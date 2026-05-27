2 день

Малые города

Завтра в отеле

Экскурсия в Малые города Калининградской области (продолжительность экскурсии 8 часов)

Малые города - это Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау. Все они были основаны в Xii-Xiii веках рыцарями Тевтонского ордена. Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах (Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск) все еще можно увидеть характерные черты орденских поселений. Какие? Узнаете на экскурсии.

Как и все наши маршруты, эта экскурсия очень насыщенная. В Правдинске узнаем о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона.

Прогуляемся по милейшему Железнодорожному, который сейчас переживает ренессанс и становится с каждым днем все прекраснее. Зайдем в Музей патефонов и услышим звуки прошлого.

Посетим шлюз Мазурского канала - немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека.

Пообедаем на легендарной Ферме Тюниных в Знаменске, где, если повезет, вы сможете погладить козочек. Кстати, всех их зовут Наденька!

А еще мы приготовили для вас сюрприз - маленькую сказку, которая будет интересна и взрослым, и детям.

17-00 - Возвращение в отель. Свободное время

