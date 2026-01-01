Мои заказы

Развлечения в Калининграде

Найдено 5 туров в категории «Развлечения» в Калининграде, цены от 49 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Индивидуальный тур-знакомство с Калининградом и областью: экскурсии, прогулки и концерт
На машине
4 дня
-
15%
4 отзыва
Побывать на острове Канта и в Кафедральном соборе, погулять по Куршской косе и по городу кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
62 050 ₽73 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур по Самбийскому побережью с мастер-классом по янтарю, дегустацией в «Шаакен Дорф» и велопрогулкой
4 дня
1 отзыв
Исследовать Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный, промчать вдоль Балтики с ветерком и отведать сыров
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
53 900 ₽ за человека
Тур на Балтику с детьми: увлекательные квесты, мастер-класс и погружение в историю (в мини-группе)
На машине
4 дня
1 отзыв
Заглянуть в старинные замки, отыскать всех хомлинов и создать изделие из янтаря своими руками
Начало: Калининград, аэропорт или ж/д вокзал, до 11:00
21 фев в 08:00
25 фев в 08:00
49 900 ₽ за человека
Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе
На машине
На катере
3 дня
-
10%
Пожить в глэмпинге на краю России, исследовать Балтийск и побережье и промчаться на катере
Начало: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в лю...
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
52 200 ₽58 000 ₽ за всё до 3 чел.
Девичник на балтийском побережье с отдыхом в спа и дегустацией в «Шаакен Дорф»
На машине
4 дня
Посетить главные курорты и Куршскую косу, расслабиться в бассейнах и банях, отведать сыров и вин
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
26 янв в 08:00
2 фев в 08:00
69 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Куршская Коса;
  2. Танцующий лес;
  3. Кафедральный собор;
  4. Балтийское море;
  5. Высота Эфа;
  6. Остров Канта;
  7. Амалиенау;
  8. Янтарный комбинат;
  9. Рыбная деревня;
  10. Замок Шаакен.
Сколько стоит тур в Калининграде в январе 2026
Сейчас в Калининграде в категории "Развлечения" можно забронировать 5 авторских туров от 49 900 до 69 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
