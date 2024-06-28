Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Свободный день
Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу (расчетный час 14:00).
Свободный день.
Обзорная экскурсия по Калининграду
10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (Маршрут: г. Калининград).
Калининград –город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.
Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19в), городские ворота (18-20вв), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18 -19вв), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
По желанию, после экскурсии Вы сможете посетить знаменитый Калининградский зоопарк или легендарный Музей Мирового океана (за доп. плату).
14:00 Окончание экскурсии.
16:30 Экскурсия «Вечерний Калининград» (Маршрут: г. Калининград) – по желанию, за доп. плату.
Вечерний Калининград – Кенигсберг — это совсем необычный город, вечером он открывается с другой стороны. Мы покажем Вам вечернюю красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями Тевтонского Ордена. У Вас будет возможность послушать мини-концерт самого крупного в России органа.
А возможность увидеть город с воды предоставит вам прогулка на теплоходе «Самбия», во время которой вы оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых судов Музея мирового океана.
21:00 Окончание экскурсии.
Национальный парк «Куршская коса»
15:00 Экскурсия «Три стихии косы: песок, вода и ветер» (Маршрут: НП Куршская коса- Зеленоградск, Западный пляж).
Эта экскурсия для тех, кто устал от суеты шумного мегаполиса и хочет вобрать в себя силу самой природы, подзарядившись её энергией, наслаждаясь тишиной и покоем, любуясь красотой и разнообразием пейзажей.
Вы отправитесь в Национальный парк «Куршская коса», внесённый в список Всемирного Наследия Юнеско, этот удивительный природный уголок на эту узкую длинную полоску суши между двумя водоёмами – Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом.
Вы познаете три стихии косы – песок, воду и ветер. Поднимаясь на песчаную дюну Болотную, в полной мере ощутите под ногами мягкость белого песка, вот и первая стихия, почувствуете его непостоянство под воздействием ветра. Услышите шелест листвы и скрип сосен. И это стихия ветра.
Познакомитесь с «самой уродливой королевой Курской косы». Подниметесь на смотровую площадку «Высота Мюллера», откуда открываются потрясающие виды на море, на залив, увидите озеро «Чайка» и «ледниковый остров», образованный вследствие последнего схождения ледника.
Спустившись с дюны, вы отправитесь в посёлок Рыбачий, самый большой из трёх посёлков на российской территории косы.
Там пересядете на катер для водной прогулки по заливу. Увидите косу не с суши, а с воды Куршского залива, познакомитесь с его обитателями, и это стихия воды.
В полной мере насладившись тишиной и природным великолепием и совершив получасовой переезд, вас ждёт ужин (за доп. плату) на берегу Балтийского моря в кафе «Гнездо».
Заключительный аккорд этой атмосферной экскурсии – закат на море.
22:00 Окончание экскурсии.
Светлогорск и Зеленоградск
09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (Маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск).
Эта экскурсия для тех, кто хочет побывать на курорте. Два города, Зеленоградск и Светлогорск, курорты федерального значения на берегу Балтийского моря. Каждый уютен и интересен по-своему. В прошлом немецкие курорты Кранц и Раушен. Их развитие началось в далёком 19 веке. Курортная атмосфера сразу же захватывает любопытных путешественников.
Прогуляетесь по пешеходной улице Зеленоградска, знакомясь с архитектурой начала 20, конца 19 века старого Кранца. Повсюду вас будут сопровождать коты, потому что Зеленоградск – город котов, увидите элитный жилой комплекс, построенный специально для усатых и хвостатых. Прогуляетесь по широкому променаду вдоль береговой линии моря. При желании можно испить минеральной воды в бювете королевы Луизы.
После получасового переезда вас ждёт прекрасный Светлогорск, в прошлом аристократический курорт Раушен. Пешеходная прогулка по исторической части города на высокой береговой дюне, 60 метров над уровнем моря никого не оставляет равнодушным. Прогуляетесь по узеньким, петляющим улочкам, утопающим в зелени в любое время года из-за обилия вечнозелёных растений, любуясь виллами, притаившимися между деревьями. Познакомитесь с доминантой города – водо и грязелечебницей, построенной в 1908 году, узнаете, что такое «читаслоу» и увидите современный театр эстрады «Янтарь - Холл». Для прогулки по променаду Светлогорска необходимо спуститься по широкой лестнице или на лифте, а затем подняться на фуникулёре.
17:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Дорогами королей» за доп. плату
09:00 Экскурсия «Дорогами королей» (Маршрут: г. Советск - г. Неман) – по желанию, за доп. плату.
Экскурсия к российско-литовской границе в город Советск - легендарный Тильзит. Город, который в 1807 году посетили одновременно Наполеон Бонапарт, Российский император Александр1 и Прусская королевская чета. В котором и был подписан знаменитый Тильзитский мир. Город, где фермеры изобрели легендарный сыр «Тильзитер». Сегодня город Советск - один из самых привлекательных городов Калининградской области: одна достопримечательность сменяет другую, великолепная пешеходная зона с отреставрированными бюргерскими домами, музей военной техники под открытым небом и, конечно, мост Королевы Луизы. Мы совершим с Вами пешеходную прогулку по городу, окунёмся в историю давно минувших дней. Обязательно заедем в город Неман, чтобы взглянуть на руинированный орденский замок Рагнит (15в).
Здесь же посетим сыроварню «Deutsches Haus», которая производит сыры по старинным рецептам, узнаем секреты сыроделов. Кроме того, вам будет предложена дегустация продукции, а понравившиеся сорта сыра вы сможете купить в подарок своим близким.
17:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Разноцветная провинция»
09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция» (Маршрут: г. Правдинск- пос. Железнодорожный- пос. Дружба).
Калининград – город с двумя историями, но и область не отстает. Отправившись в бывший Фридланд, сегодня Правдинск, мы не только вспомним «героев былых времен», имена которых сохранились, но и предоставим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх, построенных на нашей земле. Именно с кирхи Святого Георгия когда-то можно было наблюдать за сражением, участник которого стал первым кавалером Георгиевского Креста. А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» - он сохранился до наших дней.
Железнодорожный — одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 (!) году, как замок Гердауэн. Сотни лет сюда ехали люди насладиться чудесными видами. И хоть дома в Гердауэне восстанавливались после Первой мировой, но реновированные улицы оставляют полное ощущение средневековья, сбегая от кирхи к озеру, и будут чудесно смотреться на ваших фотографиях.
Пройдясь по нарядным улочкам, полюбовавшись кирхой и замковой мельницей, посетив антуражное кафе-музей «Патефон», мы с вами отправимся к шлюзу Мазурского канала, величественному сооружению, буквально воспевающему гений человеческой мысли. И только обратное путешествие, по «прусским аллеям», даст вам возможность вобрать в себя все полученные впечатления.
17:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Черняховск: следы истории на улицах города»
09:00 Экскурсия «Черняховск: следы истории на улицах города» (Маршрут: г. Черняховск).
Не секрет, что многие едут в Калининградскую область, как в «Русскую Европу». Туда мы вас и отвезем, в город Черняховск. В этом городе прекрасно всё — дома и улицы, фонтаны и скульптуры, кирхи и замки. Почти 90% довоенной застройки города активно приводятся в порядок., На остатках руинированного замка Инстербург, который мы посетим, обучаются реставраторы. Сохранившийся замок Георгенбург готовится стать музеем, а в школе, в годы Первой Мировой войны, располагался лазарет, сестрами милосердия в котором, служили особы царской крови. .
В этом городе когда-то останавливался Наполеон Бонапарт. А в хорошо сохранившемся здании лютеранской кирхи ведутся православные богослужения.
Наполнившись впечатлениями мы отправимся на обед, в кафе расположенное в здании кинотеатра, построенного в начале XX века. В этом кинотеатре в разные годы выступали звезды черно-белого кино Марлен Дитрих и Любовь Орлова, представляя свои фильмы.
Черняховск, это чудесный город, который забирает сердце без остатка, в чем вам предстоит убедиться лично.
17:00 Окончание экскурсии.
Завершение программы
Выселение из гостиницы.
Трансфер в аэропорт за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|DBL/TWIN, руб.
|TRPL, руб.
|SNGL, руб.
|Доп. Ночь DBL/TRPL/SNGL, руб.
|Примечание
Гостиница «Академическая», 3*
|26175
|26175
35820
|1650/1650/2700
Без питания, завтрак - 450 руб/чел
|Гостиница «Smart KDO», без звезд
|30795
|---
|50640
|2300/---/4600
|Без питания
|Гостиница «Пруссия», без звезд
|26785
|23945
|42620
|1950/1600/3900
Без питания, завтрак - 450 руб/чел
Гостиница «Турист», 3*
|39370
|35990
|63730
|3500/2935/6500
С завтраком
|Гостиница «Мартон Палас», 4*
|41110
|36130
|66980
|3495/2830/6490
С завтраком
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
Гостиница «Академическая» 3
В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.
Гостиница «Smart KDO»
Гостиница «Smart Hotel КДО Калининград» находится в здании железнодорожного вокзала «Калининград-Южный». Это прекрасное решения для путешественников, ценящих своё время и легкость в передвижении. Большой плюс — бесплатное подключение к WI-FI. Домашних животных можно брать с собой в отпуск по согласованию.
В наличии 16 уютных, светлых номеров с индивидуальным ремонтом. Они оснащены кондиционером, письменным столом и прикроватными тумбочками. Для вещей предусмотрен шкаф с вешалками. Собственная или общая ванная комната располагает душем и системой нагрева воды.
К услугам гостей общая кухня с микроволновой печью и холодильником. В ближайшей доступности работает сеть быстрого питания, кафе и продуктовые магазины.
Для разнообразного досуга постояльцы могут воспользоваться мини-библиотекой при отеле. В окрестностях стоит посетить «Другой театр» с его оригинальными постановками, или Бранденбургские ворота — один из архитектурных памятников города. Расстояние до аэропорта «Храброво» составляет 21 км, до автовокзала — всего 215 м.
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 7 завтраков при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах: завтрак в гостинице "Академическая" - 450 руб. /чел. завтрак в гостинице "Пруссия" - 450 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Академическая» - 450 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Пруссия» - 450 руб. /чел
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 700 руб
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1200 руб
- Дополнительные экскурсии по желанию (возможно заказать при бронировании или на месте)
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
3. Места посадок на экскурсии:
|Название гостиницы
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|“Турист”
|У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
|“Академическая”
|У гостиницы “Турист” (ул. Невского, 53)
|10 мин. на автобусе
|“Мартон Палас”
|Южный вокзал
|10 мин. пешком
|“Пруссия”
|Южный вокзал
|10 мин. на автобусе
|“Smart KDO”
|Южный вокзал
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- ж/д вокзал – гостиница – от 700 руб.;
- аэропорт – гостиница – от 1200 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Ходить много! Не каждый выдержит!
Я бы изменила экскурсию Куршская коса на другое наполнение: многие хотели увидеть танцующий лес и выйти к морю.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!