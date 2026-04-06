Вы откроете
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Свободный день
Дни заезда и выезда свободные или экскурсия за доп. плату.
Вы можете выбрать удобное для вас время приезда в Калининград.
Размещение в номерах туристического комплекса с 14:00.
Свободное время: Вы можете отдохнуть после дороги в туристическом комплексе или отправиться исследовать город самостоятельно.
18:30 Ужин в кафе туристического центра.
Понедельник: лесная велопрогулка к старой немецкой школе
07:30 Завтрак в кафе туркомплекса.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Велосипедная прогулка по живописным тропам вдоль красивых лесов и цветущих полей.
Мягкий свет, уютные фермы и свежий воздух создают незабываемую атмосферу.
Общая протяженность маршрута — 40 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия в старую немецкую школу: на час вы станете учеником прусской гимназии, узнаете о традициях образования в Восточной Пруссии и осмотрите уникальные классы с историческими артефактами.
Время экскурсии: 8-9 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Вторник: велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы c Польшей и Черняховск
07:30 Завтрак.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Яркое приключение с живописными пейзажами и старинной архитектурой.
Вы прокатитесь по безлюдным местам, ухоженным деревням и тенистым аллеям, наслаждаясь цветением трав и пением птиц.
Общая протяженность маршрута — 55 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Черняховску — самому европейскому городу России.
Прогуляетесь по уютным улочкам с классической прусской архитектурой и звонкой брусчаткой, сохранившей воспоминания о многих поколениях.
Время экскурсии: 11-12 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Среда: велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн
07:30 Завтрак.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Катаясь по старинным аллеям, вы узнаете историю строительства знаменитого водного пути, увидите величественные инженерные сооружения и пряничные городки с готической архитектурой.
Общая протяженность маршрута — 65 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Железнодорожному. Ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по брусчатым улочкам атмосферного поселка, напоминающего декорации фильма о рыцарях.
Время экскурсии: 11-12 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Четверг: велопрогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградск
07:30 Завтрак.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Вы прокатитесь вдоль живописных пляжей и сосновых лесов, наслаждаясь свежим морским воздухом.
На пути вас ждут красивые пейзажи, уникальная атмосфера курортов и возможность сделать множество классных фотографий.
Общая протяженность маршрута — 35 км: идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску — отличный способ познакомиться с атмосферой этого курортного города.
Легко передвигаясь по живописным улочкам, вы узнаете об истории Кранца и его архитектурных жемчужинах начала XX века
Время экскурсии: 8-9 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Пятница: велопрогулка в национальном парке «Куршская коса»
07:30 Завтрак.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Промчитесь по живописным просторам, наслаждаясь свежим бризом и звуками заповедной природы национального парка.
Балтийское море, густые леса и уникальная флора и фауна создадут атмосферу абсолютной безмятежности и релаксации.
Общая протяженность маршрута — 40 км: идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов.
Обед-пикник на маршруте.
Экскурсия по Куршской косе: прогуляетесь по экотропам, вдыхая ароматы хвойного леса, и подниметесь на высокие песчаные дюны, откуда откроются захватывающие панорамы.
Время экскурсии: 9-10 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Суббота: велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий»
06:00 Завтрак.
06:30 Брифинг по программе.
07:00 Выезд на экскурсию.
В прошлом — королевские охотничьи угодья, сегодня — природный парк с ледниковыми озёрами.
Весь день проведёте в заповедных лесах, наслаждаясь пением птиц, невероятной природой и захватывающими историями.
Общая протяженность маршрута — 70 км (возможно сойти на 20 км и 40 км): асфальт и грунт, 90% — без спусков и подъемов, 10 % — небольшие холмы.
Обед-пикник на маршруте.
Время экскурсии: 12-13 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Воскресенье: велопрогулка по Калининграду и Светлогорску
07:30 Завтрак.
08:30 Брифинг по программе.
09:00 Выезд на экскурсию.
Насладитесь городом без пробок и туристических толп.
Полюбуетесь на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от глаз обывателей.
Рассмотрите Калининград со всех сторон: проедете 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов.
Обед в кафе в туристическом комплексе.
Экскурсия по Светлогорску. На электросамокатах исследуете элитный курорт Восточной Пруссии.
Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы — теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина.
Время экскурсии: 11-12 часов.
Ужин в кафе туркомплекса.
Свободный день. Отъезд
08:00-12:00 Завтрак.
Выезд из номеров до 12:00.
Последний день тура проходит без экскурсионной программы. Вы можете выбрать удобное для вас время отъезда из Калининграда.
В случае позднего отъезда из Калининграда вы можете оставить багаж на ресепшене туркомплекса и отправиться за сувенирами или съездить на море.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека без проживания — 84 000 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|2-местный номер с общей ванной комнатой (с подселением), полное питание
|104 000
|1-местный номер с общей ванной комнатой (без подселения), полное питание
|120 000
|1-местный номер с собственной ванной комнатой (без подселения), полное питание
|134 000
|2-местный номер с собственной ванной комнатой, полное питание (доступно только при бронировании тура для двух человек с проживанием в одном номере)
|114 000
Время заезда в номера с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
Варианты проживания
Туристический комплекс «Фрайдей центр»
Местоположение туристического комплекса с бассейном — центральная часть Калининграда. В числе бесплатных услуг для отдыхающих — частная охраняемая парковка, трансфер и подключение к сети WI-FI.
