Описание тура
Откройте для себя Калининградскую область в насыщенном путешествии, где история Восточной Пруссии, средневековые замки и морская романтика Балтики складываются в незабываемые впечатления.
Вы увидите легендарный Кёнигсберг, старинные кирхи и крепости Тевтонского ордена, города с европейской архитектурой и побережье Балтийского моря.
Познакомитесь с необычными локациями на Балтийской косе и местными гастрономическими традициями, а также посетите знаменитые курорты Светлогорск и Зеленоградск, где морской воздух и уют старинных вилл создают идеальное настроение для отдыха.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Калининграду
Прибытие в Калининградскую область.
Самостоятельное заселение в гостиницу с 14:00.
Трансфер до гостиницы за дополнительную плату.
15:00 Экскурсия «Легенды Кёнигсберга и подводные миры Калининграда».
Маршрут: г. Калининград.
Обзорная экскурсия по Калининграду построена как спокойное и содержательное знакомство с городом, где за современными фасадами раскрывается многослойная история бывшего Кёнигсберга.
Маршрут проходит по ключевым точкам центра, позволяя увидеть Кафедральный собор, Рыбную деревню, районы старого Амалиенау и почувствовать, как европейское прошлое органично переплелось с российским настоящим.
Особым акцентом программы становится посещение экспозиции «Планета Океан» в Музей Мирового океана — крупнейшего в России экспозиционно-образовательного центра, сохраняющий и представляющий Знание об Океане.
В центре «Планета Океан» — семь этажей. Здесь расположились шесть научных лабораторий, зал «Большой Океан», «Аквариумы» и библиотека. Здание построено по уникальному архитектурному проекту: состоит из стеклянной сферы диаметром в 42 метра.
Вторая часть экскурсии проходит в музее «Обертайх», расположенном в историческом районе у Верхнего озера, где гости знакомятся с атмосферой старого Кёнигсберга через предметы быта, городские легенды и рассказы о повседневной жизни горожан начала XX века.
Программа в «Обертайхе» дополнена дегустацией марципана — тёплым гастрономическим акцентом, который создаёт ощущение домашнего уюта и позволяет не только услышать историю, но и почувствовать её вкус. Так Вы получите цельное впечатление о Калининграде — как о городе с европейским прошлым, морской душой и человеческой судьбой.
19:00 Окончание экскурсии.
Посещение спа-комплекса (по желанию, за доп. плату).
Возвращение в гостиницу самостоятельно.
Гвардейск, Гусев, замок Тапиау. Экскурсия «От средневековья к современности: три объекта - три эпохи»
Завтрак.
Выселение из гостиницы г. Калининград.
09:00 Экскурсия «От средневековья к современности: три объекта — три эпохи».
Маршрут: пос. Ушаково, г. Гвардейск, г. Гусев.
Наше путешествие на восток янтарного региона мы начнем с одной из немногих кирх на территории области, полностью сохранивших свой внешний вид даже после Второй Мировой Войны – Кирха Хайлигенвальде.
После знакомства со стариной кирхой 14 века, отправимся в не менее старинный замок Тапиау, с невероятной историй, ранее который был герцогской резиденцией, потом приютом для бедных, а затем тюрьмой. Заглянем в мрачные подвалы, примерим настоящие рыцарские доспехи и прикоснемся к эпохе рыцарей!
Следующая наша остановка — бывший город Гумбинен (Гусев), единственный русский город на территории нашей страны, где проходили действия Первой Мировой войны!
Где познакомимся с уникальным объектом культурного и исторического наследия — фреской Отто Хайхерта.
Фреска гигантских размеров расскажет об истории переселения из Австрии и точно не оставит равнодушным ни одного из гостей чудесного города. Дальше прогуляемся по красочной набережной и посетим Гусевский музей, который раскроет нам всю глубину истории земли Гумбинен с древнейших времен до конца XX века.
Во время экскурсии обед в ресторане «Пруссия» г. Гвардейск.
18:00 Окончание экскурсии.
Заселение в гостиницу «Королевский двор», г. Гусев.
Черняховск, Советск, руины замка Инстербург. Экскурсия «Замки востока и эхо мира»
Завтрак.
Выселение из гостиницы «Королевский двор», г. Гусев.
09:00 Экскурсия «Замки востока и эхо мира».
Маршрут: г. Черняховск, г. Советск.
Откройте для себя красоту европейского облика и погрузитесь в аутентичную атмосферу немецкой глубинки с вкраплениями российской действительности!
