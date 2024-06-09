На моей экскурсии не заскучают ни взрослые, ни дети. Я составила маршрут так, чтобы показать историческую часть Калуги и познакомить вас с её прошлым. Добавила к своим рассказам занимательные задания. А самое сладкое оставила на десерт.
Мы заглянем в ароматную пряничную, хозяин которой поделится калужскими кулинарными секретами и угостит кое-чем очень вкусным.
Мы заглянем в ароматную пряничную, хозяин которой поделится калужскими кулинарными секретами и угостит кое-чем очень вкусным.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы пройдём по улицам Достоевского, Театральной, Дарвина
- Осмотрим Билибинский квартал
- Выйдем на главную улицу города — улицу Ленина
- Дойдём до Старого торга и полюбуемся комплексом Гостиных рядов
- Увидим присутственные места и величественный Троицкий собор, уникальный Каменный мост и усадьбу Золотарёвых
- Завершим прогулку в пряничной, где гостеприимный владелец расскажет нам секреты уникального калужского десерта и угостит им
На прогулке детям предстоит выполнить задания, например, догадаться, как раньше называлась та или иная улица. На помощь к ним могут приходить взрослые. Вопросы непростые. Понадобится не только эрудиция, но также логика и внимание. Таким образом вы узнаете об истории застройки Калуги, познакомитесь с художниками, архитекторами и купцами. За правильные ответы получите сладкие призы, а в конце экскурсии — лично от меня калужские пряники.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, десерты в пряничной и калужские пряники
- Экскурсия подойдёт для детей от 11 лет и взрослых
- Мы пройдём маршрут длиной 2 км с 15 остановками
- Если есть аллергия на шоколад и мёд, просьба предупредить заранее для замены сладких презентов
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Горуправы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Калуге
Я калужанка в третьем поколении. Очень люблю свою Калугу. Всю жизнь живу в Старом городе. С детства люблю ходить по его тихим улицам. Экскурсии — мое хобби. Мне нравится проводить их для семей или небольших дружеских компаний. Для меня экскурсия — это не работа по организации мероприятия, а дружеское общение. Я с радостью поделюсь с вами любовью к моему городу!Задать вопрос
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