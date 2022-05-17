Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие

Классическая программа выходного дня, которая познакомит вас

4.5
2 отзыва
Классическая программа выходного дня, которая познакомит вас с основными историческими и духовными достопримечательностями Калужской области и Серпухова.
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Большое Калужское кольцо. Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
23
фев

Что вас ожидает 🤩

Оптина пустынь
Оптина пустынь
Увидим один из древнейших монастырей, который расположен на берегу реки Жиздры
Космический музей
Космический музей
Посетим первый в мире музей, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина
Высоцкий монастырь
Высоцкий монастырь
Увидим Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша»

Программа тура по дням

1 день

Боровск - Малоярославец - Калуга - Музей Космонавтики

В 07:45 Встреча с группой в Москве у ст. метро Юго-Западная.

8:00 Отправление на экскурсию.

Боровск.

Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами.

Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.

В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества.

Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.

Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском.

Величественный мужской монастырь – крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.

Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен.

Малоярославец – «Город воинской славы».

Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда.

Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 г. и 1941 г., за которые он и получил свое почетное звание.

Обед.

Переезд в Калугу.

Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города и увидите:

  • Гостиные ряды – символ купеческой Калуги;
  • палаты Коробовых – первое каменное здание города;
  • место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II, мечтавший сделать Калугу столицей Руси;
  • Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй;
  • Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;
  • здание Дворянского собрания, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге;
  • Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.

Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.

Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Музей истории Космонавтики (новое здание).

Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.

Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.

Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.

Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете.

Размещение в гостинице.

Ужин по программе не предусмотрен.

Боровск - Малоярославец - Калуга - Музей КосмонавтикиБоровск - Малоярославец - Калуга - Музей КосмонавтикиБоровск - Малоярославец - Калуга - Музей КосмонавтикиБоровск - Малоярославец - Калуга - Музей КосмонавтикиБоровск - Малоярославец - Калуга - Музей КосмонавтикиБоровск - Малоярославец - Калуга - Музей КосмонавтикиБоровск - Малоярославец - Калуга - Музей КосмонавтикиБоровск - Малоярославец - Калуга - Музей Космонавтики
2 день

Казанская Амвросиевская пустынь - Козельск - Оптина Пустынь

07:0008:00 завтрак, отправление на загородную экскурсию Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.

Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.

Крупнейший женский монастырь Европы 20 века, был основан в 1884 году по благословению преподобного Амвросия Оптинского.

Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски.

Классический русский усадебный храм. Возведен в 1731 году. С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения.

Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.

Обед в уютном кафе города.

Свято-Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси.

Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.

Оптина Пустынь — это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры.

Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.

Возвращение в Калугу.

Свободное время.

Казанская Амвросиевская пустынь - Козельск - Оптина ПустыньКазанская Амвросиевская пустынь - Козельск - Оптина ПустыньКазанская Амвросиевская пустынь - Козельск - Оптина Пустынь
3 день

Экскурсия в Тарусу. Серпухов

7:00-8:30 завтрак.

Освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.

Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским, В. Э. Борисовым-Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.

Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.

По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.

Переезд в Серпухов.

Обед.

Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.

Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.

Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».

16:00 Окончание экскурсионной программы.

Отправление в Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст. метро).

Экскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. СерпуховЭкскурсия в Тарусу. Серпухов

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.

Варианты проживания

Гостиница

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостинице (2 ночи)
  • Питание по программе тура (3 обеда, 2 завтрака)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание (иномарка по всему маршруту)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Доплата за одноместное размещение – 2400 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как вести себя в Православном храме?

Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.

До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.

Где происходит встреча с группой?

Город выезда: Москва.

Время место сбора: 07:45, ст. метро Юго-Западная.

Гид встречает с табличкой Большое калужское кольцо у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).

В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)

Возможны ли изменения по программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.

На чем мы будем передвигаться?

Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Т
17 мая 2022
Все организованно, все четко.
Удачи вам! До новых встреч!
В
7 мая 2022
Владимир, безусловно, много знает, но его информация избыточна, даже для людей привыкших к большому объему оной (например, я историк,проработавший 41 год с людьми). У него нет выделения ключевых моментов, переизбыток фактов и прочего, перескакивание с одного на другое, повторение уже сказанного. Сложно воспринимать. Как организатор он учтив и заботлив, но не всегда дожидается всю группу и начинает говорить.

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