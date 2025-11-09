1 день

Экскурсия на Куршскую косу / Куршская коса и сыроварня / экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»

Прибытие в Калининград. Размещение в гостинице после 14:00.

Экскурсии на выбор:

09:00 Экскурсия на Куршскую косу — станция «Фрингилла», «Танцующий лес» и «Высота Эфа» (7 часов).

Маршрут: Калининград — Нац. парк «Куршская коса» — экомаршрут «Фрингилла» — экомаршрут «Танцующий лес» — экомаршрут «Высота Эфа» — Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы. Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.

Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев. По желанию (самостоятельно) посещение единственного в России Музея Мирового океана.

ИЛИ

12:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград — Куршская коса — Визит-центр «Куршская коса» — смотровая площадка «Высота Эфа» — семейная сыроварня Шаакен Дорф — Калининград.

На обратном пути с Куршской косы вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. Здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».

Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

19:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

ИЛИ

17:00 Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура. Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.

20:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

