Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области

Рождественский венок
Непременным символом Рождества в Германии является праздничный венок (Adventskranz), а город Зеленоградск, бывший Kranz каждый год становится воплощением этого праздника.

Ведь дух Рождества в нём так силен, что каждый гость этого
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чудесного города начинает верить в сказку.

Сверкающие огоньками пряничные домики, нарядные ёлочки и важные коты, по слухам умеющие передавать послания Санта-Клаусу, сделают первые дни Нового года по-настоящему счастливыми. А еще Вас ждут прогулки по Калининграду и Светлогорску, а также путешествие к пескам седой Балтики.

5
3 отзыва
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Рождественский венок. Экскурсионный тур по Калининградской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Рождественская экскурсия по Зеленоградску

Прибытие в Калининградскую область, г. Зеленоградск.

Заселение в гостиницу (после 14:00).

Возможен трансфер из аэропорта «Храброво» до гостиницы в Зеленоградске за доп. плату.

15:00-17:00 Пешеходная экскурсия «Рождественский Кранц» (маршрут: г. Зеленоградск).

Мы приглашаем вас в рождественскую сказку. Да, именно туда, ведь только в сказке бывают такие города как Зеленоградск, в прошлом Кранц — знаменитый курорт Восточной Пруссии.

Пряничные домики, упитанные котики, множество ёлочек и тысячи уютных огоньков, создают, ни с чем не сравнимое, ощущение волшебного праздника.

А аромат имбиря и корицы, плывущий по улицам, дарит уверенность в том, что чудеса всё таки случаются!

Подарите себе праздник — отправляйтесь с нами на прогулку по нарядным улочкам Зеленоградска!

Прибытие. Рождественская экскурсия по ЗеленоградскуПрибытие. Рождественская экскурсия по ЗеленоградскуПрибытие. Рождественская экскурсия по ЗеленоградскуПрибытие. Рождественская экскурсия по Зеленоградску
2 день

Экскурсия «Калининград Рождественский»

09:00 Экскурсия «Калининград Рождественский» (маршрут: г. Калининград).

В конце декабря современный Калининград всегда превращается в Кёнигсберг, ведь на его улочках поселяется Дух Рождества!

Нарядные елочки, свечи горящие в украшенных остролистом окнах, горячий глинтвейн, ароматные трдельники, шмыгающие в переулках коты и хомлины. Все это он — волшебный рождественский Кёнигсберг.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей и основными достопримечательностями Калининграда-Кёнигсберга в его рождественском убранстве.

Послушаете самый большой орган России под готическими сводами Кафедрального собора.

А завершится знакомство с городом в Бранденбургских воротах, дегустацией настоящего калининградского марципана.

16:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия «Калининград Рождественский»Экскурсия «Калининград Рождественский»Экскурсия «Калининград Рождественский»Экскурсия «Калининград Рождественский»
3 день

Янтарный и Светлогорск

09:00 Экскурсия: «Зимние грёзы у моря» (маршрут: п. Янтарный — г. Светлогорск).

В пасмурные зимние дни, особенно приятно увидеть кусочек солнышка, а еще лучше прикоснуться к нему. За этим мы с вами и отправимся в п. Янтарный, в котором сосредоточено 80% мировых запасов янтаря.

Здесь мы посетим производство, на котором солнечный камень превращают в ювелирные украшения. Узнаем секреты мастеров. Научимся отличать янтарь от подделок.

А затем, своими руками изготовим новогоднюю игрушку, украшенную теплыми осколками солнца.

Завершим знакомство с п. Янтарный прогулкой по парку Беккера и Балтийскому променаду, а затем отправимся в чудесный Светлогорск, бережно хранящий традиции старинных праздников.

Гуляя по улицам этого пряничного городка мы узнаем множество волшебных историй, проникнемся особым медленным мироощущением и согреемся традиционным медовым глинтвейном.

17:00 Окончание экскурсии.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
4 день

Куршская коса

09:30 Экскурсия «Зимнее сияние Балтики» (маршрут: НП Куршская коса).

Балтийское море прекрасно всегда! В любую погоду и любое время года. Именно в этом вы сможете убедиться на нашей экскурсии.

Сначала вас ждет встреча с удивительным хрупким миром уникального национального парка Куршская коса и путешествие в историю взаимоотношений природы и человека.

Вы пройдете по экологической тропе «Дюна Эфа», увидите песчаные и покрытые лесом дюны, а с верхней точки маршрута налюбуетесь прекрасной седой Балтикой.

А еще вы посетите легендарный «Танцующий лес».

15:00 Окончание экскурсии.

Куршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская коса
5 день

Замок Шаакен, сыроварня и агропарк. Отъезд

09:00 Экскурсия «Вкус Средневековья: замок, сыр и история» (маршрут: замок Шаакен — сыроварня Шаакендорф — Агропарк Шаакен).

Память о веках владычества Тевтонского ордена живет в Калининградской области. Замки, кирхи, предметы быта, книги хранят дух той эпохи. Но по настоящему живым его делают традиции, оставшиеся с тех времён, в том числе традиции кулинарные.

На нашей экскурсии мы почувствуем вкус Средневековья во всех его проявлениях.

В замке Шаакен, который уже 7 веков высится над полями и садами, мы прикоснемся к древним стенам и истории ордена. В крафтовой сыроварне Шаакендорф, узнаем о традициях сыроделов Пруссии и продегустируем сыры, созданные в них.

Завершим же наше путешествие в агропарке Шаакен, где попробуем хлеб, который подавался к столу в рыцарских замках, с вареньем из местных ягод и под традиционную прусскую настойку.

А завершится наше путешествие мастер-классом, на котором вы сами себе изготовите сувенир, впитавший впечатления всего дня.

14:00 Окончание в аэропорту «Храброво».

14:30 Окончание на ж/д вокзале, г. Калининград.

Замок Шаакен, сыроварня и агропарк. ОтъездЗамок Шаакен, сыроварня и агропарк. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Зеленоградска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель/размещениеDBL/TWINTRPL, руб. SNGLДоп. Ночь DBL/TRPL/SNGL
Гостиница «Геркулес», 3*Мансарда TWIN

31030

49525

3750/---/7500

Стандарт DBL

32270

51990

4000/---/8000

Гостиница «Ренессанс», 3*

35960

59385

4750/---/9500

Расшифровка размещения:

  • SNGL – одноместное;
  • DBL/TWIN – двухместное;
  • DBL/TWIN + EXB (TRPL) – двухместное + доп. место.

Варианты проживания

Гостиница «Ренессанс» 3

4 ночи

Гостиница «Ренесанс» находится на улице Гагарина в городе Зеленоградск, Калининградской области. К услугам гостей: бассейн с подогревом, процедура массажа и сауна. Персонал разговаривает на нескольких языках.

Номера выполнены в строгом стиле. В каждом есть комфортабельная мебель и новая техника. В ванной комнате есть средства для личной гигиены. Предоставляются комплекты постельного белья и полотенец.

Вы можете покушать в уютном и недорогом ресторане, в котором доброжелательные официанты помогут вам в выборе блюд. В шаговой доступности находятся различные кафе.

В конференц-зале вы сможете провести любые мероприятия делового формата: семинары, встречи, тренинги.

Расстояние до центра города составляет 600 метров. Путь до аэропорта займет у вас 21 км, а до железнодорожного вокзала почти 10 минут ходьбы.

Гостиница «Ренессанс» 3Гостиница «Ренессанс» 3Гостиница «Ренессанс» 3Гостиница «Ренессанс» 3Гостиница «Ренессанс» 3Гостиница «Ренессанс» 3

Гостиница «Геркулес» 3

4 ночи

Гостевой дом «Геркулес» открыт для гостей в Зеленоградске. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, бильярдная, сауна, экскурсионное обслуживание.

В каждом номере создана приятная атмосфера. Здесь есть всё, чтобы Ваш отдых в поездке был комфортным.

На территории работает ресторан, где Вы сможете прекрасно провести время и побаловать себя вкусными блюдами.

В шаговой доступности необычные достопримечательности города, магазины, кафе, музеи.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
  • Питание: завтраки
  • Входные билеты по программе
  • Дегустации
  • Мастер-классы
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Зеленоградска / до Калининграда и обратно
  • Трансфер: аэропорт - отель в Зеленоградске - от 1800 руб. /легковая машина
  • Питание, не входящее в программу: обеды, ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Калининградская область, Зеленоградск
Важная информация

1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.

2. Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отеле: заселение после 14:00, выселение до 12:00.

3. Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

4. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
30 авг 2024
Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍
Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍Организатор на уровне, полноценная поддержка в процессе оформления и также в сопровождении самого тура. 👍
Б
7 авг 2024
Всё было нормально организовано. Фотографии у меня только с видами, людей на них нет, поэтому они будут вам неинтересны.
Л
6 авг 2024
Все отлично
Все отличноВсе отличноВсе отличноВсе отличноВсе отличноВсе отличноВсе отличноВсе отличноВсе отличноВсе отлично

Тур входит в следующие категории Калининграда

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