1 день

Встреча, экскурсия по Светлогорску

Встреча участников тура на жд вокзале или в аэропорту Калининграда до 12:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Переезд в Светлогорск, оставляем вещи в отеле: Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География в Светлогорске. Размещение в базовых отелях – на усмотрение организатора. С доплатой, по согласованию, возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa.

Отправляемся на пешеходную обзорную экскурсию по Светлогорску на 2-2,5 часа.

Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики. «Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового Океана, развлекательный центр. Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.

Самостоятельное возвращение в отель.

⚠️ Отели Фрам / География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска - запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.

