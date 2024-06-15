1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«Во дворе усадьбы Золотаревых вы познакомитесь с планировкой комплекса, задуманного для приема царственных особ»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
«Вы увидите главный въезд в усадьбу и оцените старинную кладку его стены»
Завтра в 09:00
30 июня в 09:00
15 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как калужские купцы за два моря ходили
Осознать роль купечества в судьбе Калуги на прогулке по старинным местам (с элементами интерактива)
«В усадьбе Золотарёва вспомним учебник 5 класса по истории: легенды Древней Греции и три главных принципа строительства в Риме»
30 июня в 09:00
1 июля в 10:30
2 900₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина15 июня 2024Добрый день. Экскурсия нам очень понравилась. Нас забрали от дома,на комфортном авто доставили до места. Экскурсовод Анна уже в машине
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ИИрина11 мая 2024Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
- ААлена7 мая 2024Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
- ММаксим24 марта 2024Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)
- ГГлеб21 августа 2023Три века усадьбы Гончаровых и Стояние на реке УгреОчень интересная и познавательная экскурсия с гидом Ольгой! Посетили усадьбу Полотняный завод, диораму Стояние на реке Угре и монастырь Тихонова пустынь. Все объекты расположены неподалеку от Калуги, поэтому экскурсия прекрасно подходит тем, кто приехал в город на выходные. Наилучшие рекомендации!
- ООльга24 февраля 2023Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристовПрекрасное место. Экскурсовод Светлана Черкасова интересно рассказала и ответила на вопросы. Приедем летом погулять по парку и посмотреть дом Щепочкина.
- ТТатьяна8 января 2023Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристовЭкскурсия была очень обширная. Первая часть-обзорная по Калуге, гид Ольга Александрова. Замечательно, с большой любовью к родному городу, рассказывала нам о
- ССветлана5 января 2023Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристовЗамечательный экскурсовод Инна и водитель Семён, большое им спасибо за внимательное отношение к экскурсантам. Получили ответы на все вопросы и
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Усадьбы и дворцы»
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