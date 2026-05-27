Описание тура
Всё самое важное и популярное в Янтарном крае. Неспешные прогулки по Калининграду и посещение топовых локаций Балтийского побережья.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
12:15. Встреча в аэропорту.
Групповой трансфер в Калининград.
Обед в кафе/ресторане.
Обзорная экскурсия по Калининграду (продолжительность 3 часа)
Экскурсия начнётся на острове Канта: мы увидим Кафедральный собор, Рыбную деревню. Посетим музей Марципана и проедем по самым интересным местам города. От площади Победы мы проследуем вдоль проспекта Мира в район Хуфен. Увидим знаменитых быков и зоопарк. Но главное, вы узнаете историю средневекового города, самые знаковые события и трагедии.
Заселение в отель. Свободное время.
Малые города
Завтра в отеле
Экскурсия в Малые города Калининградской области (продолжительность экскурсии 8 часов)
Малые города - это Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау. Все они были основаны в Xii-Xiii веках рыцарями Тевтонского ордена. Столько столетий кануло, но сегодня в этих российских городах (Правдинск, Железнодорожный, Знаменск и Гвардейск) все еще можно увидеть характерные черты орденских поселений. Какие? Узнаете на экскурсии.
Как и все наши маршруты, эта экскурсия очень насыщенная. В Правдинске узнаем о Фридландской битве между русскими войсками и войсками Наполеона.
Прогуляемся по милейшему Железнодорожному, который сейчас переживает ренессанс и становится с каждым днем все прекраснее. Зайдем в Музей патефонов и услышим звуки прошлого.
Посетим шлюз Мазурского канала - немецкого Беломорканала, который не был достроен, хотя стройка и продолжалась почти полвека.
Пообедаем на легендарной Ферме Тюниных в Знаменске, где, если повезет, вы сможете погладить козочек. Кстати, всех их зовут Наденька!
А еще мы приготовили для вас сюрприз - маленькую сказку, которая будет интересна и взрослым, и детям.
17-00 - Возвращение в отель. Свободное время
Светлогорск - Янтарный
Завтрак в отеле
Экскурсия Светлогорск и Янтарный (продолжительность экскурсии 8 часов).
Узнать все о янтаре и насладиться красивейшими местами побережья. Все это можно сделать за один день. Наше путешествие начнется со знакомства с янтарем. Вы узнаете о стадиях обработки янтаря, увидите как камень открывает свою красоту миру, скольких цветов он может быть и какой цвет у него самый редкий и дорогой. Видели янтарную комнату в Питере? А у нас есть целый янтарный ресторан! Не верите? Приезжайте и проверьте! Вас ждут: парк Беккера, самый красивый пляж Балтийского побережья и обед в местном кафе.
Если позволит погода и время, мы посетим с вами и природную фотозону - Филинскую бухту, чтобы сделать несколько красивейших фоток с видом на море и обрывистый клифовый берег.
В программе - прогулка по Светлогорску. Вы увидите все самое интересное в городе: водонапорную башню - визитку Раушена (так назывался раньше город), капеллу Мария - звезда моря, Янтарь-холл и многое другое.
Но главное, вы почувствуете атмосферу расслабленности курортного городка. Ваши глаза будут отдыхать и наслаждаться видами, а легкие будут получать удовольствие от чистого лесного воздуха.
17-00 - Возвращение в отель. Свободное время
Экскурсия на Куршскую косу
Завтрак в отеле и выезд с багажом
Экскурсия на Куршскую косу
Куршская коса - это лес, дюны и дикий морской пляж.
Куршская коса - это национальный парк, который хранит множество секретов и легенд. Главная достопримечательность косы, это вовсе не лес, а дюны. Огромные горы песка. Вы подниметесь на смотровую площадку Высота Эфа и сами увидите как это прекрасно. А спустившись на пляж, выйдя к морю, сможете послушать, как поет песок на косе. Да-да, у нас поет песок.
Многие наши гости наслышаны об экологической тропе Танцующий лес место где сосны изгибаются как в танце. Мы обязательно его посетим и сами все увидим.
Нас с вами ждет обед, а после прогулка по Зеленоградску. Прогулка по Зеленоградску городу котов. Всех котов сосчитать здесь не получится. Но самые красивые места вы увидите.
Дополнительные расходы экосбор 400 рублей с человека, для школьников, пенсионеров, многодетных бесплатно.
15.30 - Прибытие в аэропорт Храброво
16.00 - Прибытие в Калининград
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в/из аэропорта
- Проживание (3 ночи, 2-х местное размещение)
- Завтраки
- Обеды
- Экскурсионное обслуживание
- Все входные билеты в музеи, замки и иные платные локации
Что не входит в цену
- Авиаперелеты
- Ужины