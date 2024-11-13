Вы увидите вечерний Калининград из окна автобуса и с воды, попробуете немецкую кухню и местное пиво, погуляете
Описание тура
Организационные детали
Заранее сообщите организатору выбранное место посадки. При проживании в меблированных комнатах «Робинзон», меблированных комнатах «Вилла Надежда», в «Вилла Татьяна» на улице Линейная, посадка осуществляется от гостиницы «Турист» (ул. Невского 53, сбор в холле отеля), при проживании в отеле «Мартон Палас», посадка осуществляется от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр-т, 81).
Заселение в гостиницы «Калининград» и «Турист» с 15:00.
Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.
Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.
Программа тура по дням
Прогулки по чарующему Калининграду
Встречаемся в 15:00-15:50. Посвятим день основным достопримечательностям и памятным местам города. Вы увидите старинные ворота, православный храм Христа Спасителя, вокзалы, почту, суд, драмтеатр, зоопарк, кирху памяти королевы Луизы. Погуляете по району вилл Амалиенау и острову Канта.
Затем от Рыбной деревни отправитесь на прогулку на катере и осмотрите Калининград с воды. Пройдёте мимо острова Кнайпхоф, биржи, Музея Мирового океана, кораблей, мостов к острову Октябрьскому с современными зданиями — стадионом, оперным театром, филиалом Третьяковской галереи. Также вас ждёт традиционный ужин в немецком ресторане.
Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.
Светлогорск и Янтарный
Сегодня поедем в Светлогорск и Янтарный.
Отправление автобуса в 10:00-10:45.
Первая точка на маршруте — посёлок Янтарный. Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Узнаем об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря. Дополнительно вы сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината (за доплату). Также, предусмотрено время на покупку сувениров. Далее прогуляемся по небольшому посёлку, узнаем его прошлое название, увидим лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, дендропарк.
Во второй половине дня нас ждёт курортный Светлогорск, который умеет очаровывать старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Познакомимся с его главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта.
Продолжительность экскурсии — 8-9 часов.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Сегодня вы проведёте день самостоятельно или за доплату отправитесь в национальный парк «Куршская коса» с заездом в Зеленоградск — в места, которые обязательно нужно увидеть, если вы едете в Калининград и область впервые.
Отправление автобуса в 8:00-8:45.
Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Вы полюбуетесь морем, прогуляетесь среди хвойного леса и узнаете об образовании и истории уникального уголка природы. Желающие смогут попробовать на обед рыбу горячего копчения.
Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.
Экскурсия завершится вечером в Калининграде. Продолжительность — 8-9 часов.
Свободный день или дополнительная экскурсия
Дополнительная экскурсия (доплата) — Правдинск и Железнодорожный.
Отправление автобуса в 9:00-9:45.
Нас ждёт знакомство с историей основания и развития городов государства Тевтонского ордена, которые сохраняют неповторимый колорит. В Правдинске предстоит осмотр величественного готического храма святого Георгия 14 века с эффектными звёздчатыми сводами. Рядом установлен памятный знак в честь «Георгиевского креста» — почётной награды царских времён, учреждённой после Фридландского сражения 14 июня 1807 года.
В посёлке Железнодорожном сохранена очаровательная застройка в стиле фахверк, характерном для некоторых стран западной Европы. Маршрут проходит мимо домиков с черепичными крышами, яркими ставнями и уникальными входными дверями, что создаёт ощущение пребывания в Германии.
Необходимо иметь при себе паспорт.
Продолжительность экскурсии — 7-8 часов.
Гвардейск и ужин в замке
После завтрака необходимо освободить номера. Переезжаем в посёлок Орловка в отель-замок «Нессельбек». Но сначала посетим Гвардейск.
Отправление автобуса в 9:00-9:45.
Главной достопримечательностью города является крепость Тапиау, которая впервые упоминается в материалах 13 века. Сохранилась лишь часть замка Тевтонского ордена, рыночная площадь, ратуша с музыкальными часами и церковь — всё это увидим на экскурсии. Прогуляемся по старинному городку, где родился известный немецкий художник Ловис Коринт и закончил свою поэму «Василий Тёркин» Твардовский, и погрузимся в атмосферу прошлых веков.
Вечером заселимся в отель, при котором есть своя пивоварня и ресторан с изысканной кухней. Прочувствуем на себе, как это жить в замке. Вы сможете пострелять из лука, пометать топор, прокатиться верхом и посетить музей инквизиции за доплату. В 20:00 поужинаем в удивительной обстановке замка.
Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.
Отъезд
До 12:00 у вас будет время прогуляться по замку и территории. Также вы можете бесплатно воспользоваться бассейном в период с 7:00 до 11:00. Далее выселяемся из номеров.
Обратный трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал включён в стоимость тура. Обратите внимание, после бронирования необходимо предоставить данные для бронирования трансфера на вас. Это важно сделать строго до начала тура.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|48 500 ₽
|1-местный номер
|61 500 ₽
|2-мест.номер с доп.местом (за одного)
|44 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (зависит от отеля) и 2 ужина
- Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала в отель
- Все переезды по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Входные билеты и экологические сборы
- Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал
- Посещение бассейна в отеле-замке «Нессельбек» (с 7:00 до 11:00)
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение в замке «Нессельбек» (обязательно, если вы без компании)
- Размещение в 4-звёздочном отеле Holiday Inn Kaliningrad - по запросу
- Посещение карьера янтарного комбината (по желанию)
- Дополнительная экскурсия на «Куршскую косу» и в Зеленоград (по желанию) - 1800-2200 ₽/чел
- Дополнительная экскурсия в Правдинск и Железнодорожный (по желанию) - 2300-2500 ₽/чел
- Посещение музея инквизиции в замке «Нессельбек» (по желанию)
- Услуги спа в отеле-замке (по желанию)