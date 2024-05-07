Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги

Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию на Полотняный Завод, расположенный в живописной местности недалеко от Калуги.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу 18 века, ощутить дух эпохи и узнать о жизни дворянства.
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Вас ждет посещение главного усадебного дома Гончаровых, где каждый предмет расскажет свою историю.

Музей бумаги «Бузеон» откроет секреты старинных технологий производства бумаги, а вы сможете попробовать себя в роли мастера.

Прогулка по английскому пейзажному парку подарит моменты настоящего вдохновения, а Спасские ворота и храм Спаса Преображения впечатлят своей архитектурой и историей.

Экскурсия включает транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле Kia Carnival 3, что делает путешествие еще более приятным и беззаботным.

Входные билеты в музей оплачиваются отдельно, а дополнительные аттракционы по желанию можно добавить в программу.

Не упустите шанс окунуться в мир истории и культуры, забронируйте экскурсию уже сегодня и отправьтесь в незабываемое путешествие из Калуги на Полотняный Завод

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌳 Погружение в атмосферу усадебного комплекса 18 века
  2. 📜 Интерактивное знакомство с производством бумаги
  3. 🏛 Визит в главный усадебный дом Гончаровых
  4. 🚪 Осмотр старинных Спасских ворот
  5. 🌿 Прогулка по живописному пейзажному парку
  6. ⛪ Посещение храма Спаса Преображения
  7. 🏠 Экскурсия по усадьбе Щепочкиных

Что можно увидеть

  • Музей бумаги «Бузеон»
  • Главный усадебный дом Гончаровых
  • Спасские ворота
  • Английский пейзажный парк
  • Храм Спаса Преображения
  • Усадьба Щепочкиных
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы посетите главные места усадебного комплекса «Полотняный Завод». В программе экскурсии:

  • Музей бумаги «Бузеон». Мы посетим замечательное интерактивное пространство, открытое в одном из цехов старой мануфактуры. Вы прикоснётесь к технологиям производства и сможете своими руками сделать лист эксклюзивной бумаги.
  • Главный усадебный дом Гончаровых. Вы полюбуетесь артефактами дворянского быта, великолепными скульптурами и картинами.
  • Спасские ворота. Вы увидите главный въезд в усадьбу и оцените старинную кладку его стены.
  • Английский пейзажный парк. Мы погуляем по Пушкинской и Екатерининской аллеям, наслаждаясь пейзажами долины реки Суходрев.
  • Храм Спаса Преображения. Вы осмотрите храм 18 века и узнаете о захоронении Гончаровых в его часовне.
  • Усадьба Щепочкиных. Это великолепный образец дворянской усадьбы 18-19 веков в стиле классицизма. Вы узнаете, кто такие Щепочкины и как они связаны с Гончаровыми.

А также мы проедем по центральным улочкам одноимённого посёлка Полотняный Завод. Увидим каменные купеческие дома и проникнемся атмосферой провинциального покоя.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость — Kia Carnival 3
  • Входные билеты в музей «Полотняный Завод» оплачиваются дополнительно: взрослые — 300 руб., пенсионеры — 200 руб., студенты и учащиеся— 100 руб.
  • По желанию можно добавить в программу музей Растокиных «История одного дома», чаепитие, прогулки на лодке и лошадях. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калуга
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
7 мая 2024
Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.

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