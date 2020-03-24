Заразилось 772 +19

Умерло 11

Выздоровело 216 +9

Болеют сейчас 545 +10

Летальность 1.42% около 14 чел. на 1000 заболевших

В Калининградской области, включая Калининград, находится 0.33%, 772 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 11 умерло, 216 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 545 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Калининграде и Калининградской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Калининградской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.56 раза в Калининградской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 14 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Калининградской области

Карта распространения коронавируса в Калининградской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Калининградской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Калининградской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 772 +19+3% 11 216 +9+4% ▲ 545+10 11 мая 2020 753 +40+6% 11 207 +19+10% ▲ 535+21 10 мая 2020 713 +42+6% 11 188 +13+7% ▲ 514+29 9 мая 2020 671 +34+5% 11 175 +6+4% ▲ 485+28 8 мая 2020 637 +38+6% 11 169 +15+10% ▲ 457+23 7 мая 2020 599 +16+3% 11 154 +11+8% ▲ 434+5 6 мая 2020 583 +17+3% 11 143 +20+16% ▼ 429-3 5 мая 2020 566 +42+8% 11 +2+22% 123 +9+8% ▲ 432+31 4 мая 2020 524 +45+9% 9 +3+50% 114 ▲ 401+42 3 мая 2020 479 +41+9% 6 114 +16+16% ▲ 359+25 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Калининградской области по дням