Выходные на Балтике. Экскурсионный тур в Калининградскую область

Приглашаем вас в необыкновенный уголок России, где встречаются история, природа и культура! Вас ждут живописные курортные города и янтарные пляжи, песчаные дюны и приветливое Балтийское море.
Ближайшие даты:
25
апр2
мая9
мая16
мая23
мая30
мая6
июн

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия на Куршскую косу / Куршская коса и сыроварня / экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»

Прибытие в Калининград. Размещение в гостинице после 14:00.

Экскурсии на выбор:

09:00 Экскурсия на Куршскую косу — станция «Фрингилла», «Танцующий лес» и «Высота Эфа» (7 часов).

Маршрут: Калининград — Нац. парк «Куршская коса» — экомаршрут «Фрингилла» — экомаршрут «Танцующий лес» — экомаршрут «Высота Эфа» — Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы. Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.

Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев. По желанию (самостоятельно) посещение единственного в России Музея Мирового океана.

ИЛИ

12:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград — Куршская коса — Визит-центр «Куршская коса» — смотровая площадка «Высота Эфа» — семейная сыроварня Шаакен Дорф — Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы. Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.

Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

На обратном пути с Куршской косы вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. Здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».

Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

19:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

ИЛИ

17:00 Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура. Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.

20:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

Экскурсия на Куршскую косу / Куршская коса и сыроварня / экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»
2 день

Куршская коса и Зеленоградск

Завтрак. Выселение из гостиницы до 12:00.

Экскурсии на выбор:

09:00 Экскурсия «Янтарный-Светлогорск» (8,5 часов).

Маршрут: Калининград — Янтарный — Светлогорск — Калининград.

Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря — в поселок Янтарный.

Со смотровой площадки янтарного карьера можно будет увидеть как ведётся добыча янтаря, а после посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы.

Также вас ждет прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья — Светлогорску.

Вы узнаете легенды и историю этого городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.

17:30 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и шоппинга.

ИЛИ

09:00 Экскурсия на Куршскую косу — станция «Фрингилла» и «Высота Эфа» (7 часов).

Маршрут:Калининград — Нац. парк «Куршская коса» — экомаршрут «Фрингилла» — экомаршрут «Высота Эфа» — Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы. Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.

Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и шоппинга.

ИЛИ

10:00 Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура. Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.

13:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и шопинга.

Куршская коса и Зеленоградск
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб.

гостиница в одноместном номерев двухместном номерев трехместном номерескидка для ребенка и пенс.
Гостиница «Холидей Инн» 4*22800 14600 13400 200
Гостиница «Ибис» 3* 21500 13700не предоставляется200
Гостиница «Калининград» 3*16800 12500 11400 200
Гостиница «Золотая бухта» 3*14200 10000 9000200

Стоимость тура в отелях «Холидей Инн» 4*, «Ибис» 3*, в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять у менеджера.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:

гостиница в одноместном номерев двухместном номерев трехместном номерескидка для ребенка и пенс.
Гостиница «Турист» 3*15000 109009800200
Гостиница «Балтика» 3*14700104009200200
Гостиница «Пруссия» 3*1320095008700200

Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.

Размещение в отелях «Кристалл Хаус» 5*, «Рэдиссон» 4*, «Меркюр» 4*, замок «Нессельбек» 3*, виллы («Татьяна», «Обертайх») с трансфером к месту выезда на экскурсию. Стоимость уточняйте у менеджера.

Варианты проживания

Гостиница «Холидей Инн» 4

1 ночь

«Holiday Inn - Kaliningrad» 4* — безусловно заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноименной сети. На территории «Холидей Калининград» есть ресторан, СПА, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку.

В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.

Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.

Гостиница «Холидей Инн» 4
Гостиница «Ибис» 3

1 ночь

Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

Цены за номер и их комплектация варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.

Гостиница «Ибис» 3
Гостиница «Калининград» 3

1 ночь

Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.

Номера гостиницы с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.

Гостиница «Калининград» 3
Гостиница «Золотая бухта» 3

1 ночь

Гостиница «Золотая бухта» расположена в историческом и деловом центре города Калининграда, города с многовековой историей (более 750 лет). «Золотая бухта» находится в шаговой доступности от авто и ж/д вокзала.
Удобное расположение позволяет совершать пешие прогулки к знаменитым памятникам архитектуры города: Кафедральному собору, органному залу, Калининградской филармонии.

Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница «Турист» 3

1 ночь

Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Балтика» 3

1 ночь

Отель «Балтика» построен на берегу старого немецкого озера, посреди утопающего в зелени тихого, живописного места на востоке Калининграда, имеет удобный подъезд и вместительную парковку на прилегающей территории.

Гостиница «Балтика» 3
Гостиница «Пруссия» 3

1 ночь

Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

В ресторане отеля сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской и европейской кухни.

Гостиница «Пруссия» 3
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с завтраками в выбранном отеле (1 ночь)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на туристические объекты по маршруту
  • Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист", "Пруссия", "Балтика"
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель - 1900 руб
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

