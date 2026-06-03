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Пешеходная экскурсия «По следам калужских купцов-старообрядцев»

Откройте купеческую Калугу и наследие старообрядцев на пешеходной экскурсии по историческому центру. Вы увидите Гостиный двор, Каменный мост и старинные палаты.
Пешеходная экскурсия «По следам калужских купцов-старообрядцев»
Пешеходная экскурсия «По следам калужских купцов-старообрядцев»
Пешеходная экскурсия «По следам калужских купцов-старообрядцев»

Описание экскурсии

Калуга купеческая — наследие старообрядцев

Эта прогулка раскрывает Калугу через судьбы купцов-старообрядцев, чьё влияние заметно в архитектуре, культуре и городской среде. Вы увидите знакомые улицы и площади под новым углом и узнаете, какую роль сыграли старообрядческие семьи в развитии города.

Торговые ряды и городская жизнь

Маршрут проходит через Театральную площадь и по калужскому Арбату, где формировалась общественная жизнь купеческой Калуги. Вы увидите Гостиный двор — центр торговли и деловой активности, а также ансамбль Присутственных мест, отражающий административное значение города.

Храмы, палаты и особняки

На пути встретятся древнейшие храмы города, старинное арт-пространство в исторических стенах, Каменный мост — один из символов Калуги, каменные палаты Макаровых и Дворец Золотарёвых. Завершит маршрут дом Шамиля — здание с необычной историей, связанной с событиями XIX века. Прогулка позволит увидеть Калугу как город традиций, купеческого размаха и духовного наследия. Важная информация:
Все достопримечательности осматриваются снаружи, без посещения.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театральная площадь
  • Калужский Арбат
  • Арт-пространство в старинных стенах
  • Гостиный двор
  • Древнейшие храмы города
  • Ансамбль Присутственных мест
  • Каменный мост
  • Каменные палаты Макаровых
  • Дворец Золотарёвых
  • Дом Шамиля
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер имени Ленина
Завершение: Улица Пушкина, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Все достопримечательности осматриваются снаружи
  • Без посещения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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