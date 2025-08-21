Мы начнем наше путешествие с рассказа об истории возникновения ткацких и бумажных мануфактур в усадьбе Полотняный завод. Поговорим о переплетении жизненных судеб Тимофея Карамышева, Афанасия Гончарова и Григория Щепочкина. Выясним, почему усадьба и поселок носят название Полотняный завод. Осмотрим работающую с 1718 года бумажную фабрику, посетим уникальный музей бумаги «Бузеон», открытый в одном из «лофтовых» производственных цехов старой мануфактуры, интересный равно и детям и взрослым. В музее «Бузеон» можно будет приобрести разнообразную продукцию, которую производит местная бумажная фабрика. Далее вас ждет главный усадебный дом Гончаровых. Вы увидите экспозиции дома усадьбы Гончаровых, анфилады залов дома, детали интерьера, старинную мебель, роскошную посуду, предметы быта, великолепную скульптуру и живопись. Второй этаж усадебного дома —главная музейная экспозиция, артефакты дворянского быта. Спасские ворота – главный въезд в усадьбу, ворота конного двора, сохранившаяся старинная кладка стены, английский пейзажный парк, Пушкинская и Екатерининская аллеи, история любви Пушкина и Натальи Гончаровой, беседка Пушкина, история деревьев, пейзажные долины реки Суходрев – нас ожидает неспешная прогулка, сопровождаемая подробным рассказом экскурсовода обо всём. Далее ждет Храм Спаса-Преображения и захоронение Гончаровых в часовне храма – исторический экскурс. Усадьба Щепочкиных, как великолепный образец дворянской усадьбы XVIII-XIX вв.

историко-архитектурный экскурс. Одноименный с усадьбой поселок Полотняный завод, колоритные улочки, здания и дома прошедших времен, несущие в себе дух прошлого, провинциального мира и покоя. Мы проедем по старым центральным улицам села, увидим каменные старые купеческие дома, возрастом глубоко за 100-150 лет.