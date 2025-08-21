Приглашаем погрузиться в богатую историю усадьбы Полотняный завод, быт и организацию жизни больших дворянских семей.
Осмотреть главный усадебный дом Гончаровых, главный дом усадьбы купца Щепочкина, второй половины XVIII века, узнать историю его появления.
Эта экскурсия покажет уникальность сочетания крупнейшего в России полотняного и бумажного производства с усадебной жизнью.
Описание экскурсии
Мы начнем наше путешествие с рассказа об истории возникновения ткацких и бумажных мануфактур в усадьбе Полотняный завод. Поговорим о переплетении жизненных судеб Тимофея Карамышева, Афанасия Гончарова и Григория Щепочкина. Выясним, почему усадьба и поселок носят название Полотняный завод. Осмотрим работающую с 1718 года бумажную фабрику, посетим уникальный музей бумаги «Бузеон», открытый в одном из «лофтовых» производственных цехов старой мануфактуры, интересный равно и детям и взрослым. В музее «Бузеон» можно будет приобрести разнообразную продукцию, которую производит местная бумажная фабрика. Далее вас ждет главный усадебный дом Гончаровых. Вы увидите экспозиции дома усадьбы Гончаровых, анфилады залов дома, детали интерьера, старинную мебель, роскошную посуду, предметы быта, великолепную скульптуру и живопись. Второй этаж усадебного дома —главная музейная экспозиция, артефакты дворянского быта. Спасские ворота – главный въезд в усадьбу, ворота конного двора, сохранившаяся старинная кладка стены, английский пейзажный парк, Пушкинская и Екатерининская аллеи, история любви Пушкина и Натальи Гончаровой, беседка Пушкина, история деревьев, пейзажные долины реки Суходрев – нас ожидает неспешная прогулка, сопровождаемая подробным рассказом экскурсовода обо всём. Далее ждет Храм Спаса-Преображения и захоронение Гончаровых в часовне храма – исторический экскурс. Усадьба Щепочкиных, как великолепный образец дворянской усадьбы XVIII-XIX вв.
историко-архитектурный экскурс. Одноименный с усадьбой поселок Полотняный завод, колоритные улочки, здания и дома прошедших времен, несущие в себе дух прошлого, провинциального мира и покоя. Мы проедем по старым центральным улицам села, увидим каменные старые купеческие дома, возрастом глубоко за 100-150 лет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главный усадебный дом Гончаровых
- Храм Спаса Преображения
- Английский пейзажный парк
- Усадьба Щепочкиных
- Музей бумаги «Бузеон»
- Проедем по центральным улочкам посёлка Полотняный Завод и увидим здания и дома прошедших времен
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Аренда транспорта, помощь с арендой транспорта (авто от 1 до 6 человек - 7500 руб./7 часов)
- Входные билеты в музей «Полотняный Завод» оплачиваются дополнительно: взрослые - 300 руб., пенсионеры - 200 руб., студенты и учащиеся - 100 руб.
- Входные билеты в музей Бузеон: взрослые - 400 руб., пенсионеры, студенты и учащиеся - 300 руб. + аудио гид 250 руб.
- Входные билеты в музей Дом Щепочкина: взрослые - 300 руб., пенсионеры - 200 руб., студенты и учащиеся - 100 руб.
- Во время экскурсии предусмотрены (при желании) обед и чаепитие в ресторации «Гончаровъ», обед на веранде с видом на прекрасную запруду, мостик, живописные пейзажи.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
21 авг 2025
Знакомство с Полотняным заводом для нас провела Наталья. Замечательный экскурсовод, столько интересной и познавательной информации от такого позитивного человека это здорово! Мы были с детьми, им тоже было интересно, Наталья отвечала и на все их вопросы. Спасибо Вам! Отдельная благодарность водителю, который вез нас очень аккуратно.
