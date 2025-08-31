Экскурсия проходит по территории Свято-Лаврентьевского монастыря и прилегающим к нему улицам, расположенным на бывшей территории монастыря. Монастырь находится на территории Калуги, проезд на маршрутном такси № 80 от центра города - не более 15 минут. Важная информация: Обязательные требования для участников экскурсии:

Требования к одежде: женщины должны быть в юбках ниже колена с покрытой головой, мужчины – в брюках, шорты не допускаются.

На территории монастыря не допускаются курение, шум, музыка, громкий смех, крики, брань.

Экскурсия не является паломнической. Поэтому при посещении храмов необходимо соблюдать регламент времени, обозначенный в условиях экскурсии.

Экскурсия не является паломнической. Поэтому при посещении храмов необходимо соблюдать регламент времени, обозначенный в условиях экскурсии.

•Экскурсия не является паломнической. Поэтому при посещении храмов необходимо соблюдать регламент времени, обозначенный в условиях экскурсии.