Ваша экскурсия начнется с руинированного замка Инстербург, основанного Тевтонским орденом в 1336 году, где сохранились мощные стены с бойницами, часть хозяйственных строений форбурга и культурно-исторический центр.
Вы пройдете через арочные ворота, ощутите дух средневековья, представите, как когда-то рыцарские братья жили в цитадели, слушая рассказы о древних событиях и легендах.
Обед в кафе «Акватория», г. Черняховск
Далее маршрут приведет нас в Тильзит (Советск) — город, буквально дышащий историей, храня память о начале Отечественной войны 1812-го и о героическом броске советских войск в 1945, а также секретной встрече Александра I и Наполеона.
Именно здесь решались судьбы мировой политики в далеком 1807 г., когда был подписан Тильзитский мир. Наш маршрут ведет нас в одноименный музей «Тильзитского мира», где мы окунемся в эпоху Наполеоновских войн — заключению мирного договора и познакомимся с «Королевой сердец» — Луизой Прусской
Заселение в гостиницу «Россия», г. Советск.
Завершением вечера станет гастрономическое удовольствие. Увидим собственными глазами производство, а также продегустируем готовую продукцию одного из старейших в нашем регионе предприятий на пивоварне «Тильзиткроне».
20:00 Окончание экскурсии около гостиницы «Россия», г. Советск.
Советск, Неман, замки Рагнит и Вальдау. Экскурсия «Четыре аккорда истории: замок, сыр, город, море»
Завтрак.
Выселение из гостиницы «Россия», г. Советск.
09:00 Экскурсия «Четыре аккорда истории: замок, сыр, город, море».
Маршрут: г. Советск, г. Неман, пос. Низовье, г. Балтийск.
Продолжим наше путешествие экскурсией по замкам Кёнигсбергской области и почувствуем себя настоящими жителями средневековья во всей красе!
Замки,пир и средневековые танцы ждут нас!
Начнем с прогулки по улицам Тильзита (Советск), узнаем все изюминки пограничного города — бесценные памятники архитектуры, мост королевы Луизы, дом Наполеона, а также замечательные здания в стиле «модерн» начала 20 века.
Обед в ресторане «Густавъ», г. Советск.
Далее отправимся в Орденский замок XIV-XV веков, представляющий собой одну из самых внушительных средневековых построек, сохранившихся на Калининградской области — замок Рагнит.
На территории этого же туристического кластера, узнаем о традициях местного сыроварения и обязательно продегустируем невероятно вкуснейший сыр в сыроварне «Тильзит-Рагнит», расположенная в здании бывшего немецкого ресторана «Дойчес хаус».
Продолжим прогулку по замкам, и следующая наша остановка будет замок Вальдау, где каждая комната обставлена так, что создаётся впечатление — здесь до сих пор живут рыцари.
Величественные залы, старинная мебель и детали интерьера перенесут вас в эпоху средневековых балов и рыцарских торжеств. Хозяйка замка лично встретит гостей, угостит ароматными брецелями и горячим напитком.
18:30 Окончание экскурсии.
Заселение в гостиницу «Золотой якорь», г. Балтийск.
Балтийск, Балтийская коса. Экскурсия «Между морем и заливом: путешествие к самой западной косе»
Завтрак.
09:00 Экскурсия «Между морем и заливом: путешествие к самой западной косе».
Маршрут: г. Балтийск, Балтийская коса.
Экскурсия начинается с пешеходной прогулки по Балтийску — самому западному городу России, где участники проходят по набережной Петра I и узнают об основании Балтийского флота, роли города как стратегического морского форпоста и его значении в разные исторические эпохи.
Далее маршрут продолжается экскурсией на катерах по каналам, что позволяет увидеть портовые сооружения и береговую линию с воды, ощутить масштаб морского пространства и особую атмосферу города-аванпоста.
После переправы гости оказываются на Балтийской косе — узкой полосе суши между морем и заливом, где чувствуется уединение и сила природы.
Обед и экскурсия проходят в музее «Старый Люнет» — уникальном пространстве, созданном местными историками и инженерами-энтузиастами, где в доступной и живой форме рассказывается история косы от времён Восточной Пруссии до современной эпохи, с особым акцентом на морскую авиацию, база которой долгие годы располагалась именно здесь.
Пешеходная часть по Балтийской косе включает знакомство с моллом, определявшим её логистическую и стратегическую роль, осмотр форта «Западный» как примера точной оборонной инженерии и посещение ангаров авиабазы «Нойтиф», где особенно отчётливо ощущается связь поколений технической мысли.
