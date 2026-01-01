-
Индивидуальный тур-знакомство с Калининградом и областью: экскурсии, прогулки и концерт
Побывать на острове Канта и в Кафедральном соборе, погулять по Куршской косе и по городу кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
62 050 ₽
73 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур по Самбийскому побережью с мастер-классом по янтарю, дегустацией в «Шаакен Дорф» и велопрогулкой
Исследовать Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный, промчать вдоль Балтики с ветерком и отведать сыров
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
53 900 ₽ за человека
Тур на Балтику с детьми: увлекательные квесты, мастер-класс и погружение в историю (в мини-группе)
Заглянуть в старинные замки, отыскать всех хомлинов и создать изделие из янтаря своими руками
Начало: Калининград, аэропорт или ж/д вокзал, до 11:00
21 фев в 08:00
25 фев в 08:00
49 900 ₽ за человека
Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
Пожить в глэмпинге на краю России, исследовать Балтийск и побережье и промчаться на катере
Начало: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в лю...
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
52 200 ₽
58 000 ₽ за всё до 3 чел.
Девичник на балтийском побережье с отдыхом в спа и дегустацией в «Шаакен Дорф»
Посетить главные курорты и Куршскую косу, расслабиться в бассейнах и банях, отведать сыров и вин
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
69 000 ₽ за человека
