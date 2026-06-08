1 день

Прибытие. Экскурсия по Калининграду

Прибытие в Калининградскую область.

Самостоятельное заселение в гостиницу с 14:00.

Трансфер до гостиницы за дополнительную плату.

15:00 Экскурсия «Легенды Кёнигсберга и подводные миры Калининграда».

Маршрут: г. Калининград.

Обзорная экскурсия по Калининграду построена как спокойное и содержательное знакомство с городом, где за современными фасадами раскрывается многослойная история бывшего Кёнигсберга.

Маршрут проходит по ключевым точкам центра, позволяя увидеть Кафедральный собор, Рыбную деревню, районы старого Амалиенау и почувствовать, как европейское прошлое органично переплелось с российским настоящим.

Особым акцентом программы становится посещение экспозиции «Планета Океан» в Музей Мирового океана — крупнейшего в России экспозиционно-образовательного центра, сохраняющий и представляющий Знание об Океане.

В центре «Планета Океан» — семь этажей. Здесь расположились шесть научных лабораторий, зал «Большой Океан», «Аквариумы» и библиотека. Здание построено по уникальному архитектурному проекту: состоит из стеклянной сферы диаметром в 42 метра.

Вторая часть экскурсии проходит в музее «Обертайх», расположенном в историческом районе у Верхнего озера, где гости знакомятся с атмосферой старого Кёнигсберга через предметы быта, городские легенды и рассказы о повседневной жизни горожан начала XX века.

Программа в «Обертайхе» дополнена дегустацией марципана — тёплым гастрономическим акцентом, который создаёт ощущение домашнего уюта и позволяет не только услышать историю, но и почувствовать её вкус. Так Вы получите цельное впечатление о Калининграде — как о городе с европейским прошлым, морской душой и человеческой судьбой.

19:00 Окончание экскурсии.

Посещение спа-комплекса (по желанию, за доп. плату).

Возвращение в гостиницу самостоятельно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160