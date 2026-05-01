Уикенд в европейском стиле, или Знакомство с Калининградом (мини-группа)

3 дня: Калининград, Светлогорск, Куршская коса. Базируемся в Светлогорске
Описание тура

Соскучились по Европе? Знаем, что да. Поехать в Калининградскую область – значит не только провести викенд в европейском стиле, но и вдохнуть запах Балтики. Тем более, что базироваться мы будем в Светлогорске! Поехали с нами!

  • Балтийское взморье – это крики чаек, дуновение ветра и кафешки на берегу (точно стоит заказать чашечку чая или кофе)

  • Прошлое Кенигсберга и настоящее Калининграда – это переплетение современной архитектуры и средневековой немецкой.

  • Удивительный мир Куршской косы – вы прислушаетесь к поющим пескам и увидите потрясающие виды с обзорной площадки.

Тур состоится при группе от 2 участников! Максимальное число участников в группе – 8. Очередность экскурсий в туре может быть изменена с полным сохранением программы.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Светлогорску

‼️ Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

Встреча участников тура на жд вокзале или в аэропорту Калининграда до 12:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Переезд в Светлогорск, оставляем вещи в отеле: Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География в Светлогорске. Размещение в базовых отелях – на усмотрение организатора. С доплатой, по согласованию, возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa.

Отправляемся на пешеходную обзорную экскурсию по Светлогорску на 2-2,5 часа.

Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики. «Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового Океана, развлекательный центр. Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.

Самостоятельное возвращение в отель.

⚠️ Отели Фрам / География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска - запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.

2 день

Экскурсия на Куршскую косу

Завтрак в отеле.

Переезд к контрольно-пропускному пункту национального парка «Куршская коса».

Авто-пешеходная экскурсия «Хрупкий мир в руках человека: Куршская Коса».

Это встреча с удивительным миром Куршской Косы – узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека.

Посещение маршрута «Танцующий лес». Выход к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”… А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское! Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.

Обед - в кафе на Куршской косе, заказ по меню на месте самостоятельный.

При хорошем темпе группы, вас будет ждать бонус – прогулка по Зеленоградску! Ранее это был город-курорт Кранц. Прогуляемся по набережной, уютным улочкам и узнаем, почему Зеленоградск – город кошек.

Возвращение в отель в Светлогорске.

3 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Завтрак в отеле, выселение из номера.

Отправление на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».

Переезд в Калининград.

Маршрут: Музей Мирового океана (прогулка по территории, без посещения объектов) – Рыбная деревня – Кафедральный собор. Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв. Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор. А еще вы посетите ароматную точку города – музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.

Обед пройдет в одном из кафе города – заказ на месте по меню самостоятельный.

Посещение музея «Секретный Бункер», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

Далее прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.

Переезд в аэропорт или жд вокзал, рекомендуемое время рейсов и поездов – после 18 часов.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 2 ночи в отеле Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География в Светлогорске - стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
  • 2 завтрака в отеле
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, возможен формат гид-водитель для группы до 8 чел
  • Входные билеты в объекты посещения согласно программе, въездные оплаты на Куршскую Косу
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Одноместное размещение - от 5000 руб., зависит от сезона и отеля - запрашивайте, подселения нет
  • Обеды в кафе по маршруту, ужины
  • Доплата за размещение в отелях «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa - стоимость по запросу
О чём нужно знать до поездки

• Что важно знать о туре?

Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.

• Что взять с собой в тур?

  • Российский паспорт

  • Удобную, непромокаемую обувь – обязательно!

  • Одежду по принципу капусты: чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой.

  • Купальный костюм – если пойдете в баню

  • Солнцезащитные очки

  • Полис ОМС – он действует на всей территории РФ

  • Индивидуальную аптечку

  • Достаточное количество наличных денег!

• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.

• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.

• На всём ли маршруте есть связь?

В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать

• Можно ли купить этот тур в подарок?

Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом.

• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?

Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.

Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

