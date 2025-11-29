Таруса:

истории знаменитых дачников и усадебные традиции.

Таруса сквозь призму подлинных историй от тарусских старожилов, носителей живой истории. Нас ждут невероятной красоты пейзажи Тарусы и окрестностей, неспешные прогулки по городу с рассказами об удивительных тарусских дачниках, поведанных старыми тарусянами. Литературная Таруса:

от Цветаевых до Паустовского

В наших неспешных прогулках по Тарусе для вас оживут истории и лица знаменитых тарусских дачников: семьи Цветаевых, Виктора Борисова-Мусатова, Беллы Ахмадулиной, Николая Заболоцкого и Василия Ватагина, Константина Паустовского, Арсения Тарковского. Мы пройдёмся по старинной центральной соборной площади Тарусы, пройдём по Цветаевской тропе, увидим знаменитый камень Марины Цветаевой, поднимемся на Мусатовский косогор и дойдём до храма Воскресения. Усадьба Истомино:

трёхвековая история

Продолжение путешествия — летние истории и чаепитие в старинной, с трехсотлетней историей усадьбе Истомино. В начале 18 века имение было пожаловано Петром I его сподвижнику и дипломату Петру Андреевичу Толстому, родоначальнику знаменитого рода Толстых. Главный усадебный дом в 1725 году построил Иван Петрович Толстой — прадед Льва Николаевича Толстого. Важная информация: