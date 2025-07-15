Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Наследие Гончаровых: Путешествие в Мир Старинных Мануфактур Путешествие по парадному, дворцовому и купеческому, разночинному, старообрядческому Полотняному заводу — погружение в мир осмысленной жизни, привязанной к любимому месту и делу.



Фрагменты жизни русской провинции 18-19 веков — в историях и судьбах рода Гончаровых и Щепочкиных, знаменитых семей купцов-старообрядцев Полотняного завода. Поездка из Калуги в Полотняный завод, которого вы еще не видели. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Мануфактуры Гончаровых – Колыбель Русской Индустрии. Полотняный завод — живой, провинциальный, ремесленный, купеческий, разночинный, парадный и дворцовый, невероятный мир провинции рубежа 19-20 вв, устройство жизни — осмысленной, красивой, привязанной к любимому месту и делу. Нас ждет история мануфактурного производства России 18-19 вв, начало полотняно-парусинного и бумажного мануфактурного дела в России — в истории родов Гончаровых и Щепочкиных. Великолепная живописная усадьба: прекрасные дворцы Гончарова и Щепочкина, парк, каналы и река Суходрев, прогулки по улочкам старообрядческого Полотняного завода. Мы приедем с вами в гости в прекрасный "Дом Растокиных", вы его увидите и влюбитесь навсегда! Устроители этого дома-музея работают как реставраторы, архитекторы, историки, архивоведы — они восстанавливают прекрасные старые дома, возвращая нам их жизнь, историю, красоту. Путешествие по старинному дому и истории жизни семьи — одно из сильнейших впечатлений нашего путешествия. Нам откроется микромир русской Провинции: удивительная красота Полотняного Завода, возможность погрузиться в каждодневную жизнь российского обывателя 19 века — купца, ремесленника, учителя, врача — увидеть потрясающие предметы быта, мебель, одежду, словом все то, что наполняло этот живой и настоящий мир.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ Усадьба Григория Ивановича Щепочкина, дворцовый комплекс, пруд, панорама реки Суходрев

‭ Улочки старообрядческого, купеческого полотняного завода: дома купцов Половинкиных, Алферовых, Ерохиных, Ершовых, история купеческого полотняного завода

‭ Усадьба Афанасия Абрамовича Гончарова: дворцовый комплекс, дом музей Гончарова, пейзажный парк, конный сарай 18 века, река Суходрев и отводные каналы петровского времени

‭ Музей бумаги Бузеон, работающий в одном из корпусов бумажной мануфактуры 18 века

‭ Частный музей «Дом Растокиных», история дома и семьи начала 19 века, Полотняный завод

Начало: Начало экскурсии Калуга, вход в парк ИМ.К. Э Циолковского Завершение: Калуга, адрес, удобный путешественнику Экскурсия длится около 6 часов