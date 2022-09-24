Фотопрогулка по старому городу

Приглашаю вас на прогулку по историческому центру города

Приглашаю вас на прогулку по историческому центру города. Именно в этом месте когда-то находилась наша Калужская крепость.

Чтобы экскурсия стала cовсем незабываемой, я запечатлю на камеру лучшие моменты нашей прогулки, в течение нескольких дней после экскурсии вы получите до 20 фотографий отличного качества.
Фотопрогулка по старому городу
Фотопрогулка по старому городу
Фотопрогулка по старому городу
Фотопрогулка по старому городу
Фотопрогулка по старому городу
Фотопрогулка по старому городу

Что вас ожидает 🤩

  • Гостиные ряды
  • Площадь Старый Торг
  • Городской сад
  • Золотая аллея
  • Каменный мост
  • Краеведческий музей
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Там, где стояла крепость

Мы встретимся в центре Гостиных рядов, и я расскажу, как зарождалось калужское купечество. Затем мы отправимся на площадь Старый Торг, где я намечу очертания деревянной крепости. Вы услышите версии происхождения названия города и даже сможете предложить несколько своих вариантов. Затем вы узнаете, почему крепость исчезла, и какую роль в этом сыграла императрица Екатерина II.

Кафедральный Троицкий собор

Далее мы отправимся с вами в Городской парк культуры и отдыха, что когда-то назывался Городским садом. Здесь вы познакомитесь с историей города послеекатериненской эпохи, узнаете про главного архитектора Никитина, первого наместника Кречетникова, а также о том, как изменился город после образования наместничества.
Увидим грандиозный кафедральный Троицкий собор с уникальным куполом без опоры, здание Дворянского собрания, план которого был прислан из Петербурга, Дом гражданского губернатора, обзорную площадку и величественный 500-летний дуб, исполняющий желания.

Золотая аллея и Каменный мост

Мы прогуляемся по Золотой аллее и пройдемся по единственному в России виадуку — знаменитому Каменному мосту, заглянем во двор Краеведческого музея, где сохранились старинные чугунные фонари и решетки, а под конец экскурсии посетим милый сувенирный магазин с калужскими сладостями, где вас обязательно угостят уникальной яблочной пастилой, аналогов которой нет нигде в мире.

Фотосессия

В течение нескольких дней после экскурсии вы получите до 20 фотографий отличного качества.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • экскурсионное обслуживание,
  • фотосессия.

Туристы оплачивают самостоятельно:

десерт «Калужское тесто» в сувенирном магазине с калужскими сладостями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Фотосессия
Что не входит
  • Десерт «Калужское тесто» в сувенирном магазине с калужскими сладостями
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиные ряды, середина
Завершение: Краеведческий музей
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В течение нескольких дней после экскурсии вы получите до 20 фотографий отличного качества.
  • Я могу провести экскурсию для группы больше 4 человек, но только стоимость за каждого дополнительного туриста будет составлять 400 р
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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