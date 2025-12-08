Вас ждут прогулки по курортным жемчужинам Балтийского моря,
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия "Курорты восточной Пруссии" или экскурсия по Калининграду "8 веков за 4 часа"
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии» (маршрут: г. Светлогорск – г. Зеленоградск).
Что увидим:экскурсия по Зеленоградску: ЖД вокзал, Курортный проспект, Водонапорная башня, променад, бювет Королевы Луизы. Экскурсия по Светлогорску: променад, Янтарь холл, исторические районы.
Зеленоградск и Светлогорск, в прошлом Кранц и Раушен, настоящие жемчужины Балтийского поборежья. Ещё в начале XIX века, немецкие врачи признали их климат и расположение идеальными для поправки здоровья и вот уже 2 века эти городки живут и развиваются как прекрасное место для отдыха.
Мы отправимся в чудесный Зеленоградск, узкие улочки которого хранят множество увлекательных историй, по ним гуляют важные коты, а каждый дом, похож на иллюстрацию к сказке.
Продолжится наше сказочное приключение в Светлогорске, где пряничные домики прячутся в тени сосен, старинная башня водолечебницы соседствует с современным зданием «Янтарь холла», а на роскошный променад можно спуститься на маленьком фуникулере или современном панорамном лифте.
Освобождайте телефон для множества фотографий, а сердце — для новой любви к этим волшебным городам!
16:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду «8 веков за 4 часа» (маршрут: г. Калининград).
Что увидим: 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня. Дегустация в музее марципана.
Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.
Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергский марципан», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!
18:00 Окончание экскурсии.
Вторник. Экскурсия «Секреты Балтийского побережья: от Янтарного до Балтийска»
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
09:00 Экскурсия «Секреты Балтийского побережья: от Янтарного до Балтийска» (маршрут: г. Балтийск — пос. Янтарный).
Что увидим: Балтийск: памятники Петру I и императрице Елизавете, Шведскую крепость Пиллау, 200-летний маяк, гавань, в которой швартуется флот. Янтарный: сохранившуюся застройку старинных домов, водонапорную башню, парк Беккера, променад, янтарное производство.
В этом захватывающем путешествии откроем для себя многообразие Балтийского моря. Наш маршрут начнется в Балтийске (бывший Пиллау) — самом западном форпосте военно-морского флота.
Здесь нас встретят гордые корабли и величавые лебеди, а также Шведская крепость, ставшая прототипом питерской Петропавловки.
Узнаем, чем занимался Петр I под именем Петра Михайлова, и почему набережную Пиллау назвали «Русской» в 17 веке.
Далее нас ждет уютный Янтарный (Пальминикен), где сосредоточено 80% мировых запасов янтаря и где Балтика удивляет своим спокойствием.
Мы прогуляемся по узким улочкам, наслаждаясь аккуратными домиками позапрошлого века. Побываем на янтарном производстве, где мастера раскроют свои секреты.
Завершим день прогулкой по старинному парку Беккера и роскошному променаду.
16:00 Окончание экскурсии.
Среда. Экскурсия «Разноцветная провинция»
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция» (маршрут: г. Правдинск — пос. Железнодорожный — пос. Дружба).
Что увидим: экскурсия по г. Правдинску, осмотр кирхи Св. Георгия. Экскурсия по п. Железнодорожному. Осмотр Гердауэнской кирхи, замковой мельницы, кафе-музей «Патефон». Посещение шлюза Мазурского канала.
Отправившись в бывший Фридланд (Правдинск), мы не только вспомним «героев былых времен», но и предоставим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх Восточной Пруссии — кирху Святого Георгия.
А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» — он сохранился до наших дней.
Следующая остановка — Железнодорожный — одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 году как замок Гердауэн. Самая фотогеничная точка области.
Вас ждет Гердауэнская кирха и замковая мельница, а также антуражное кафе-музей «Патефон» и шлюз Мазурского канала.
17:00 Окончание экскурсии.
Четверг. Экскурсия «От Нойхаузена до Мюнхаузена»
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
15:00 Экскурсия «От Нойхаузена до Мюнхаузена» (маршрут: г. Гурьевск).
Что увидим: районы немецких вилл г. Гурьевска, замок Нойхаузен, Парк света.
Начнём путешествие с обзорной экскурсии по Гурьевску, ранее известному как Нойхаузен. Прогуляемся по районам с немецкими виллами XIX века, послушаем о героизме советских солдат узнаем, в честь кого назван город.
Далее нас ждет визит к замку Нойхаузен XIII века. Услышим захватывающую историю его первой хозяйки, герцогини Пруссии и ее чернокнижника, а также узнаем, как туда попал барон Мюнхгаузен.
Завершит экскурсию феерия света в самом масштабном Парке света, который оставит незабываемые впечатления и яркие фотографии.
20:00 Окончание экскурсии.
Пятница. Обзорная экскурсия по Калининграду «8 веков за 4 часа»
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду «8 веков за 4 часа» (маршрут: г. Калининград).
Что увидим: 4 часа автобусно-пешеходной экскурсии по Калининграду: остров Канта, Амалиенау, Рыбная деревня. Дегустация в музее марципана.
Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.
Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!
18:00 Окончание экскурсии.
Суббота. Экскурсия "В царство моря, дюн и птичьих голосов" или экскурсия "От рыцарей до королей: замок, крепость, форт"
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
09:00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов» (маршрут: НП «Куршская коса»).
Что увидим: Музейный центр национального парка, «Танцующий лес». Подъем на Высоту Эфа и авандюну. Свободное время на пляже.
