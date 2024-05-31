🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 181 отзыв Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города Начало: У Музея истории космонавтики 3 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 122 отзыва Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас Начало: На площади Победы 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 202 отзыва Популярное предложение Калуга: путешествие сквозь эпохи Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 31 отзыв Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 127 отзывов Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на... 5 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины 4 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 20 отзывов Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги Начало: На улице Ленина, 96А 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!» Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке Начало: Экскурсии на Театральной площади 6 450 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 164 отзыва Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места Начало: Около Музея истории космонавтики 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней Начало: На площади Победы 4 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 51 отзыв Никола-Ленивец: по тропам арт-парка На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец» от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты Начало: Около дома-музея Шамиля 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2.5 часа 6 отзывов Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту Начало: В сквере Чижевского Расписание: ежедневно в 11:00 2100 1 890 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов Красавица Калуга: путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария Начало: Г. Калуга, Сквер Мира 4 450 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата Начало: Возле Калужского драматического театра 3 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 3 часа 5 отзывов Фотопрогулка по Калуге: исторические места и профессиональные фото Погрузитесь в атмосферу купеческого города, узнайте его тайны и получите яркие фото на память Начало: На улице Ленина 6000 5 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах Начало: Калуга 15 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 19 отзывов Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат... 12 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 7 отзывов Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями Начало: В районе Калужского драматического театра 5 430 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 107 отзывов Популярное предложение Первое знакомство с Калугой Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города Начало: У музея истории космонавтики 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города Начало: Калуга 19 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге Начало: Палаты Коробовых 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 31 отзыв Калужские приключения: исторический квест по древнему городу Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок Начало: На ул. Королева 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням Начало: На улице Марата 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 71 отзыв Утро в Калуге: обзорная прогулка по городу с космическими и историческими акцентами Утро в Калуге - обзорная прогулка по городу. Погрузитесь в историю и культуру Калуги, насладитесь видами и узнайте интересные факты Начало: Ул. Академика Королева, 2 Расписание: По субботам и в праздники 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Улица Калужских достопримечательностей Начало: Ул. Академика Королева, 2 Расписание: Ежедневно в 10:00 от 3 990 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Авто-прогулка по Калуге Начало: Ул. Королева, 2 Расписание: По договоренности от 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Пешком по Калуге - обзорная экскурсия Начало: Улица Ленина, 126 Расписание: В любой день в любое время от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 42 отзыва Здравствуй, Калуга Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии Начало: у парка культуры и отдыха 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Экскурсия «Калуга космическая»: от Циолковского до современной астрономии Откройте для себя космическую историю Калуги, включая посещение Планетария и музея космонавтики Начало: Калуга, Сквер Мира (или по согласованию с гидом) Расписание: Ежедневно 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память Начало: В середине Гостиных рядов 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 9 часов Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы Начало: В районе ж/д вокзала 6 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Москва - Луна, Калуга - Марс Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам 5 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами Начало: В районе Горуправы 3 900 ₽ за всё до 6 чел.