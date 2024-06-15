М Марина Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги читать дальше начала экскурсию. Мы узнали много новой и интересной информации. Никуда не торопились, много гуляли и смотрели. Здорово, что мы заказали индивидуальную экскурсию!!! Спасибо огромное Анне и Виктору!!! Добрый день. Экскурсия нам очень понравилась. Нас забрали от дома,на комфортном авто доставили до места. Экскурсовод Анна уже в машине

М Марина Первое знакомство с Калугой Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.

И Ирина Первое знакомство с Калугой Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!

А Алена Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.

М Максим Первое знакомство с Калугой Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)

Г Глеб Три века усадьбы Гончаровых и Стояние на реке Угре Очень интересная и познавательная экскурсия с гидом Ольгой! Посетили усадьбу Полотняный завод, диораму Стояние на реке Угре и монастырь Тихонова пустынь. Все объекты расположены неподалеку от Калуги, поэтому экскурсия прекрасно подходит тем, кто приехал в город на выходные. Наилучшие рекомендации!

О Ольга Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристов Прекрасное место. Экскурсовод Светлана Черкасова интересно рассказала и ответила на вопросы. Приедем летом погулять по парку и посмотреть дом Щепочкина.

Т Татьяна Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристов читать дальше его достопримечательностях. Было очень интересно. Вторая часть-поездка в Полотняный завод с водителем Семеном, там нас приняли сотрудники музея и провели экскурсию. Затем мы поехали к панораме "Стояние на Угре" Там тоже была замечательная экскурсия. Шофер нас ждал и благополучно доставил обратно в гостиницу. Большое всем спасибо! Экскурсия была очень обширная. Первая часть-обзорная по Калуге, гид Ольга Александрова. Замечательно, с большой любовью к родному городу, рассказывала нам о