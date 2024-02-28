Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей

Групповой тур в Калуге
4.7
3 отзыва
Эта поездка — не просто экскурсии, а погружение в эпоху Пушкина и Толстого и настоящая машина времени.

Вас ждёт прогулка по парадным залам дома Гончаровых и история усадьбы Толстых и традиций их семьи: вы даже узнаете, какие спортивные игры они любили и как именно леса нашли своё отражение в творчестве писателя.

А ещё вы увидите древние города России и окунётесь в 300-летнюю историю производства бумаги в интерактивном музее.
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
Губернские зарисовки Московской, Калужской и Тульской областей
Ближайшие даты:
30
апр
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8
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даты

Что вас ожидает:

Нюансы производства бумаги
Нюансы производства бумаги
Побываем в интерактивном музее бумаги и изучим, как делалась старинная бумага
Прогулки по Ясной Поляне
Прогулки по Ясной Поляне
Пройдёмся по парку и узнаем историю усадьбы и о спортивных играх в семье Толстых и первой школе во Флигеле Кузминских
Тульские сувениры и сладости
Тульские сувениры и сладости
Посетим торговые ряды в Тульском кремле, где подберем подарки себе и своим близким

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калуге, дом Гончаровых и музей бумаги

07:45 Сбор группы на ст. метро Юго-Западная (гид встречает с табличкой с названием тура у входа в ресторан «Вкусно и точка» (двухэтажное здание). В метро: последний вагон из центра, после стеклянных дверей выхода — налево, и налево (выход на ул. Покрышкина).

08:00 Отправление, путевая экскурсия.

Музей-усадьба «Полотняный завод». Экскурсия по парадным залам дома Гончаровых. Здесь жила жена А. Пушкина — Наталья Гончарова, приезжал и сам поэт.

Вы сможете прогуляться по парку, увидеть любимую аллею поэта, беседку и памятник А. С. Пушкину. В начале XVIII века родоначальник семьи — Афанасий Абрамович Гончаров основал здесь парусную и бумажную мануфактуры. Бумажная фабрика не останавливала свою работу со времени своего основания. Усадьба Гончаровых представляет собой уникальный образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично-заводские постройки.

Музей «БУЗЕОН» — интерактивный музей бумаги, где у вас появится уникальная возможность окунуться в 300-летнюю историю производства бумаги: от его возникновения — и до современных технологий. Здесь есть и интерактивные доски, на которых можно изучить, как делалась старинная бумага, и образцы этой самой бумаги.

Музей находится в старинном здании 18-го века, в котором когда-то в располагалась бумажная мануфактура Гончаровых. Сначала бумага была побочным производством родственников жены Пушкина, тогда ее делали из отходов парусного производства. Но в 1720-м году фабрика начала работать как самостоятельная фирма и с тех пор ни останавливалась.

Обед. Переезд в Калугу.

Калуга. Обзорная экскурсия по одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку XVIII века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Размещение в гостинице.

Ужин самостоятельно, в программу не включен.

Обзорная экскурсия по Калуге, дом Гончаровых и музей бумагиОбзорная экскурсия по Калуге, дом Гончаровых и музей бумагиОбзорная экскурсия по Калуге, дом Гончаровых и музей бумагиОбзорная экскурсия по Калуге, дом Гончаровых и музей бумаги
2 день

Обзорная экскурсия по Туле и музей-усадьба Толстого

7:00-8:30 Завтрак в ресторане гостиницы («шведский стол»), освобождение номеров.

09:00 Отправление на экскурсию.

Прибытие в музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная поляна».*

Экскурсия «Традиции русской усадьбы», которая познакомит с традициями усадебной жизни семьи Толстых.

Ее маршрут проходит по центральной части яснополянского заповедника. Переходя от одного объекта к другому, посетители познакомятся с историей развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, садово-парковым искусством, а также с основными этапами создания архитектурного ансамбля усадьбы.

Группе расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого. Находясь на границе нескольких яснополянских лесов, экскурсанты узнают об их истории, отражении в творчестве Толстого, услышат о том, почему один из них стал местом погребения писателя.

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Обед.

Переезд в Тулу.

Город мастеров и оружейников — Тула. Обзорная экскурсия знакомит с историко-архитектурными памятниками на улицах города, в том числе красавец Тульский кремль и храмы XVII-XIX веков. Город глобально изменился — вновь открыта благоустроенная Набережная, на которой есть теперь «Дверь в Москву».

Завершится экскурсия посещением торговых рядов в Кремле, где можно приобрести тульские сувениры и сладости.

*В связи с ограничениями на посещение Дома Л. Н. Толстого в усадьбе «Ясная поляна», в некоторых заездах возможна замена этого объекта на экскурсию в мемориальный дом-музей Вересаева в г. Тула.

