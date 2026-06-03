Калуга купеческая — наследие старообрядцев

Эта прогулка раскрывает Калугу через судьбы купцов-старообрядцев, чьё влияние заметно в архитектуре, культуре и городской среде. Вы увидите знакомые улицы и площади под новым углом и узнаете, какую роль сыграли старообрядческие семьи в развитии города.

Торговые ряды и городская жизнь

Маршрут проходит через Театральную площадь и по калужскому Арбату, где формировалась общественная жизнь купеческой Калуги. Вы увидите Гостиный двор — центр торговли и деловой активности, а также ансамбль Присутственных мест, отражающий административное значение города.

Храмы, палаты и особняки

На пути встретятся древнейшие храмы города, старинное арт-пространство в исторических стенах, Каменный мост — один из символов Калуги, каменные палаты Макаровых и Дворец Золотарёвых. Завершит маршрут дом Шамиля — здание с необычной историей, связанной с событиями XIX века. Прогулка позволит увидеть Калугу как город традиций, купеческого размаха и духовного наследия. Важная информация:

Все достопримечательности осматриваются снаружи, без посещения.