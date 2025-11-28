Мои заказы

Вообразите: убегающая за горизонт полоса песка, прерываемый криками чаек шелест волн и малолюдный пляж, куда изредка выбегает лиса или заяц.

Тут даже воздух другой — пропитанный солёным бризом Балтики и тягучим
ароматом сосновой хвои, никуда не хочется спешить — и не придётся.

Мы подготовили для вас апартаменты в старинном немецком доме в посёлке Рыбачий, где вы сможете отдохнуть на веранде в вишнёвом саду, пожарить барбекю или шашлык.

Будет время замедлиться, наслаждаясь морем и его дарами — свежайшей рыбой, которой славятся эти края.

Также вы увидите лучшие места Куршской косы — Танцующий лес, высоты Мюллера и Эфа, озёра Чайка и Лебедь.

И напоследок перед отъездом выберете экскурсию по вкусу — по Калининграду или побережью от Зеленоградска до Светлогорска.

Описание тура

Организационные детали

На Куршской косе нет аптечных пунктов, поэтому все необходимые лекарства необходимо взять с собой. Это приграничная зона — наличие паспорта обязательно. Устойчивая связь и интернет только в посёлках, в пути может пропадать.

Программа тура по дням

1 день

Куршская коса: Танцующий лес, дюны, озёра

Встречу вас у аэропорта и доставлю в посёлок Рыбачий, где находятся апартаменты. При необходимости по пути заедем на обед или в супермаркет за продуктами.

После заселения покажу вам лучшие места Куршской косы: Танцующий лес, высоты Мюллера и Эфа, озёра Чайка и Лебедь, дальний пляж с поющими песками. Вечером оставлю вас одних.

2 день

Свободный день

Время для наслаждения природой, тишиной и уединением. Рекомендую погулять по сосновому бору до моря, пройти по безлюдному пляжу и вдохнуть солёный бриз Балтики. Это счастье — наблюдать за бегущими волнами, собирать янтарь и никуда не спешить. Можно арендовать велосипеды и уехать провожать закат, а после поужинать в рыбном ресторанчике или взять домой леща, сазана, камбалу, судака, саргана горячего копчения.

3 день

Экскурсия по Калининграду или побережью

Освободить апартаменты необходимо до 11:00. Потом вернёмся в Калининград и перед отъездом проедем по топовым локациям. Я покажу вам остров Канта, Кафедральный собор, Рыбную деревню, район Амалиенау, мастерскую хомлинов и другие достопримечательности.

Если захотите, возможна замена на другую экскурсию. Мы проследуем вдоль побережья от Зеленоградска до Светлогорска, увидим игорную зону и Пионерск.

По окончании доставлю вас к аэропорту.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
  • Экосборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Питание
  • Входные билеты в форты, замки, музеи, сувениры, дегустации (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/Калининград/Светлогорск, 9:00-14:00
Завершение: Аэропорт/Калининград/Светлогорск, 17:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 280 туристов
Друзья, приветствую вас в Калининграде! Я дипломированный и аттестованный гид, провожу экскурсии в Калининграде и области. С удовольствием стану вашим проводником в Янтарном крае. Живу в Калининграде и на Куршской
читать дальше

косе, поэтому покажу больше, расскажу лучше и интереснее, чем многие мои коллеги. Никаких аудиогидов, только живое общение и позитивные эмоции. Если готовы к новым открытиям и приключениям, тогда поехали! До встречи!

