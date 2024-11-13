Путешествие-пазл с основными включёнными экскурсиями и свободными днями, которые вы наполните тем, чем захотите.Вы увидите вечерний Калининград из окна автобуса и с воды, попробуете немецкую кухню и местное пиво, погуляете

по просторам Светлогорска и Янтарного. Рассмотрите средневековую крепость Тевтонского ордена в Гвардейске и одну ночь проведёте в отеле-замке «Нессельбек», воссозданном по старинным чертежам. В свободные дни вы сможете отправиться в Правдинск, Железнодорожный, Зеленоградск и к экотропам национального парка «Куршская коса».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Заранее сообщите организатору выбранное место посадки. При проживании в меблированных комнатах «Робинзон», меблированных комнатах «Вилла Надежда», в «Вилла Татьяна» на улице Линейная, посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля), при проживании в отеле «Мартон Палас», посадка осуществляется от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).

Заселение в гостиницы «Калининград» и «Турист» с 15:00.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.