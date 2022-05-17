1 день

Боровск - Малоярославец - Калуга - Музей Космонавтики

В 07:45 Встреча с группой в Москве у ст. метро Юго-Западная.

8:00 Отправление на экскурсию.

Боровск.

Обзорная экскурсия по городу, который славится старинной архитектурой, современными фресками на стенах домов и другими красотами.

Кроме того, в этом местечке сосредоточено немало религиозных святынь и исторических объектов.

В 18 веке Боровск стал ареной трагедии старообрядчества.

Сюда был сослан протопоп Аввакум, в Боровский острог были помещены, боярыня Морозова и её сестра княгиня Урусова.

Свято-Пафнутьев монастырь, расположен рядом с Боровском.

Величественный мужской монастырь – крепость 15 века с узкими окошками-бойницами, образец оборонного зодчества средневековой Руси.

Сегодня эта обитель объединила в себе целый комплекс церковных строений различных стилей и времен.

Малоярославец – «Город воинской славы».

Сейчас это тихий уездный городок в Калужской губернии, каким он и был всегда.

Но все его достопримечательности настойчиво напоминают о событиях 1812 г. и 1941 г., за которые он и получил свое почетное звание.

Обед.

Переезд в Калугу.

Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Вы совершите увлекательное путешествие по исторической части города и увидите:

Гостиные ряды – символ купеческой Калуги;

– символ купеческой Калуги; палаты Коробовых – первое каменное здание города;

– первое каменное здание города; место, где во времена смутного времени жили Марина Мнишек и Лжедмитрий II , мечтавший сделать Калугу столицей Руси;

, мечтавший сделать Калугу столицей Руси; Каменный мост, построенный ещё во времена правления Екатерины Второй;

построенный ещё во времена правления Екатерины Второй; Дом Губернатора, где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль;

где жила А. О. Смирнова-Россет, которой восхищались русские писатели Пушкин, Гоголь, Одоевский, Вяземский, Даль; здание Дворянского собрания , где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге;

, где принял присягу на верность Царю имам Чечни и Дагестана Шамиль, живший в ссылке в Калуге; Усадьбу Золотарёвых, где останавливались августейшие особы в т. ч. император Александр I, Николай I, великий князь, будущий император Александр II.

Прогуляетесь по Городскому саду, где когда-то гулял последний Российский император Николай II и члены царской семьи.

Посетите кафедральный Троицкий собор, где 120 лет назад служил литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский.

Музей истории Космонавтики (новое здание).

Первый в мире музей космической тематики, созданный при непосредственном участии С. П. Королева и Ю. А. Гагарина.

Уникальные экспозиции музея раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники, и отражают историю космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций.

Музей располагает наиболее полным в стране собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны.

Кроме уникальной экспозиции демонстрируются новые памятники космической тематики, особую ценность имеют подлинные экспонаты, которые побывали в космическом полете.

Размещение в гостинице.

Ужин по программе не предусмотрен.