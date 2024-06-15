Экскурсии по усадьбам и дворцам Калуги

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Калуге, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«Во дворе усадьбы Золотаревых вы познакомитесь с планировкой комплекса, задуманного для приема царственных особ»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
«Вы увидите главный въезд в усадьбу и оцените старинную кладку его стены»
Завтра в 09:00
30 июня в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Как калужские купцы за два моря ходили
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Как калужские купцы за два моря ходили
Осознать роль купечества в судьбе Калуги на прогулке по старинным местам (с элементами интерактива)
«В усадьбе Золотарёва вспомним учебник 5 класса по истории: легенды Древней Греции и три главных принципа строительства в Риме»
30 июня в 09:00
1 июля в 10:30
2 900 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    15 июня 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Добрый день. Экскурсия нам очень понравилась. Нас забрали от дома,на комфортном авто доставили до места. Экскурсовод Анна уже в машине
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    начала экскурсию. Мы узнали много новой и интересной информации. Никуда не торопились, много гуляли и смотрели. Здорово, что мы заказали индивидуальную экскурсию!!! Спасибо огромное Анне и Виктору!!!

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Дмитрий, спасибо огромное. После Вашей экскурсии решили еще раз посетить замечательный город. Очень понравилась познавательная прогулка по интересным местам. Очень много узнали. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо!!!
  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
    Спасибо большое за путешествие! День показался бесконечным из-за обилия впечатлений. Хотелось бы выделить довольно необычную локацию - дом Растокиных. Удивительное место, созданное удивительными людьми.
  • М
    Максим
    24 марта 2024
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо Юлии за хороший день в Калуге. Было интересно. И именно с теми акцентами и в том обьеме, как нам хотелось бы. Благодаря этому есть желание вернуться, но уже при теплой и солнечной погоде)
  • Г
    Глеб
    21 августа 2023
    Три века усадьбы Гончаровых и Стояние на реке Угре
    Очень интересная и познавательная экскурсия с гидом Ольгой! Посетили усадьбу Полотняный завод, диораму Стояние на реке Угре и монастырь Тихонова пустынь. Все объекты расположены неподалеку от Калуги, поэтому экскурсия прекрасно подходит тем, кто приехал в город на выходные. Наилучшие рекомендации!
  • О
    Ольга
    24 февраля 2023
    Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристов
    Прекрасное место. Экскурсовод Светлана Черкасова интересно рассказала и ответила на вопросы. Приедем летом погулять по парку и посмотреть дом Щепочкина.
  • Т
    Татьяна
    8 января 2023
    Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристов
    Экскурсия была очень обширная. Первая часть-обзорная по Калуге, гид Ольга Александрова. Замечательно, с большой любовью к родному городу, рассказывала нам о
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    его достопримечательностях. Было очень интересно. Вторая часть-поездка в Полотняный завод с водителем Семеном, там нас приняли сотрудники музея и провели экскурсию. Затем мы поехали к панораме "Стояние на Угре" Там тоже была замечательная экскурсия. Шофер нас ждал и благополучно доставил обратно в гостиницу. Большое всем спасибо!

  • С
    Светлана
    5 января 2023
    Экскурсия по Калуге и усадьба «Полотняный завод» на транспорте туристов
    Замечательный экскурсовод Инна и водитель Семён, большое им спасибо за внимательное отношение к экскурсантам. Получили ответы на все вопросы и
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    хорошее настроение! Не очень понравился процесс бронирования. После того, как пришло подтверждение бронирования и вступили в переписку с менеджером, вдруг менеджер начал меня укорять, что, я сделала что-то не так и неправильно, было неприятно. На то и менеджер, чтобы работать с клиентом, а не попрекать его. Но кончилось все хорошо, спасибо всем

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Усадьбы и дворцы»

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  5. Драматический театр
  6. Театральная улица
  7. Ракета-носитель «Восток»
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  10. Палаты купцов Коробовых
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 15 500. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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