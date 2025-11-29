Прогулка по Тарусе с историями от местных старожилов о знаменитых дачниках — Цветаевых, Паустовском, Ахмадулиной.
Посещение ключевых мест города и усадьбы Истомино с трёхсотлетней историей, чаепитием и рассказом о семье Толстых.
Описание экскурсии
Таруса:
истории знаменитых дачников и усадебные традиции.
Таруса сквозь призму подлинных историй от тарусских старожилов, носителей живой истории. Нас ждут невероятной красоты пейзажи Тарусы и окрестностей, неспешные прогулки по городу с рассказами об удивительных тарусских дачниках, поведанных старыми тарусянами. Литературная Таруса:
от Цветаевых до Паустовского
В наших неспешных прогулках по Тарусе для вас оживут истории и лица знаменитых тарусских дачников: семьи Цветаевых, Виктора Борисова-Мусатова, Беллы Ахмадулиной, Николая Заболоцкого и Василия Ватагина, Константина Паустовского, Арсения Тарковского. Мы пройдёмся по старинной центральной соборной площади Тарусы, пройдём по Цветаевской тропе, увидим знаменитый камень Марины Цветаевой, поднимемся на Мусатовский косогор и дойдём до храма Воскресения. Усадьба Истомино:
трёхвековая история
Продолжение путешествия — летние истории и чаепитие в старинной, с трехсотлетней историей усадьбе Истомино. В начале 18 века имение было пожаловано Петром I его сподвижнику и дипломату Петру Андреевичу Толстому, родоначальнику знаменитого рода Толстых. Главный усадебный дом в 1725 году построил Иван Петрович Толстой — прадед Льва Николаевича Толстого. Важная информация:
- Экскурсия включает неспешные прогулки по Тарусе и посещение усадьбы Истомино в 6 км. от города.
- В программе возможны купание в Оке и Таруске, чаепитие в усадьбе.
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок по городу и парку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Петра и Павла
- Цветаевская тропа
- Мусатовский косогор
- Дом-музей семьи Цветаевых
- Мемориальный дом-музей Паустовского
- Набережная Оки
- Усадьба Истомино
- Храм Успения Богородицы
- Дом-башня Святослава Рихтера
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Транспорт
- Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк имени Циолковского
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
