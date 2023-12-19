Первое впечатление о Калуге
Приглашаю вас прогуляться по историческому центру Калуги.
Мы увидим величественную архитектуру Свято-Троицкого кафедрального собора, пройдемся вдоль купеческих палат, усадеб и уникального ансамбля Гостиного двора. