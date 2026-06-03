Откройте купеческую Калугу и наследие старообрядцев на пешеходной экскурсии по историческому центру. Вы увидите Гостиный двор, Каменный мост и старинные палаты.
Описание экскурсии
Калуга купеческая — наследие старообрядцев
Эта прогулка раскрывает Калугу через судьбы купцов-старообрядцев, чьё влияние заметно в архитектуре, культуре и городской среде. Вы увидите знакомые улицы и площади под новым углом и узнаете, какую роль сыграли старообрядческие семьи в развитии города.
Торговые ряды и городская жизнь
Маршрут проходит через Театральную площадь и по калужскому Арбату, где формировалась общественная жизнь купеческой Калуги. Вы увидите Гостиный двор — центр торговли и деловой активности, а также ансамбль Присутственных мест, отражающий административное значение города.
Храмы, палаты и особняки
На пути встретятся древнейшие храмы города, старинное арт-пространство в исторических стенах, Каменный мост — один из символов Калуги, каменные палаты Макаровых и Дворец Золотарёвых. Завершит маршрут дом Шамиля — здание с необычной историей, связанной с событиями XIX века. Прогулка позволит увидеть Калугу как город традиций, купеческого размаха и духовного наследия. Важная информация:
Все достопримечательности осматриваются снаружи, без посещения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Калужский Арбат
- Арт-пространство в старинных стенах
- Гостиный двор
- Древнейшие храмы города
- Ансамбль Присутственных мест
- Каменный мост
- Каменные палаты Макаровых
- Дворец Золотарёвых
- Дом Шамиля
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер имени Ленина
Завершение: Улица Пушкина, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Все достопримечательности осматриваются снаружи
- Без посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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