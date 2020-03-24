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Последние новости коронавируса в Калининградской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 772+19
  • Умерло 11
  • Выздоровело 216+9
  • Болеют сейчас 545+10
  • Летальность 1.42%около 14 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Калининградской области, включая Калининград, находится 0.33%, 772 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 11 умерло, 216 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 545 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Калининграде и Калининградской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Калининградской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.56 разав Калининградской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
14 человекв среднем умирает в Калининградской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Калининградской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Калининградской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Калининградской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020772+19+3%11216+9+4%545+10
11 мая 2020753+40+6%11207+19+10%535+21
10 мая 2020713+42+6%11188+13+7%514+29
9 мая 2020671+34+5%11175+6+4%485+28
8 мая 2020637+38+6%11169+15+10%457+23
7 мая 2020599+16+3%11154+11+8%434+5
6 мая 2020583+17+3%11143+20+16%429-3
5 мая 2020566+42+8%11+2+22%123+9+8%432+31
4 мая 2020524+45+9%9+3+50%114401+42
3 мая 2020479+41+9%6114+16+16%359+25
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Калининградской области по дням

Калининградская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Калининградской области

350 российских медиков отказались выходить на работу из-за коронавируса
350 российских медиков отказались выходить на работу из-за коронавируса
lenta.ru
04.05.2020 19:12
В Калининграде 350 медиков отказались выходить на работу в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Региональный министр здравоохранения Александр Кравченко рассказал, что от работы отказались 100 врачей и 250сотрудников среднего медицинского персонала. Он заявил, что у каждого из них свои причины.
Назван российский регион с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом
Назван российский регион с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом
lenta.ru
30.04.2020 01:18
В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди других регионов России. Об этом сообщил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Он также сравнил положение с коронавирусом в регионе и в Москве, отметив, что в столице «ситуация достаточно сложная».
В Калининградской области ослабят ограничения из-за коронавируса
В Калининградской области ослабят ограничения из-за коронавируса
РБК
24.04.2020 15:03
В российском регионе решили открыть все магазины и парикмахерские
В российском регионе решили открыть все магазины и парикмахерские
lenta.ru
24.04.2020 13:42
В Калининградской области решили открыть все непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты, работа которых была приостановлена из-за эпидемии коронавируса. Магазины откроются 29 апреля, салоны и парикмахерские — с 4 мая, уточнил глава региона Антон Алиханов.
Бывший участник «Голоса» стал доставщиком еды
Бывший участник «Голоса» стал доставщиком еды
lenta.ru
23.04.2020 13:27
Бывший участник музыкального шоу «Голос» Илья Хвостов начал работать курьером. Находящийся в Калининграде певец стал доставщиком еды из-за введенных на время пандемии коронавируса ограничений на выход из дома. Хвостов рассказал, что идея устроиться работать курьером возникла у него после трех недель самоизоляции.
Глава Калининградской области сообщил Путину о плане ослабить ограничения
Глава Калининградской области сообщил Путину о плане ослабить ограничения
РБК
21.04.2020 22:52
У властей региона уже готов план по постепенному запуску секторов экономики, его реализация будет зависеть от ситуации с распространением вируса. В области уже открыты промышленные предприятия
В российском регионе решили ослабить режим изоляции
В российском регионе решили ослабить режим изоляции
lenta.ru
21.04.2020 17:52
В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. В том числе власти анонсировали ослабление режима самоизоляции. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов на совещании с президентом России Владимиром Путиным в эфире телеканала «Россия 24».
Российский губернатор признался в отказе от стрижки на месяц из-за коронавируса
Российский губернатор признался в отказе от стрижки на месяц из-за коронавируса
lenta.ru
13.04.2020 15:05
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что на месяц отказался от посещения парикмахерской, пребывая в самоизоляции из-за вспышки коронавируса. Одна из его подписчиц отметила, что такую укладку невозможно сохранять в течение месяца и спросила, где он стрижется в условиях карантина.
Обвиненные в убийстве российские врачи захотели бороться с коронавирусом
Обвиненные в убийстве российские врачи захотели бороться с коронавирусом
lenta.ru
13.04.2020 15:02
Неонатолог из Калининграда Элина Сушкевич, обвиняемая в убийстве новорожденного, попросила отпустить ее из-под домашнего ареста, чтобы присоединиться к борьбе с коронавирусом. Она обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с заявлением, в котором расценила свое пребывание дома как тунеядство.
В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом
В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом
РБК
10.04.2020 16:14
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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