Экскурсия в единственную сохранившуюся городскую усадьбу в Туле, вДом-музей В. В. Вересаева, который открылся 15 января 1992 года. Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) — писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945 гг.), с достоверной точностью передает дух того времени.

17:30 Окончание экскурсионного дня.

Отъезд, ориентировочное время прибытия в Москву 21:00 (ближайшая станция метро).

Обзорная экскурсия по Туле и музей-усадьба ТолстогоОбзорная экскурсия по Туле и музей-усадьба ТолстогоОбзорная экскурсия по Туле и музей-усадьба ТолстогоОбзорная экскурсия по Туле и музей-усадьба Толстого

Проживание

В туре предусмотрено размещение в двухместных номерах в одном из отелей г. Калуга: “Амбассадор”, “Best Western” или “Калуга”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещение13 590
Доплата за одноместное размещение1 500
Размещение на доп. месте13 490

Варианты проживания

Отель «Амбассадор Калуга»

1 ночь

Отель «Амбассадор Калуга» расположен в индустриальном парке «Грабцево», в 15 минутах езды от центра Калуги и всего в 5 минутах езды от аэропорта Калуги Грабцево.

К услугам гостей бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Элегантные звукоизолированные номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном, по которому транслируются спутниковые каналы.

В числе удобств в некоторых номерах полностью оборудованная мини-кухня, письменный стол и сейф.

В ресторане «Посол» сервируют вкусный завтрак, а также подают блюда европейской и русской кухни. Гости могут отдохнуть в барах «Комплимент» и «Тайм Аут».

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут бесплатно посещать спа-зону с фитнес-центром, сауной, турецкой/паровой баней и зоной релаксации.

За дополнительную плату можно сыграть в бильярд, мини-гольф и настольный теннис. В распоряжении гостей залы для проведения конференций и банкетов.

Расстояние от отеля «Амбассадор Калуга» до железнодорожного вокзала Калуга-1 составляет 6,4 км, а до аэропорта Калуги Грабцево — всего 1,7 км. Москва находится в 160 км к юго-западу от отеля.

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Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»

1 ночь

«Best Western Kaluga Hotel» ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала. Бизнесменам и тем, кто приехал отдохнуть, одинаково придется по вкусу проживание в комплексе.

Номерной фонд представлен 4 категориями. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях. Она отлично пропускают дневной свет и создают в помещении домашнюю обстановку.

Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.

Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.

Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»Гостиница «Best Western Kaluga Hotel»

Гостиница «Калуга»

1 ночь

Гостиница «Калуга» расположилась в самом сердце города, в непосредственной близости от его инфраструктуры. К услугам гостей: охраняемая парковка, доступ в интернет и бильярдный зал.

Обновленный номерной фонд представляет 90 комфортабельных номеров, выполненных в классическом стиле.

Питание организовано в уютном ресторане по системе «шведский стол», также здесь есть лобби-бар.

Расстояние до аэропорта составит 8 км, до железнодорожного вокзала — 2 км.

Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»Гостиница «Калуга»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице (3*, 4*, стандартные номера со всеми удобствами)
  • Питание по программе тура (2 обеда, 1 завтрак)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи по программе тура и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание вне программы
Место начала и завершения?
Москва, метро Юго-Западная
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какой транспорт в туре?

Автобус туркласса: Ютонг, Мерседес, 48-53 места, оборудован системой климат-контроля. Рассадка свободная.

Возможны ли изменения в программе?

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества, а также производить замену гостиницы той же категории или выше.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Н
28 фев 2024
Туром довольны, кроме обеда в Ясной Поляне
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Раиса Моисеевна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось.
Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации обедов в Ясной Поляне и тура в целом. Проведем работу.

Мы надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
В
7 ноя 2023
Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время не утомительно. Был очень хороший экскурсовод Владимир, от которого мы узнали много нового, и в то же время он разбавлял повествование байками, шутками, веселыми историями - словом, не давал скучать. Мы были в постоянном диалоге.
Несколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же времяНесколько слов о поездке по маршруту Губернские зарисовки. Отличный тур, рекомендуем. Интересно, в то же время
Т
7 ноя 2023
Поездка в Ясную поляну - чудесная, а вот Тулу совсем не посмотрели. С Калугой тоже самое вышло, В имении Гончаровых долго были, уже все маялись, все пересмотрели, а городу Калуге внимание не уделили. Ну тут к гиду вопросы, конечно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что работа гида на экскурсиях в г. Тула и г. Калуга несколько омрачила ваши впечатления о туре. Информацию о его работе мы направили коллегам в регион. Обязательно проведём с ним разъяснительную беседу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России.

Тур входит в следующие категории Калуги

Можно с детьми2-дневные турыВсе турыНа автобусе

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