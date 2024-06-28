2 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (Маршрут: г. Калининград).

Калининград –город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.

Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19в), городские ворота (18-20вв), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18 -19вв), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.

По желанию, после экскурсии Вы сможете посетить знаменитый Калининградский зоопарк или легендарный Музей Мирового океана (за доп. плату).

14:00 Окончание экскурсии.

16:30 Экскурсия «Вечерний Калининград» (Маршрут: г. Калининград) – по желанию, за доп. плату.

Вечерний Калининград – Кенигсберг — это совсем необычный город, вечером он открывается с другой стороны. Мы покажем Вам вечернюю красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями Тевтонского Ордена. У Вас будет возможность послушать мини-концерт самого крупного в России органа.

А возможность увидеть город с воды предоставит вам прогулка на теплоходе «Самбия», во время которой вы оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых судов Музея мирового океана.

21:00 Окончание экскурсии.