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Истории Калужских монастырей

ДеньОтдыха
ДеньОтдыха – Гид из Калуги
Приглашаем совершить поездку по святым местам Калужской области.

В сопровождении экскурсовода Вы пройдете по Величественному монастырю Тихонова пустынь, посетите один из редких в России монастырей в шатровом стиле — Спас-на-Угре, зайдете в музей-диораму «Великое стояние на р.

Угре» и наберете святой целебной воды.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-18 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Истории Калужских монастырей
Истории Калужских монастырей

Что вы увидите

  • Монастырь Спас-на-Угре
  • Источник Тихона Калужского
  • Владимирский скит
  • Музей-диорама «Великое стояние на р. Угре»
  • Монастырь Свято-Тихонова пустынь
Монастырь Свято-Тихонова пустынь
Вы пройдете по Величественному монастырю Тихонова пустынь, основатель которого — Преподобный Тихон поселился здесь, в дупле дуба, более 5 веков назад. Увидите величественные соборы в византийском стиле. Сможете приложиться к святыне монастыря — мощам Тихона Калужского.
Владимирский скит и музей-диорама «Великое стояние на р. Угре»
Посетите Владимирский скит, установленный на месте противостояния ратников Ивана III и войск ордынского хана Ахмата. В музее-диораме Вы полюбуетесь уникальной диорамой, ставшей последней в жизни художника П. Рыженко. Прослушаете исторический рассказ о Стоянии на Угре, сможете сфотографироваться с оружием и обмундированием тех далеких веков.
Источник Тихона Калужского
Вы обязательно наберете святой целебной воды на источнике преп. Тихона Калужского, и тут же сможете окунуться в купель. Говорят, что эта вода помогает от головных болей.
Монастырь Спас-на-Угре
Затем посетите один из редких в России монастырей в шатровом стиле - Спас-на-Угре. Храмы построенны в XVI веке. Насладитесь красивейшим ландшафтным дизайном и благодатным спокойствием этого места. Вы отдохнете от городской суеты, вернетесь домой в спокойном, благодатном состоянии, которое еще долго не оставит Вас.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Аренда транспорта
  • Экскурсия с сотрудником паломнической службы монастыря Тихонова пустынь
  • Трапеза
  • Экскурсия с сестрой в монастыре Спас-на-Угре
  • Билет в диораму (300 руб/чел)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Истории Калужских монастырей
Истории Калужских монастырей
Истории Калужских монастырей
Истории Калужских монастырей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ДеньОтдыха
ДеньОтдыха
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