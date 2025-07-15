Наследие Гончаровых: Путешествие в Мир Старинных Мануфактур Путешествие по парадному, дворцовому и купеческому, разночинному, старообрядческому Полотняному заводу — погружение в мир осмысленной жизни, привязанной к любимому месту и делу.
Фрагменты жизни русской провинции 18-19 веков — в историях и судьбах рода Гончаровых и Щепочкиных, знаменитых семей купцов-старообрядцев Полотняного завода. Поездка из Калуги в Полотняный завод, которого вы еще не видели.
Фрагменты жизни русской провинции 18-19 веков — в историях и судьбах рода Гончаровых и Щепочкиных, знаменитых семей купцов-старообрядцев Полотняного завода. Поездка из Калуги в Полотняный завод, которого вы еще не видели.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМануфактуры Гончаровых – Колыбель Русской Индустрии. Полотняный завод — живой, провинциальный, ремесленный, купеческий, разночинный, парадный и дворцовый, невероятный мир провинции рубежа 19-20 вв, устройство жизни — осмысленной, красивой, привязанной к любимому месту и делу. Нас ждет история мануфактурного производства России 18-19 вв, начало полотняно-парусинного и бумажного мануфактурного дела в России — в истории родов Гончаровых и Щепочкиных. Великолепная живописная усадьба: прекрасные дворцы Гончарова и Щепочкина, парк, каналы и река Суходрев, прогулки по улочкам старообрядческого Полотняного завода. Мы приедем с вами в гости в прекрасный "Дом Растокиных", вы его увидите и влюбитесь навсегда! Устроители этого дома-музея работают как реставраторы, архитекторы, историки, архивоведы — они восстанавливают прекрасные старые дома, возвращая нам их жизнь, историю, красоту. Путешествие по старинному дому и истории жизни семьи — одно из сильнейших впечатлений нашего путешествия. Нам откроется микромир русской Провинции: удивительная красота Полотняного Завода, возможность погрузиться в каждодневную жизнь российского обывателя 19 века — купца, ремесленника, учителя, врача — увидеть потрясающие предметы быта, мебель, одежду, словом все то, что наполняло этот живой и настоящий мир.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Григория Ивановича Щепочкина, дворцовый комплекс, пруд, панорама реки Суходрев
- Улочки старообрядческого, купеческого полотняного завода: дома купцов Половинкиных, Алферовых, Ерохиных, Ершовых, история купеческого полотняного завода
- Усадьба Афанасия Абрамовича Гончарова: дворцовый комплекс, дом музей Гончарова, пейзажный парк, конный сарай 18 века, река Суходрев и отводные каналы петровского времени
- Музей бумаги Бузеон, работающий в одном из корпусов бумажной мануфактуры 18 века
- Частный музей «Дом Растокиных», история дома и семьи начала 19 века, Полотняный завод
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер (оплата автомобиля)
- Экскурсии в доме-музее Гончарова, во дворце Щепочкина и в музее / «Дом Растокиных/»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии Калуга, вход в парк ИМ.К. Э Циолковского
Завершение: Калуга, адрес, удобный путешественнику
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
15 июл 2025
Экскурсия - погружение в историю нашей страны, историю предприимчивых людей и их семей. Особенно хочется отметить такой бриллиант на карте Калужской области, как дом Растокиных, частный музей, созданный с огромной
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 6 чел.
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов
Начало: Музей истории космонавтики, ул. Королева, 2
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6100 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
11 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
14 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по исторической Калуге
Отправляйтесь в автотур по Калуге и откройте для себя город купцов и космонавтов. Вас ждут старинные монастыри, памятники и современное искусство
Начало: У здания вокзала «Калуга-1»
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.