Сохранившиеся бункеры позволяют прикоснуться к истории сложных решений и высокой ответственности, а завершает маршрут смотровая площадка с панорамным видом на море и залив, откуда вся территория открывается как единое пространство.
16:30 Окончание экскурсии.
Светлогорск и Зеленоградск. Экскурсия «Курорты восточной Пруссии». Отъезд
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
09:00 Экскурсия «Курорты восточной Пруссии».
Маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск.
Зеленоградск и Светлогорск — Кранц и Раушен — самые известные и популярные курорты как Восточной Пруссии, так и Калининградской области. И каждому из них есть чем гордиться.
Кранц — первый государственный курорт в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря, открытый в 1816 году, город, который больше всего любят калининградцы.
Здесь широкие пляжи, просторный променад, комфортные для прогулок улочки, ведущие к водонапорной башне.
Башня была бережно отреставрирована, и сегодня там размещается музей кошек «Мурариум», а со смотровой площадки, открывается вид на Зеленоградск и Балтийское море.
Светлогорск пленяет сразу — тут как будто все создано для неспешных прогулок и любования прекрасным — словно игрушечные виллы начала 20 века, извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна берегового склона, городская скульптура, и все это в обрамлении великолепного зеленого наряда.
Обед в кафе «Вилла Гретта».
17:00 Окончание программы. Прибытие в аэропорт «Храброво».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Калининградской области по маршруту (завтрак включен).
Стоимость тура указана на 1 человека в зависимости от типа номера, руб:
|Двухместное
|Трехместное
|Одноместное
|58600
|56500
|70300
Варианты проживания
Гостиница «Балтика»
Гостиница «Балтика» 3* располагается в Калининграде неподалеку от реки Гурьевка.
Для удобства гостей стойка регистрации работает круглосуточно, есть бесплатный Wi-Fi, а для автоводителей организована парковка на 100 машиномест.
В номерах выполнен современный ремонт с полной комплектацией необходимой мебели и техники. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, холодильник, телефон, в некоторых категориях имеется кондиционер. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, комплект полотенец и туалетно-косметические принадлежности для каждого отдыхающего.
Посетители могут вкусно поесть в ресторане на территории. Ежедневно с 7:00 до 10:00 сервируется завтрак, в теплое время открыто летнее кафе. Также есть большой банкетный зал для проведения торжественных мероприятий.
Расстояние до аэропорта «Храброво» — 19,7 км, до железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 7,7 км.
Отель «Королевский Двор»
Располагается в одном из районов Гусева. Для удобства постояльцев работает круглосуточная стойка регистрации. Кроме того, желающие могут заказать еду и напитки в номер.
Номерной фонд представлен различными категориями. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, в шаговой доступности имеется бар.
Гостиница «Россия»
Гостиница располагается в центре города. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. На территории доступен беспроводной скоростной интернет. К услугам гостей: караоке, бар.
Уютные номера выполнены в теплых тонах, оснащены удобными кроватями и современными телевизорами. Собственная ванная комната оснащена стандартным набором сантехники.
Отдыхающие могут посетить ресторан, где подают блюда русской кухни.
Золотой Якорь
Гостиница «Золотой якорь» расположилась на побережье Балтийского моря, вблизи центральной части города.
Комфортабельные категории номеров оборудованы всем необходимым для проживания: мебелью с отделкой из дерева, мягким спальным местом, техникой и удобствами.
В гостинице работает кафе с барной зоной, в котором гости могут заказать полноценное питание.
В окружении гостиницы расположены культурные центры — Музей Балтийского флота, Старый маяк и Шведская крепость. Расстояние до аэропорта составляет - 68,5, до железнодорожного вокзала - 50,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание гостиницах в Калининградской области
- Питание по программе (5 завтраков в гостинице со 2 дня тура, 5 обедов)
- Дегустации сыров, пива и марципана
- Входные билеты по программе
- Мастер-классы по программе
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Трансфер аэропорт - отель, г. Калининград в первый день тура
- Посещение спа-комплекса в первый день тура
- Сувениры и личные расходы
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще необходимо знать о туре?
1. В день начала тура туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время (местное!) сбора на экскурсии и организационное собрание.
2. При заказе трансфера туристов встречают в аэропорту или ж/д вокзале с табличкой с указанием фамилии туриста.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Когда расчетный час в гостиницах?
Заселение после 14:00, выселение до 12:00.