Приглашаю вас прогуляться по историческому центру Калуги. Мы увидим величественную архитектуру Свято-Троицкого кафедрального собора, пройдемся вдоль купеческих палат, усадеб и уникального ансамбля Гостиного двора. Познакомимся с историей региона от строительства до современности. А в помощь нам — старинная карта города.

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Описание

По Калуге со старой картой Погуляем с Вами по городу со старой картой, познакомимся с космической и исторической Калугой. Увидим исторический центр города. Вы посмотрите на старинные купеческие палаты и усадьбы, дом Билибина, где жил имам Чечни и Дагестана Шамиль, палаты купцов Коробовых, которые были построены в XVII веке. На ожидают усадьба Золотаревых, палаты купца Макарова, знаменитый Каменный мост — виадук. Вы посетите величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, полюбуетесь на красавицу Оку, пройдетесь вдоль уникального ансамбля Гостиного двора.