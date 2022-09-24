Что вас ждет

Там, где стояла крепость

Мы встретимся в центре Гостиных рядов, и я расскажу, как зарождалось калужское купечество. Затем мы отправимся на площадь Старый Торг, где я намечу очертания деревянной крепости. Вы услышите версии происхождения названия города и даже сможете предложить несколько своих вариантов. Затем вы узнаете, почему крепость исчезла, и какую роль в этом сыграла императрица Екатерина II.

Кафедральный Троицкий собор

Далее мы отправимся с вами в Городской парк культуры и отдыха, что когда-то назывался Городским садом. Здесь вы познакомитесь с историей города послеекатериненской эпохи, узнаете про главного архитектора Никитина, первого наместника Кречетникова, а также о том, как изменился город после образования наместничества.

Увидим грандиозный кафедральный Троицкий собор с уникальным куполом без опоры, здание Дворянского собрания, план которого был прислан из Петербурга, Дом гражданского губернатора, обзорную площадку и величественный 500-летний дуб, исполняющий желания.

Золотая аллея и Каменный мост

Мы прогуляемся по Золотой аллее и пройдемся по единственному в России виадуку — знаменитому Каменному мосту, заглянем во двор Краеведческого музея, где сохранились старинные чугунные фонари и решетки, а под конец экскурсии посетим милый сувенирный магазин с калужскими сладостями, где вас обязательно угостят уникальной яблочной пастилой, аналогов которой нет нигде в мире.

Фотосессия

В течение нескольких дней после экскурсии вы получите до 20 фотографий отличного качества.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

экскурсионное обслуживание,

фотосессия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

десерт «Калужское тесто» в сувенирном магазине с калужскими сладостями.