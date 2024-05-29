1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Сегодня в 17:00
16 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»
Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке
Начало: Экскурсии на Театральной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 450₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории
Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту
Начало: В сквере Чижевского
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
21001 890₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
5 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память
Начало: В середине Гостиных рядов
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр29 мая 2024Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
- ГГлеб29 мая 2024Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
- ННаталия28 мая 2024Маршрут продуман идеально. Мы были под огромным впечатлением, даже не ожидали! Для знакомства с Калугой рекомендую. Калуга очень понравилась. Вкусный и красивый город с очень доброжелательными людьми. Евгения, спасибо!
- ЕЕкатерина27 мая 2024Большое спасибо Юлии за экскурсию. Полюбовались красавицей Калугой, получили много сведений о городе, его истории, достопримечательностях и известных людях. Три
- ААлександр27 мая 2024Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
- ААлена25 мая 2024Очень интересная экскурсия
- ИИнна23 мая 2024Замечательная экскурсия. Время прошло легко и непринужденно, без лишнего занудства и заученных текстов. Калуга для нас заиграла абсолютно другими красками. Все благодаря гиду. Всем рекомендуем.
- ГГалина15 мая 2024Отличное мини путешествие по Калуге! Большое спасибо Екатерине за интересный, познавательный рассказ!
- ВВячеслав13 мая 2024Мы с первых секунд поняли что контакт будет отличный и общение с Евгенией нам всем будет приятным. Надеюсь, мы оставили
- ННаталья11 мая 2024Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Каменный Мост»
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