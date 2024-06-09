Вера — ваш гид в Калуге

Я калужанка в третьем поколении. Очень люблю свою Калугу. Всю жизнь живу в Старом городе. С детства люблю ходить по его тихим улицам. Экскурсии — мое хобби. Мне нравится проводить их для семей или небольших дружеских компаний. Для меня экскурсия — это не работа по организации мероприятия, а дружеское общение. Я с радостью поделюсь с вами любовью к моему городу!