Встречу вас у аэропорта и доставлю в посёлок Рыбачий, где находятся апартаменты. При необходимости по пути заедем на обед или в супермаркет за продуктами.

После заселения покажу вам лучшие места Куршской косы: Танцующий лес, высоты Мюллера и Эфа, озёра Чайка и Лебедь, дальний пляж с поющими песками. Вечером оставлю вас одних.