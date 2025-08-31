Есть в Калуге места благодатные, светлые, где душа отдыхает. Одно из таких мест – Калужский Свято-Лаврентьев монастырь.
При посещении этой святой обители вы попадаете в эпоху старинного средневекового монастыря с атмосферой
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Экскурсия проходит по территории Свято-Лаврентьевского монастыря и прилегающим к нему улицам, расположенным на бывшей территории монастыря. Монастырь находится на территории Калуги, проезд на маршрутном такси № 80 от центра города - не более 15 минут.
- Требования к одежде: женщины должны быть в юбках ниже колена с покрытой головой, мужчины – в брюках, шорты не допускаются.
- На территории монастыря не допускаются курение, шум, музыка, громкий смех, крики, брань.
- Экскурсия не является паломнической. Поэтому при посещении храмов необходимо соблюдать регламент времени, обозначенный в условиях экскурсии.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Услышите историю жизни и подвига Святого Праведного Лаврентия Калужского
- Узнаете, когда возник Лаврентьевский монастырь и какую роль он играл в защите города от врагов
- Поймете, почему монастырь стал оплотом старообрядчества на Калужской земле
- Прочтете имена знаменитых калужан на сохранившихся надгробных плитах монастырского некрополя и услышите славные истории их жизни
- Узнаете о трагических событиях, происходивших на территории монастыря после революции 1917 года
- Услышите историю возрождения Лаврентьевского монастыря в наши дни
- Посетите храмы обители и получите уникальную возможность приложиться к раке с мощами Святого Лаврентия, которая находится на месте его захоронения
- Прогуляетесь по окрестностям монастыря и узнаете истории улицы Симеоново городище и района с названием «Подзавалье»
- Услуги гида
- На территории монастыря работает иконная лавка. Расходы на покупки в иконной лавке в стоимость экскурсии не входят.
Калуга, ул. Широкая, 49 - у входа в монастырь
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Обязательные требования для участников экскурсии:
- Требования к одежде: женщины должны быть в юбках ниже колена с покрытой головой, мужчины - в брюках, шорты не допускаются
- На территории монастыря не допускаются курение, шум, музыка, громкий смех, крики, брань
- Экскурсия не является паломнической. Поэтому при посещении храмов необходимо соблюдать регламент времени, обозначенный в условиях экскурсии
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
