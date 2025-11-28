Индивидуальная перезагрузка на Куршской косе с проживанием в 100-летнем немецком доме
Насладиться бризом Балтики и ароматами хвои, изучить Калининград или Зеленоградск со Светлогорском
Вообразите: убегающая за горизонт полоса песка, прерываемый криками чаек шелест волн и малолюдный пляж, куда изредка выбегает лиса или заяц.
Тут даже воздух другой — пропитанный солёным бризом Балтики и тягучим читать дальше
ароматом сосновой хвои, никуда не хочется спешить — и не придётся.
Мы подготовили для вас апартаменты в старинном немецком доме в посёлке Рыбачий, где вы сможете отдохнуть на веранде в вишнёвом саду, пожарить барбекю или шашлык.
Будет время замедлиться, наслаждаясь морем и его дарами — свежайшей рыбой, которой славятся эти края.
Также вы увидите лучшие места Куршской косы — Танцующий лес, высоты Мюллера и Эфа, озёра Чайка и Лебедь.
И напоследок перед отъездом выберете экскурсию по вкусу — по Калининграду или побережью от Зеленоградска до Светлогорска.
Описание тура
Организационные детали
На Куршской косе нет аптечных пунктов, поэтому все необходимые лекарства необходимо взять с собой. Это приграничная зона — наличие паспорта обязательно. Устойчивая связь и интернет только в посёлках, в пути может пропадать.
Программа тура по дням
1 день
Куршская коса: Танцующий лес, дюны, озёра
Встречу вас у аэропорта и доставлю в посёлок Рыбачий, где находятся апартаменты. При необходимости по пути заедем на обед или в супермаркет за продуктами.
После заселения покажу вам лучшие места Куршской косы: Танцующий лес, высоты Мюллера и Эфа, озёра Чайка и Лебедь, дальний пляж с поющими песками. Вечером оставлю вас одних.
2 день
Свободный день
Время для наслаждения природой, тишиной и уединением. Рекомендую погулять по сосновому бору до моря, пройти по безлюдному пляжу и вдохнуть солёный бриз Балтики. Это счастье — наблюдать за бегущими волнами, собирать янтарь и никуда не спешить. Можно арендовать велосипеды и уехать провожать закат, а после поужинать в рыбном ресторанчике или взять домой леща, сазана, камбалу, судака, саргана горячего копчения.
3 день
Экскурсия по Калининграду или побережью
Освободить апартаменты необходимо до 11:00. Потом вернёмся в Калининград и перед отъездом проедем по топовым локациям. Я покажу вам остров Канта, Кафедральный собор, Рыбную деревню, район Амалиенау, мастерскую хомлинов и другие достопримечательности.
Если захотите, возможна замена на другую экскурсию. Мы проследуем вдоль побережья от Зеленоградска до Светлогорска, увидим игорную зону и Пионерск.
По окончании доставлю вас к аэропорту.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трансферы от/до аэропорта
Трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Экосборы
Что не входит в цену
Билеты в Калининград и обратно в ваш город
Питание
Входные билеты в форты, замки, музеи, сувениры, дегустации (по желанию)
Андрей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 280 туристов
Друзья, приветствую вас в Калининграде! Я дипломированный и аттестованный гид, провожу экскурсии в Калининграде и области. С удовольствием стану вашим проводником в Янтарном крае. Живу в Калининграде и на Куршской читать дальше
косе, поэтому покажу больше, расскажу лучше и интереснее, чем многие мои коллеги. Никаких аудиогидов, только живое общение и позитивные эмоции. Если готовы к новым открытиям и приключениям, тогда поехали! До встречи!