Монастырь Свято-Тихонова пустынь

Вы пройдете по Величественному монастырю Тихонова пустынь, основатель которого — Преподобный Тихон поселился здесь, в дупле дуба, более 5 веков назад. Увидите величественные соборы в византийском стиле. Сможете приложиться к святыне монастыря — мощам Тихона Калужского.

Владимирский скит и музей-диорама «Великое стояние на р. Угре»

Посетите Владимирский скит, установленный на месте противостояния ратников Ивана III и войск ордынского хана Ахмата. В музее-диораме Вы полюбуетесь уникальной диорамой, ставшей последней в жизни художника П. Рыженко. Прослушаете исторический рассказ о Стоянии на Угре, сможете сфотографироваться с оружием и обмундированием тех далеких веков.

Источник Тихона Калужского

Вы обязательно наберете святой целебной воды на источнике преп. Тихона Калужского, и тут же сможете окунуться в купель. Говорят, что эта вода помогает от головных болей.

Монастырь Спас-на-Угре

Затем посетите один из редких в России монастырей в шатровом стиле - Спас-на-Угре. Храмы построенны в XVI веке. Насладитесь красивейшим ландшафтным дизайном и благодатным спокойствием этого места. Вы отдохнете от городской суеты, вернетесь домой в спокойном, благодатном состоянии, которое еще долго не оставит Вас.