Национальный парк «Куршская коса» — это узкая полоска суши между двумя водоёмами: Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом, её уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия.
Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце, послушать несмолкаемые птичьи трели.
На этой атмосферной экскурсии вы загляните в гости визит-центр и узнаете много интересных фактов из жизни птиц, постараетесь разгадать тайну «танцующего леса», поднимитесь на самую высокую дюну российской территории косы — Дюну Эфа, а оставшееся время проведете на роскошном белом пляже, под авандюной.
17:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
09:00 Экскурсия «От рыцарей до королей: замок, крепость, форт» (маршрут: г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — Форт № 1 «Штайн»).
Что увидим: осмотр замка Тапиау, прогулка по улицам Гвардейска, музыкальные часы на здании старой ратуши, посещение замка Вальдау, экскурсия по Форту №1 «Штайн».
Мы увидим замок Тапиау, который был герцогской резиденцией, потом приютом для бедных, а затем тюрьмой.
Отправимся в замок Вальдау, где узнаем не только об истории тевтонского замка, но и пройдем по пути Петра I, останавливающегося в замке во время Великого Посольства.
А дальше нас ждет оборонительное сооружение XIX века — Форт № 1 «Штайн», часть «Ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать Кёнигсберг неприступной крепостью.
Полное погружение в эпоху войн, сражений, балов и менестрелей, а также роскошные фотографии гарантированы!
15:00 Окончание экскурсии.
Воскресенье. Экскурсия "Разноцветная провинция" или экскурсия "Вкусный Кенигсберг"
Экскурсия в день заезда НЕ входит в стоимость тура.
09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция» (маршрут: г. Правдинск — пос. Железнодорожный — пос. Дружба).
Что увидим: экскурсия по г. Правдинску, осмотр кирхи Св. Георгия. Экскурсия по п. Железнодорожному. Осмотр Гердауэнской кирхи, замковой мельницы, кафе-музей «Патефон». Посещение шлюза Мазурского канала.
Отправившись в бывший Фридланд (Правдинск), мы не только вспомним «героев былых времен», но и предоставим вам возможность подняться на одну из самых первых кирх Восточной Пруссии — кирху Святого Георгия.
А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» — он сохранился до наших дней.
Следующая остановка — Железнодорожный — одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 году как замок Гердауэн. Самая фотогеничная точка области.
Вас ждет Гердауэнская кирха и замковая мельница, а также антуражное кафе-музей «Патефон» и шлюз Мазурского канала.
17:00 Окончание экскурсии.
ИЛИ
10:00 Экскурсия «Вкусный Кенигсберг» (пос. Некрасово).
Что увидим: экскурсия по замку Шаакен. Экскурсия и дегустация в сыроварне Шаакендорф.
Самое яркое знакомство с наследием эпохи рыцарей!
Мы отправимся в древний замок Шаакен, руинированные стены которого помнят рыцарей и императоров.
Заглянем в мрачные подвалы, пройдем проверку на ведьмином камне, примерим настоящие рыцарские доспехи и постреляем из лука.
А потом отправимся в частную сыроварню и шоколадную фабрику «Шаакендорф».
Узнаем о традициях местного сыроварения и обязательно продегустируем невероятно вкусный сыр, а также белое сухое, вкуснейшие марципаны и шоколад.
Без вкусных сувениров не уедет никто!
14:00 Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает экскурсионный пакет без проживания или с проживанием в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека (экскурсионный пакет без проживания): 8 330 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения с октября по декабрь 2025 года, руб:
|Отели
|Период
|Размещение
|Стоимость
|Примечание
|Гостиница «Пруссия», без звезд
|01.10-30.11
|TWIN/DBL
|18405
|без питания, завтрак – 600 руб. /чел.
|TRPL
|17295
|SNGL
|28485
|01.12-29.12
|TWIN/DBL
|17505
|TRPL
|16695
|SNGL
|26685
|Гостиница «Золотая бухта», 3*
|01.10-30.11
|TWIN/DBL
|19845
|без питания, завтрак – 600 руб. /чел.
|TRPL
|18855
|SNGL
|24525
|01.12-29.12
|TWIN/DBL
|19125
|TRPL
|18375
|SNGL
|22725
|Гостиница «Калининград», 3*
|01.10-31.10
|TWIN/DBL
|23445
|без питания, завтрак – 650 руб. /чел.
|TRPL
|28425
|SNGL
|32850
|01.11-28.12
|TWIN/DBL
|20925
|TRPL
|22425
|SNGL
|28665
|Гостиница «Турист», 3*
|01.10-31.10
|TWIN/DBL
|26325
|с завтраком
|TRPL
|24075
|SNGL
|31725
|01.11-28.12
|TWIN/DBL
|21825
|TRPL
|21075
|SNGL
|28125
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница «Золотая бухта» предлагает размещение в центре Калининграда.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 400 метрах.
Гостиница «Калининград» 3
Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 3 завтрака при размещении в гостиницах «Турист»
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостиницах «Турист»
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1500 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
- В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
- Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
- Места посадок на экскурсии:
Название гостиницы
Место посадки в автобус
Как добраться
|Турист
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|Пруссия
|Южный вокзал
|10 мин на автобусе
|Золотая бухта
|Южный вокзал
|10 мин пешком
|Калининград
|Гостиница «Калининград»
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- аэропорт – гостиница – от 1500 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Могу ли я забронировать дополнительные сутки проживания?
Если Вы хотите забронировать дополнительную ночь, обратитесь к нашему менеджеру при покупке тура.
Обратите внимание! При покупке доп. ночи экскурсия в первый день основной части тура (4 д/3 н) также не входит в стоимость тура!