Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию на Полотняный Завод, расположенный в живописной местности недалеко от Калуги.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу 18 века, ощутить дух эпохи и узнать о жизни дворянства.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу 18 века, ощутить дух эпохи и узнать о жизни дворянства.
7 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Погружение в атмосферу усадебного комплекса 18 века
- 📜 Интерактивное знакомство с производством бумаги
- 🏛 Визит в главный усадебный дом Гончаровых
- 🚪 Осмотр старинных Спасских ворот
- 🌿 Прогулка по живописному пейзажному парку
- ⛪ Посещение храма Спаса Преображения
- 🏠 Экскурсия по усадьбе Щепочкиных
Что можно увидеть
- Музей бумаги «Бузеон»
- Главный усадебный дом Гончаровых
- Спасские ворота
- Английский пейзажный парк
- Храм Спаса Преображения
- Усадьба Щепочкиных
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите главные места усадебного комплекса «Полотняный Завод». В программе экскурсии:
- Музей бумаги «Бузеон». Мы посетим замечательное интерактивное пространство, открытое в одном из цехов старой мануфактуры. Вы прикоснётесь к технологиям производства и сможете своими руками сделать лист эксклюзивной бумаги.
- Главный усадебный дом Гончаровых. Вы полюбуетесь артефактами дворянского быта, великолепными скульптурами и картинами.
- Спасские ворота. Вы увидите главный въезд в усадьбу и оцените старинную кладку его стены.
- Английский пейзажный парк. Мы погуляем по Пушкинской и Екатерининской аллеям, наслаждаясь пейзажами долины реки Суходрев.
- Храм Спаса Преображения. Вы осмотрите храм 18 века и узнаете о захоронении Гончаровых в его часовне.
- Усадьба Щепочкиных. Это великолепный образец дворянской усадьбы 18-19 веков в стиле классицизма. Вы узнаете, кто такие Щепочкины и как они связаны с Гончаровыми.
А также мы проедем по центральным улочкам одноимённого посёлка Полотняный Завод. Увидим каменные купеческие дома и проникнемся атмосферой провинциального покоя.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость — Kia Carnival 3
- Входные билеты в музей «Полотняный Завод» оплачиваются дополнительно: взрослые — 300 руб., пенсионеры — 200 руб., студенты и учащиеся— 100 руб.
- По желанию можно добавить в программу музей Растокиных «История одного дома», чаепитие, прогулки на лодке и лошадях. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калуга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 52 туристов
В нашей команде аттестованный экскурсовод-гид по Калуге и Калужской области, менеджер организатор и водитель. Мы отдаём предпочтение малоформатному авторскому туризму, со смыслом и содержанием, с уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место, в котором живут. Без «сувенирности» и поверхностности. С глубоким погружением. Как мы любим и умеем.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
7 мая 2024
Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
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