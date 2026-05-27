Тур «Впервые в Калининграде» - 4 дня/3 ночи

Уровень: «Новичок в Калининграде». Едете впервые?
Описание тура

Всё самое важное и популярное в Янтарном крае. Неспешные прогулки по Калининграду и посещение топовых локаций Балтийского побережья.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

12:15. Встреча в аэропорту.

Групповой трансфер в Калининград.

Обед в кафе/ресторане.

Обзорная экскурсия по Калининграду (продолжительность 3 часа)

Экскурсия начнётся на острове Канта: мы увидим Кафедральный собор, Рыбную деревню. Посетим музей Марципана и проедем по самым интересным местам города. От площади Победы мы проследуем вдоль проспекта Мира в район Хуфен. Увидим знаменитых быков и зоопарк. Но главное, вы узнаете историю средневекового города, самые знаковые события и трагедии.

Заселение в отель. Свободное время.

2 день

Малые города

Завтра в отеле

Экскурсия в Малые города Калининградской области (продолжительность экскурсии 8 часов)

Малые города - это Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау. Все они были основаны в Xii-Xiii веках рыцарями Тевтонского ордена. Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах (Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск) все еще можно увидеть характерные черты орденских поселений. Какие? Узнаете на экскурсии.

Как и все наши маршруты, эта экскурсия очень насыщенная. В Правдинске узнаем о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона.

Прогуляемся по милейшему Железнодорожному, который сейчас переживает ренессанс и становится с каждым днем все прекраснее. Зайдем в Музей патефонов и услышим звуки прошлого.

Посетим шлюз Мазурского канала - немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека.

Пообедаем на легендарной Ферме Тюниных в Знаменске, где, если повезет, вы сможете погладить козочек. Кстати, всех их зовут Наденька!

А еще мы приготовили для вас сюрприз - маленькую сказку, которая будет интересна и взрослым, и детям.

17-00 - Возвращение в отель. Свободное время

3 день

Светлогорск - Янтарный

Завтрак в отеле

Экскурсия Светлогорск и Янтарный (продолжительность экскурсии 8 часов).

Узнать все о янтаре и насладиться красивейшими местами побережья. Все это можно сделать за один день. Наше путешествие начнется со знакомства с янтарем. Вы узнаете о стадиях обработки янтаря, увидите как камень открывает свою красоту миру, скольких цветов он может быть и какой цвет у него самый редкий и дорогой. Видели янтарную комнату в Питере? А у нас есть целый янтарный ресторан! Не верите? Приезжайте и проверьте! Вас ждут: парк Беккера, самый красивый пляж Балтийского побережья и обед в местном кафе.

Если позволит погода и время, мы посетим с вами и природную фотозону - Филинскую бухту, чтобы сделать несколько красивейших фоток с видом на море и обрывистый клифовый берег.

В программе - прогулка по Светлогорску. Вы увидите все самое интересное в городе: водонапорную башню - визитку Раушена (так назывался раньше город), капеллу Мария - звезда моря, Янтарь-холл и многое другое.

Но главное, вы почувствуете атмосферу расслабленности курортного городка. Ваши глаза будут отдыхать и наслаждаться видами, а легкие будут получать удовольствие от чистого лесного воздуха.

17-00 - Возвращение в отель. Свободное время

4 день

Экскурсия на Куршскую косу

Завтрак в отеле и выезд с багажом

Экскурсия на Куршскую косу

Куршская коса - это лес, дюны и дикий морской пляж.

Куршская коса - это национальный парк, который хранит множество секретов и легенд. Главная достопримечательность косы, это вовсе не лес, а дюны. Огромные горы песка. Вы подниметесь на смотровую площадку Высота Эфа и сами увидите как это прекрасно. А спустившись на пляж, выйдя к морю, сможете послушать, как поет песок на косе. Да-да, у нас поет песок.

Многие наши гости наслышаны об экологической тропе Танцующий лес место где сосны изгибаются как в танце. Мы обязательно его посетим и сами все увидим.

Нас с вами ждет обед, а после прогулка по Зеленоградску. Прогулка по Зеленоградску городу котов. Всех котов сосчитать здесь не получится. Но самые красивые места вы увидите.

Дополнительные расходы экосбор 400 рублей с человека, для школьников, пенсионеров, многодетных бесплатно.

15.30 - Прибытие в аэропорт Храброво

16.00 - Прибытие в Калининград

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в/из аэропорта
  • Проживание (3 ночи, 2-х местное размещение)
  • Завтраки
  • Обеды
  • Экскурсионное обслуживание
  • Все входные билеты в музеи, замки и иные платные локации
Что не входит в цену
  • Авиаперелеты
  • Ужины
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Константин
Константин — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Константин. Я категорически против скучных экскурсий. И я категорически ЗА то, чтобы вы полюбили наш Калининград, так как полюбил его я несколько лет назад. Для того, чтобы вызвать в вас
сильные чувства к Калининградской области, я собрал команду профессионалов – Двухметровую команду. Каждый из нас любит наш регион, знает много подробностей о его истории, о судьбах людей живших здесь, о природе и красивых местах. Мы стараемся подходить к работе неформально, чтобы вы чувствовали себя уютно и комфортно на наших экскурсиях. Все мы имеем профессиональное образование экскурсоводов. Но главное, каждый наш гид – это яркая индивидуальность! Поэтому наши экскурсии по Калининграду и области не скучные и занудные, а очень теплые и душевные.

