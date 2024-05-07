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Вас ждет посещение главного усадебного дома Гончаровых, где каждый предмет расскажет свою историю.



Музей бумаги «Бузеон» откроет секреты старинных технологий производства бумаги, а вы сможете попробовать себя в роли мастера.



Прогулка по английскому пейзажному парку подарит моменты настоящего вдохновения, а Спасские ворота и храм Спаса Преображения впечатлят своей архитектурой и историей.



Экскурсия включает транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле Kia Carnival 3, что делает путешествие еще более приятным и беззаботным.



Входные билеты в музей оплачиваются отдельно, а дополнительные аттракционы по желанию можно добавить в программу.



Не упустите шанс окунуться в мир истории и культуры, забронируйте экскурсию уже сегодня и отправьтесь в незабываемое путешествие из Калуги на Полотняный Завод