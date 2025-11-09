Программа тура по дням
Экскурсия на Куршскую косу / Куршская коса и сыроварня / экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»
Прибытие в Калининград. Размещение в гостинице после 14:00.
Экскурсии на выбор:
09:00 Экскурсия на Куршскую косу — станция «Фрингилла», «Танцующий лес» и «Высота Эфа» (7 часов).
Маршрут: Калининград — Нац. парк «Куршская коса» — экомаршрут «Фрингилла» — экомаршрут «Танцующий лес» — экомаршрут «Высота Эфа» — Калининград.
Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы. Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.
Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.
16:00 Завершение экскурсии.
Свободное время для прогулок и посещения музеев. По желанию (самостоятельно) посещение единственного в России Музея Мирового океана.
ИЛИ
12:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).
Маршрут: Калининград — Куршская коса — Визит-центр «Куршская коса» — смотровая площадка «Высота Эфа» — семейная сыроварня Шаакен Дорф — Калининград.
Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы. Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.
Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.
На обратном пути с Куршской косы вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. Здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».
Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.
19:00 Завершение экскурсии.
Свободное время.
ИЛИ
17:00 Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура. Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.
20:00 Завершение экскурсии.
Свободное время.
Куршская коса и Зеленоградск
Завтрак. Выселение из гостиницы до 12:00.
Экскурсии на выбор:
09:00 Экскурсия «Янтарный-Светлогорск» (8,5 часов).
Маршрут: Калининград — Янтарный — Светлогорск — Калининград.
Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря — в поселок Янтарный.
Со смотровой площадки янтарного карьера можно будет увидеть как ведётся добыча янтаря, а после посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы.
Также вас ждет прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья — Светлогорску.
Вы узнаете легенды и историю этого городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.
17:30 Завершение экскурсии.
Свободное время для прогулок и шоппинга.
ИЛИ
09:00 Экскурсия на Куршскую косу — станция «Фрингилла» и «Высота Эфа» (7 часов).
Маршрут:Калининград — Нац. парк «Куршская коса» — экомаршрут «Фрингилла» — экомаршрут «Высота Эфа» — Калининград.
Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы. Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.
Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.
16:00 Завершение экскурсии.
Свободное время для прогулок и шоппинга.
ИЛИ
10:00 Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура. Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.
13:00 Завершение экскурсии.
Свободное время для прогулок и шопинга.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб.
|гостиница
|в одноместном номере
|в двухместном номере
|в трехместном номере
|скидка для ребенка и пенс.
|Гостиница «Холидей Инн» 4*
|22800
|14600
|13400
|200
|Гостиница «Ибис» 3*
|21500
|13700
|не предоставляется
|200
|Гостиница «Калининград» 3*
|16800
|12500
|11400
|200
|Гостиница «Золотая бухта» 3*
|14200
|10000
|9000
|200
Стоимость тура в отелях «Холидей Инн» 4*, «Ибис» 3*, в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять у менеджера.
Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:
|гостиница
|в одноместном номере
|в двухместном номере
|в трехместном номере
|скидка для ребенка и пенс.
|Гостиница «Турист» 3*
|15000
|10900
|9800
|200
|Гостиница «Балтика» 3*
|14700
|10400
|9200
|200
|Гостиница «Пруссия» 3*
|13200
|9500
|8700
|200
Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.
Размещение в отелях «Кристалл Хаус» 5*, «Рэдиссон» 4*, «Меркюр» 4*, замок «Нессельбек» 3*, виллы («Татьяна», «Обертайх») с трансфером к месту выезда на экскурсию. Стоимость уточняйте у менеджера.
Варианты проживания
Гостиница «Холидей Инн» 4
«Holiday Inn - Kaliningrad» 4* — безусловно заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноименной сети. На территории «Холидей Калининград» есть ресторан, СПА, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоем, так и одному человеку.
В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Там же можно вкусно покушать в течение дня. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.
Месторасположение отеля в оживленной части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.
Гостиница «Ибис» 3
Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
Цены за номер и их комплектация варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.
Гостиница «Калининград» 3
Эта гостиница расположена в центре города, из ее окон открывается вид на остров Канта (Кнайпхоф) и старинный Калининградский замок. К услугам гостей 2 ресторана интернациональной кухни, бесплатная парковка и современные номера со спутниковым телевидением.
Номера гостиницы с удобными диванами оборудованы рабочим столом и собственной ванной комнатой. В 2 стильных ресторанах гостиницы подают блюда русской, европейской и японской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки.
Гостиница расположена на Ленинском проспекте, что очень удобно для прогулок по городу. Нижний пруд и Кафедральный собор Кёнигсберга находятся всего в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница «Золотая бухта» расположена в историческом и деловом центре города Калининграда, города с многовековой историей (более 750 лет). «Золотая бухта» находится в шаговой доступности от авто и ж/д вокзала.
Удобное расположение позволяет совершать пешие прогулки к знаменитым памятникам архитектуры города: Кафедральному собору, органному залу, Калининградской филармонии.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» находится в Калининграде. Местоположение является преимуществом комплекса: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», сразу за отелем находится живописная прогулочная зона озера.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
Завтрак «шведский стол» включён в стоимость проживания. На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Гостиница «Балтика» 3
Отель «Балтика» построен на берегу старого немецкого озера, посреди утопающего в зелени тихого, живописного места на востоке Калининграда, имеет удобный подъезд и вместительную парковку на прилегающей территории.
Гостиница «Пруссия» 3
Отель «Пруссия» расположен в тихом районе, в 5 км от центра Калининграда. В 10 минутах езды находятся Южный железнодорожный вокзал и международный автобусный терминал. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
В ресторане отеля сервируют по-домашнему приготовленные блюда русской и европейской кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками в выбранном отеле (1 ночь)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на туристические объекты по маршруту
- Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист", "Пруссия", "Балтика"
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансфер аэропорт - отель - 1900 руб
- Обеды и ужины
- Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.