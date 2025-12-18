Окунётесь в атмосферу старой Европы в Светлогорске
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не изменяя содержания программы в целом.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду
По приезде вы самостоятельно доберётесь до отеля и оставите вещи. В 13:30 начнём обзорную экскурсию, рассчитанную на 3–4 часа: отправимся в путешествие по городу, где переплелись немецкое прошлое и современная атмосфера европейского уюта. Вы увидите Кафедральный собор — символ старого Кёнигсберга, корабли у Музея мирового океана, старинные мосты и бывшую биржу.
Мы прогуляемся по острову Канта, отыщем «сердце города» и его сказочных хранителей — хомлинов, которые прячутся в Рыбной деревне, у музеев и в старинных районах. Завершим день на набережной, куда доносятся ароматы свежей выпечки и глинтвейна из уютных кафе.
Посёлок Янтарный и Светлогорск
Сегодня отправимся в путешествие продолжительностью 7–8 часов по живописным курортам Янтарному и Светлогорску. В первом, где сосредоточено 90% мировых запасов солнечного камня, мы посетим мануфактуру. Вы узнаете, как отличить настоящий янтарь от подделки, и увидите весь процесс обработки. Пройдёмся по «Городу мастеров», через парк Беккера выйдем на широкий пляж, один из самых чистых в мире. Здесь вы сможете найти собственный кусочек янтаря.
Далее наш путь лежит в Светлогорск — элегантный курорт со старинными виллами и витающем в воздухе ароматом соснового леса. Экскурсовод расскажет, почему Раушен был излюбленным местом отдыха аристократии, и вы поймёте, почему сюда хочется возвращаться снова и снова.
Куршская коса, Танцующий лес, Зеленоградск
В этот день посетим одно из самых удивительных мест России — национальный парк «Куршская коса». Этот узкий участок суши между морем и заливом образован ветром и волнами. Вы узнаете легенды о Танцующем лесе, увидите высокие песчаные дюны и услышите историю школы планеризма, существовавшей здесь в прошлом. Куршская коса — крупнейшая песчаная пересыпь в мире, и её пейзажи завораживают. Здесь можно купить копчёную рыбу — угря или леща, янтарные украшения ручной работы, прогуляться вдоль побережья и вдохнуть аромат сосен, смешанный с морским ветром.
После поедем в Зеленоградск, некогда именовавшийся Кранцем, — очаровательный городок, где старинная европейская архитектура гармонично сочетается с уютом и современностью. Пройдёмся по Курортному проспекту, увидим колесо обозрения «Глаз Балтики», кирху Святого Адальберта, попробуем воду из бювета «Королева Луиза». А ещё встретим множество котов — символов курорта.
Замок Шаакен и гастрономические удовольствия
После освобождения номеров вас ждёт экскурсия в средневековый замок Шаакен, один из старейших памятников Тевтонского ордена, основанный в 1270 году. За свою историю он пережил осады, пожары и войны, а над входом до сих пор можно увидеть девиз ордена: «Помогать. Защищать. Исцелять». Вы прогуляетесь по древним подвалам, посетите музей инквизиции, заглянете в зал с осадными орудиями и отдохнёте у камина.
Далее отправимся на семейную сыроварню «Шаакендорф», расположенную в старинной замковой конюшне 19 века. Здесь вам расскажут, как рождаются разные сорта сыра и чем уникален каждый из них. Вы увидите производство шоколада ручной работы и продегустируете ароматный сыр, марципан, шоколад с бокалом вина или воды.
В 14:00 завершим тур в центре Калининграда. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в «Вилла Гламур»
|24 000 ₽
|1-местное проживание в «Вилла Гламур»
|23 000 ₽
|2-местный номер в «Вилла Гламур» с доп. местом
|33 000 ₽
|2-местное проживание в «Турист»
|29 000 ₽
|1-местное проживание в «Турист»
|33 000 ₽
|2-местное проживание в «Калининград»
|33 000 ₽
|1-местное проживание в «Калининград»
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3 завтрака "шведский стол" (при проживании в "Вилле Гламур", "Туристе")
- Услуги транспорта и гида
- Входные билеты
- Дегустация на сыроварне
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Трансфер на встречу или проводы - 1500 ₽
- Завтраки в гостинице «Калининград» - 650 ₽/чел
- Стоимость тура указана при 2-местном проживании в гостевом доме «Вилла Гламур»
- Стоимость также зависит от дат тура (регулярные даты/праздничные даты) и выбранного отеля
- Проживание в «Вилла Гламур» с завтраком:
- Регулярный заезды / праздничные заезды
- Место в 2-местном номере «стандарт»: 24 000 ₽/26 000 ₽
- Место в 2-местном номере «стандарт» с дополнительным местом: 23 000 ₽/25 000 ₽
- 1-местное размещение: 33 000 ₽/35 000 ₽
- Проживание в гостинице «Турист» с завтраком (реестр классифицированных гостиниц С392024000175):
- Место в 2-местном номере «стандарт»: 29 000 ₽/31 000 ₽
- Место в 2-местном номере «стандарт» с дополнительным местом: 38 000 ₽/30 000 ₽
- 1-местное размещение в номере «стандарт»: 33 000 ₽/35 000 ₽
- Проживание в гостинице «Калининград» (реестр классифицированных гостиниц С392024011450):
- Место в 2-местном номере-студии: 33 000 ₽/35 000 ₽
- Место в 2-местном номере-студии с дополнительным местом: 31 500 ₽/ 33 500 ₽
- 1-местное размещение в номере «стандарт»: 35 000 ₽/37 000 ₽