Описание тура
Соскучились по Европе? Знаем, что да. Поехать в Калининградскую область – значит не только провести викенд в европейском стиле, но и вдохнуть запах Балтики. Тем более, что базироваться мы будем в Светлогорске! Поехали с нами!
Балтийское взморье – это крики чаек, дуновение ветра и кафешки на берегу (точно стоит заказать чашечку чая или кофе)
Прошлое Кенигсберга и настоящее Калининграда – это переплетение современной архитектуры и средневековой немецкой.
Удивительный мир Куршской косы – вы прислушаетесь к поющим пескам и увидите потрясающие виды с обзорной площадки.
Тур состоится при группе от 2 участников! Максимальное число участников в группе – 8. Очередность экскурсий в туре может быть изменена с полным сохранением программы.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Светлогорску
Встреча участников тура на жд вокзале или в аэропорту Калининграда до 12:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
Переезд в Светлогорск, оставляем вещи в отеле: Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География в Светлогорске. Размещение в базовых отелях – на усмотрение организатора. С доплатой, по согласованию, возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa.
Отправляемся на пешеходную обзорную экскурсию по Светлогорску на 2-2,5 часа.
Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики. «Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового Океана, развлекательный центр. Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.
Самостоятельное возвращение в отель.
⚠️ Отели Фрам / География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска - запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.
Экскурсия на Куршскую косу
Завтрак в отеле.
Переезд к контрольно-пропускному пункту национального парка «Куршская коса».
Авто-пешеходная экскурсия «Хрупкий мир в руках человека: Куршская Коса».
Это встреча с удивительным миром Куршской Косы – узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека.
Посещение маршрута «Танцующий лес». Выход к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”… А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское! Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.
Обед - в кафе на Куршской косе, заказ по меню на месте самостоятельный.
При хорошем темпе группы, вас будет ждать бонус – прогулка по Зеленоградску! Ранее это был город-курорт Кранц. Прогуляемся по набережной, уютным улочкам и узнаем, почему Зеленоградск – город кошек.
Возвращение в отель в Светлогорске.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Завтрак в отеле, выселение из номера.
Отправление на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».
Переезд в Калининград.
Маршрут: Музей Мирового океана (прогулка по территории, без посещения объектов) – Рыбная деревня – Кафедральный собор. Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 вв. Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор. А еще вы посетите ароматную точку города – музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном.
Обед пройдет в одном из кафе города – заказ на месте по меню самостоятельный.
Посещение музея «Секретный Бункер», расположенного в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецкого штаба периода штурма и обороны города Кёнигсберга.
Далее прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.
Переезд в аэропорт или жд вокзал, рекомендуемое время рейсов и поездов – после 18 часов.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 2 ночи в отеле Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География в Светлогорске - стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
- 2 завтрака в отеле
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе тура, возможен формат гид-водитель для группы до 8 чел
- Входные билеты в объекты посещения согласно программе, въездные оплаты на Куршскую Косу
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Одноместное размещение - от 5000 руб., зависит от сезона и отеля - запрашивайте, подселения нет
- Обеды в кафе по маршруту, ужины
- Доплата за размещение в отелях «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa - стоимость по запросу
О чём нужно знать до поездки
• Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
• Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
• Что взять с собой в тур?
Российский паспорт
Удобную, непромокаемую обувь – обязательно!
Одежду по принципу капусты: чтобы можно было быстро снять / надеть дополнительный слой.
Купальный костюм – если пойдете в баню
Солнцезащитные очки
Полис ОМС – он действует на всей территории РФ
Индивидуальную аптечку
Достаточное количество наличных денег!
• Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
• Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
• На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать
• Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом.
• Можно ли запросить этот тур для готовых или корпоративных групп?
Да. Расчет и детали тура решаются в индивидуальном порядке.