прошлом Кранц — знаменитый курорт Восточной Пруссии.
Пряничные домики, упитанные котики, множество ёлочек и тысячи уютных огоньков, создают, ни с чем не сравнимое, ощущение волшебного праздника.
А аромат имбиря и корицы, плывущий по улицам, дарит уверенность в том, что чудеса всё таки случаются!
Подарите себе праздник — отправляйтесь с нами на прогулку по нарядным улочкам Зеленоградска!
Экскурсия «Калининград Рождественский»
09:00 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).
В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!
Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины. Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.
Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.
А завершится знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.
16:00 Окончание экскурсии.
Янтарный и Светлогорск
09:00 Экскурсия: «Зимние грёзы у моря» (маршрут: п. Янтарный — г. Светлогорск).
В пасмурные зимние дни, особенно приятно увидеть кусочек солнышка, а еще лучше прикоснуться к нему. За этим мы с вами и отправимся в п. Янтарный, в котором сосредоточено 80% мировых запасов янтаря.
Здесь мы посетим производство, на котором солнечный камень превращают в ювелирные украшения. Узнаем секреты мастеров. Научимся отличать янтарь от подделок.
А затем, своими руками изготовим новогоднюю игрушку, украшенную теплыми осколками солнца.
Завершим знакомство с п. Янтарный прогулкой по парку Беккера и Балтийскому променаду, а затем отправимся в чудесный Светлогорск, бережно хранящий традиции старинных праздников.
Гуляя по улицам этого пряничного городка мы узнаем множество волшебных историй, проникнемся особым медленным мироощущением и согреемся традиционным медовым глинтвейном.
17:00 Окончание экскурсии.
Куршская коса
09:30 Экскурсия «Зимнее сияние Балтики» (маршрут: НП Куршская коса).
Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года. Именно в этом вы сможете убедиться на нашей экскурсии.
Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка Куршская коса и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.
Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.
А еще вы посетите легендарный «Танцующий лес».
15:00 Окончание экскурсии.
Замок Шаакен, сыроварня и агропарк. Отъезд
09:00 Экскурсия «Вкус Средневековья: замок, сыр и история» (маршрут: замок Шаакен — сыроварня Шаакендорф — Агропарк Шаакен).
Память о веках владычества Тевтонского ордена живет в Калининградской области. Замки, кирхи, предметы быта, книги хранят дух той эпохи. Но по настоящему живым его делают традиции, оставшиеся с тех времён, в том числе традиции кулинарные.
На нашей экскурсии мы почувствуем вкус Средневековья во всех его проявлениях.
В замке Шаакен, который уже 7 веков высится над полями и садами, мы прикоснемся к древним стенам и истории ордена. В крафтовой сыроварне Шаакендорф, узнаем о традициях сыроделов Пруссии и продегустируем сыры, созданные в них.
Завершим же наше путешествие в агропарке Шаакен, где попробуем хлеб, который подавался к столу в рыцарских замках, с вареньем из местных ягод и под традиционную прусскую настойку.
А завершится наше путешествие мастер-классом, на котором вы сами себе изготовите сувенир, впитавший впечатления всего дня.
14:00 Окончание в аэропорту «Храброво».
14:30 Окончание на ж/д вокзале, г. Калининград.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Зеленоградска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/размещение
|DBL/TWIN
|TRPL, руб.
|SNGL
|Доп. Ночь DBL/TRPL/SNGL
|Гостиница «Геркулес», 3*
|Мансарда TWIN
31030
–
49525
3750/---/7500
|Стандарт DBL
32270
–
51990
4000/---/8000
|Гостиница «Ренессанс», 3*
35960
–
59385
4750/---/9500
Расшифровка размещения:
- SNGL – одноместное;
- DBL/TWIN – двухместное;
- DBL/TWIN + EXB (TRPL) – двухместное + доп. место.
Варианты проживания
Гостиница «Ренессанс» 3
Гостиница «Ренесанс» находится на улице Гагарина в городе Зеленоградск, Калининградской области. К услугам гостей: бассейн с подогревом, процедура массажа и сауна. Персонал разговаривает на нескольких языках.
Номера выполнены в строгом стиле. В каждом есть комфортабельная мебель и новая техника. В ванной комнате есть средства для личной гигиены. Предоставляются комплекты постельного белья и полотенец.
Вы можете покушать в уютном и недорогом ресторане, в котором доброжелательные официанты помогут вам в выборе блюд. В шаговой доступности находятся различные кафе.
В конференц-зале вы сможете провести любые мероприятия делового формата: семинары, встречи, тренинги.
Расстояние до центра города составляет 600 метров. Путь до аэропорта займет у вас 21 км, а до железнодорожного вокзала почти 10 минут ходьбы.
Гостиница «Геркулес» 3
Гостевой дом «Геркулес» открыт для гостей в Зеленоградске. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, сауна, экскурсионное обслуживание.
В каждом номере создана приятная атмосфера. Здесь есть всё, чтобы Ваш отдых в поездке был комфортным.
На территории работает ресторан, где Вы сможете прекрасно провести время и побаловать себя вкусными блюдами.
В шаговой доступности необычные достопримечательности города, магазины, кафе, музеи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
- Питание: завтраки
- Входные билеты по программе
- Дегустации
- Мастер-классы
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Зеленоградска / до Калининграда и обратно
- Трансфер: аэропорт - отель в Зеленоградске - от 1800 руб. /легковая машина
- Питание, не входящее в программу: обеды, ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация
1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.
2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.
3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.