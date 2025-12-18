Мои заказы

Увидеть топовые достопримечательности, узнать легенды Танцующего леса и побывать в древнем замке
В поездке вы увидите, как на янтарной мануфактуре солнечный камень превращается в украшения, и сможете сами найти кусочек янтаря на белоснежном пляже посёлка Янтарный.

Окунётесь в атмосферу старой Европы в Светлогорске
и вдохнёте солёный морской воздух на Куршской косе, где дюны и сосны создают притягательный пейзаж. В Зеленоградске посетите главные места и встретите котов — полноправных хозяев города.

В замке Шаакен прикоснётесь к истории Тевтонского ордена и попробуете изысканные сыры, марципан и шоколад местного производства.

А в самом Калининграде прогуляетесь по старинным улочкам, побываете на острове Канта и в Рыбной деревне. Подарите себе волшебство Балтики!

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не изменяя содержания программы в целом.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Калининграду

По приезде вы самостоятельно доберётесь до отеля и оставите вещи. В 13:30 начнём обзорную экскурсию, рассчитанную на 3–4 часа: отправимся в путешествие по городу, где переплелись немецкое прошлое и современная атмосфера европейского уюта. Вы увидите Кафедральный собор — символ старого Кёнигсберга, корабли у Музея мирового океана, старинные мосты и бывшую биржу.

Мы прогуляемся по острову Канта, отыщем «сердце города» и его сказочных хранителей — хомлинов, которые прячутся в Рыбной деревне, у музеев и в старинных районах. Завершим день на набережной, куда доносятся ароматы свежей выпечки и глинтвейна из уютных кафе.

2 день

Посёлок Янтарный и Светлогорск

Сегодня отправимся в путешествие продолжительностью 7–8 часов по живописным курортам Янтарному и Светлогорску. В первом, где сосредоточено 90% мировых запасов солнечного камня, мы посетим мануфактуру. Вы узнаете, как отличить настоящий янтарь от подделки, и увидите весь процесс обработки. Пройдёмся по «Городу мастеров», через парк Беккера выйдем на широкий пляж, один из самых чистых в мире. Здесь вы сможете найти собственный кусочек янтаря.

Далее наш путь лежит в Светлогорск — элегантный курорт со старинными виллами и витающем в воздухе ароматом соснового леса. Экскурсовод расскажет, почему Раушен был излюбленным местом отдыха аристократии, и вы поймёте, почему сюда хочется возвращаться снова и снова.

3 день

Куршская коса, Танцующий лес, Зеленоградск

В этот день посетим одно из самых удивительных мест России — национальный парк «Куршская коса». Этот узкий участок суши между морем и заливом образован ветром и волнами. Вы узнаете легенды о Танцующем лесе, увидите высокие песчаные дюны и услышите историю школы планеризма, существовавшей здесь в прошлом. Куршская коса — крупнейшая песчаная пересыпь в мире, и её пейзажи завораживают. Здесь можно купить копчёную рыбу — угря или леща, янтарные украшения ручной работы, прогуляться вдоль побережья и вдохнуть аромат сосен, смешанный с морским ветром.

После поедем в Зеленоградск, некогда именовавшийся Кранцем, — очаровательный городок, где старинная европейская архитектура гармонично сочетается с уютом и современностью. Пройдёмся по Курортному проспекту, увидим колесо обозрения «Глаз Балтики», кирху Святого Адальберта, попробуем воду из бювета «Королева Луиза». А ещё встретим множество котов — символов курорта.

4 день

Замок Шаакен и гастрономические удовольствия

После освобождения номеров вас ждёт экскурсия в средневековый замок Шаакен, один из старейших памятников Тевтонского ордена, основанный в 1270 году. За свою историю он пережил осады, пожары и войны, а над входом до сих пор можно увидеть девиз ордена: «Помогать. Защищать. Исцелять». Вы прогуляетесь по древним подвалам, посетите музей инквизиции, заглянете в зал с осадными орудиями и отдохнёте у камина.

Далее отправимся на семейную сыроварню «Шаакендорф», расположенную в старинной замковой конюшне 19 века. Здесь вам расскажут, как рождаются разные сорта сыра и чем уникален каждый из них. Вы увидите производство шоколада ручной работы и продегустируете ароматный сыр, марципан, шоколад с бокалом вина или воды.

В 14:00 завершим тур в центре Калининграда. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание в «Вилла Гламур»24 000 ₽
1-местное проживание в «Вилла Гламур»23 000 ₽
2-местный номер в «Вилла Гламур» с доп. местом33 000 ₽
2-местное проживание в «Турист»29 000 ₽
1-местное проживание в «Турист»33 000 ₽
2-местное проживание в «Калининград»33 000 ₽
1-местное проживание в «Калининград»35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3 завтрака "шведский стол" (при проживании в "Вилле Гламур", "Туристе")
  • Услуги транспорта и гида
  • Входные билеты
  • Дегустация на сыроварне
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансфер на встречу или проводы - 1500 ₽
  • Завтраки в гостинице «Калининград» - 650 ₽/чел
  • Стоимость тура указана при 2-местном проживании в гостевом доме «Вилла Гламур»
  • Стоимость также зависит от дат тура (регулярные даты/праздничные даты) и выбранного отеля
  • Проживание в «Вилла Гламур» с завтраком:
  • Регулярный заезды / праздничные заезды
  • Место в 2-местном номере «стандарт»: 24 000 ₽/26 000 ₽
  • Место в 2-местном номере «стандарт» с дополнительным местом: 23 000 ₽/25 000 ₽
  • 1-местное размещение: 33 000 ₽/35 000 ₽
  • Проживание в гостинице «Турист» с завтраком (реестр классифицированных гостиниц С392024000175):
  • Место в 2-местном номере «стандарт»: 29 000 ₽/31 000 ₽
  • Место в 2-местном номере «стандарт» с дополнительным местом: 38 000 ₽/30 000 ₽
  • 1-местное размещение в номере «стандарт»: 33 000 ₽/35 000 ₽
  • Проживание в гостинице «Калининград» (реестр классифицированных гостиниц С392024011450):
  • Место в 2-местном номере-студии: 33 000 ₽/35 000 ₽
  • Место в 2-местном номере-студии с дополнительным местом: 31 500 ₽/ 33 500 ₽
  • 1-местное размещение в номере «стандарт»: 35 000 ₽/37 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 13:30
Завершение: Калининград, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организуем ваше лучшее путешествие в самый западный регион нашей страны! Наша команда имеет многолетний опыт и современный подход к работе. Вас ожидают только новые, надёжные автобусы на маршрутах и только
аккредитованные местные экскурсоводы. Мы внимательно следим за изменениями на внутреннем калининградском рынке туризма, учитываем в своих предложениях и программах все новинки и открытия сезона (новые отели, музеи, рестораны, интерактивные программы). Берём на себя поиск самых интересных локаций и достопримечательностей. Вам остаётся только прилететь и наслаждаться отдыхом.

