- Заразилось 772+19
- Умерло 11
- Выздоровело 216+9
- Болеют сейчас 545+10
- Летальность 1.42%около 14 чел. на 1000 заболевших
В Калининградской области, включая Калининград, находится 0.33%, 772 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 11 умерло, 216 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 545 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Калининграде и Калининградской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Калининградской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
В других регионах России, 9 человек
Карта распространения коронавируса в Калининградской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Калининградской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Калининградской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
|Дата
|Заразилось
|Умерло
|Выздоровело
|Болеют сейчас
|12 мая 2020
|772+19+3%
|11
|216+9+4%
|▲545+10
|11 мая 2020
|753+40+6%
|11
|207+19+10%
|▲535+21
|10 мая 2020
|713+42+6%
|11
|188+13+7%
|▲514+29
|9 мая 2020
|671+34+5%
|11
|175+6+4%
|▲485+28
|8 мая 2020
|637+38+6%
|11
|169+15+10%
|▲457+23
|7 мая 2020
|599+16+3%
|11
|154+11+8%
|▲434+5
|6 мая 2020
|583+17+3%
|11
|143+20+16%
|▼429-3
|5 мая 2020
|566+42+8%
|11+2+22%
|123+9+8%
|▲432+31
|4 мая 2020
|524+45+9%
|9+3+50%
|114
|▲401+42
|3 мая 2020
|479+41+9%
|6
|114+16+16%
|▲359+25
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