В 07:45 Встреча с группой в Москве у ст. метро Юго-Западная.
8:00 Отправление на экскурсию.
Боровск.
Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами.
Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.
В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества.
Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.
Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском.
Величественный мужской монастырь – крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.
Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен.
Малоярославец – «Город воинской славы».
Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда.
Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 г. и 1941 г., за которые он и получил свое почетное звание.
Обед.
Переезд в Калугу.
Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.
Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города и увидите:
Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.
Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Музей истории Космонавтики (новое здание).
Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.
Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.
Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.
Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете.
Размещение в гостинице.
Ужин по программе не предусмотрен.
07:0008:00 завтрак, отправление на загородную экскурсию Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.
Казанская Амвросиевская пустынь в с. Шамордино.
Крупнейший женский монастырь Европы 20 века, был основан в 1884 году по благословению преподобного Амвросия Оптинского.
Храм Спасо-Преображения в с. Н. Прыски.
Классический русский усадебный храм. Возведен в 1731 году. С удивительной, невероятной историей, дающий возможность увидеть практически нетронутые временем интерьеры 18 века, помолиться перед иконами необычной судьбы и исполнения.
Козельск – город Воинской Славы, вошедший в историю Государства Российского благодаря беспримерному героизму своих жителей, оказавших сопротивление многотысячному войску хана Батыя в 1238 году.
Обед в уютном кафе города.
Свято-Введенская Оптина Пустынь, без преувеличения наиболее яркий светильник Православной Руси.
Один из древнейших монастырей, расположенный на берегу реки Жиздры.
Оптина Пустынь — это ее старцы. Опыт старчества неотъемлемо входит в духовную традицию русской культуры.
Именно сюда, к старцам приезжали: братья Киреевские, Н. В. Гоголь, В. А. Жуковский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тургенев, П. А. Вяземский, Ф. М. Достоевский и многие другие.
Возвращение в Калугу.
Свободное время.
7:00-8:30 завтрак.
Освобождение номеров.
09:00 Отправление на экскурсию в Тарусу.
Обзорная экскурсия, знакомство с местами, связанными с М. И. Цветаевой, К. Г Паустовским, В. Э. Борисовым-Мусатовым, А. К. Виноградовым и другими известными писателями и художниками.
Туристам предоставляется возможность полюбоваться красотой приокских мест.
По возможности, в свободное время желающие могут посетить по выбору: музей семьи Цветаевых, Краеведческий музей, Картинную галерею.
Переезд в Серпухов.
Обед.
Обзорная экскурсия по старинному русскому городу.
Серпухов – крупный промышленный и культурный центр Московской области, в котором немало уникальных памятников истории и архитектуры.
Красная гора, Высоцкий монастырь с чудотворной иконой «Неупиваемая чаша», Кафедрального Собора Николы Белого, в котором находится чудотворная икона «Вспоможение родам».
16:00 Окончание экскурсионной программы.
Отправление в Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ближайшая ст. метро).
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – 2 400 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все монастыри и храмы являются действующими, поэтому просьба при посещении соблюдать правила, принятые Русской Православной Церковью.
До посещения храма нужно продумать свой внешний вид. Если у вас имеется нательный крестик, обязательно наденьте его на шею. Женщинам нельзя иметь на лице броскую косметику — помаду, тени, румяна. Правила исключают короткие юбки и брюки, откровенные топы — всё, что подчеркивает женские прелести. Голову принято покрывать шарфом либо платком. Мужчины перед дверьми храма должны обнажить голову.
Город выезда: Москва.
Время место сбора: 07:45, ст. метро Юго-Западная.
Гид встречает с табличкой Большое калужское кольцо у входа в Макдоналдс (двухэтажное здание).
В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода – налево, и налево (выход на ул. Покрышкина.)
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Возможны изменения в экскурсионной программе в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
Транспортное обслуживание на автобусе туркласса. При количестве туристов в группе менее 17 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Рассадка в автобусе свободная (доступные места определяются гидом).