Номерной фонд состоит из 27 номеров с яркими цветовыми акцентами в дизайне. Они оснащены двух- или одноярусными кроватями, рабочим столом и гардеробом с вешалками. Некоторые категории бронирования предусматривают наличие телевизора. В собственной или общей ванной комнатой. Количество общих санузлов: 24 душевых и 24 санузла на 22 номера.
Мы предоставляем: полотенца для душа; полотенца для бассейна. Фены предоставляются на ресепшен.
Общая кухня оснащена холодильниками, микроволновой печью, плитой и кофеваркой. За отдельную плату здесь ежедневно сервируется завтрак. В пешей доступности работает супермаркет с доставкой продуктов.
Для деловых собраний и брейнштормов на территории комплекса выделен специальный конференц-зал с проектором и экраном.
Гостям обеспечен разнообразный досуг. Здесь можно заняться спортом в фитнес-центре или попариться в бане. За территорией есть условия для рыбной ловли, пеших и велосипедных прогулок, дайвинга и виндсёрфинга. Путь до ближайшего аэропорта составит 21 км, а до железнодорожного вокзала всего 4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в туристическом комплексе 9 дней/8 ночей - при выборе тарифа с проживанием
- Питание в зависимости от выбранного тарифа: с проживанием - завтраки, обеды и ужиныбез проживания - обеды-пикники на маршруте
- С проживанием - завтраки, обеды и ужины
- Без проживания - обеды-пикники на маршруте
- Аренда велосипеда и снаряжения по программе
- 7 дней экскурсионного обслуживания по программе
- 7 дней транспортного обслуживания по программе
- Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Питание, не включенное в программу тура: с проживанием - завтрак и обед в день заезда обед и ужин в день выездабез проживания - завтраки и ужины
- С проживанием - завтрак и обед в день заезда обед и ужин в день выезда
- Без проживания - завтраки и ужины
- Экскурсионное обслуживание в день заезда
- Экскурсионное обслуживание в день выезда
- Дополнительное проживание до или после тура (от 2350 руб. /номер/сутки с завтраком, уточняйте при бронировании)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для велопрогулок:
- дождевик;
- ветровка;
- флисовая кофта;
- кроссовки (на толстой подошве);
- удобная (спортивная) одежда для велопрогулок;
- головной убор (кепка или шапка);
- велосипедные перчатки;
- спортивные солнцезащитные очки;
- СПФ 30+;
- джинсы для велопрогулок вообще не подойдут!
Для проживания:
- домашние тапочки;
- обувь для бассейна;
- купальный костюм.
Дополнительно:
- личные гигиенические принадлежности;
- личные лекарства.
Мы предоставляем:
- фен;
- полотенца для душа;
- полотенца для бассейна.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще нужно знать об особенностях цикличного тура?
- Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходные.
- День недели имеет четкую экскурсионную программу.
- Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда.
- Время заезда в номер с 14:00, время выезда из номеров до 12:00.
- Экскурсии начинаются и заканчивается в туристическом комплексе, не нужно искать место посадки в автобус в городе или ждать гида.
- Комплексные завтраки и ужины в туристическом комплексе, не нужно искать заведение в городе до или после экскурсии. Обеды подаются в формате пикников на маршруте.
- В группе не более 18 человек.
Какие дополнительные услуги есть в туристическом комплексе?
При выборе тура с проживанием есть возможность посещать бассейн, сауну и спортивный зал в туристическом комплексе.
Бассейн, сауна и спортивный зал не включены в стоимость тура, цена зависит от времени посещения:
- посещение бассейна (06:00 — 11:00) — бесплатно;
- посещение бассейна и сауны (18:00 — 23:00) — 1000 рублей с человека;
- посещение спортзала (06:00— 23:00) — бесплатно.
Где происходит сбор на экскурсии?
Сбор и отправление на экскурсию проходят на ресепшн туристического комплекса (проспект Победы, 191Д): брифинг по программе — в 08:30, отправление — в 09:00 (кроме субботы).
Туристам, приобретающим экскурсионный пакет без проживания, необходимо самостоятельно добраться до места сбора группы.
Что еще необходимо знать о туре?
- Для велопрогулок предоставляются лёгкие велосипеды Riverside 900 с гелевыми сиденьями и анатомическими ручками для комфортной и приятной езды.
- Для посещения национального парка Виштынецкий, часть которого находится в приграничной зоне, необходим пропуск от погрануправления ФСБ. Вы можете оформить пропуск самостоятельно через портал Госуслуги не позднее чем за 15 дней до посещения. Получение такого пропуска возможно только лично. Либо мы можем оформить пропуск для вас и забрать его самостоятельно. Для этого отправьте скан или фото вашего паспорта менеджеру.
- Погода на Балтике непредсказуема. Из-за близости моря в любой момент может пойти дождь, подуть ветер или выйти жаркое солнце. Пожалуйста, ориентируйтесь на наши рекомендации по сборам и на прогноз погоды, опубликованный в сети не ранее, чем за неделю до вашего приезда. М
- В связи с погодными условиями, дорожной ситуацией и другими обстоятельствами, мы можем внести изменения в время начала или завершения экскурсионных мероприятий, а также в маршруты экскурсий. При этом объем и качество услуг останутся прежними. Мы обязательно заранее уведомим участников тура о любых изменениях.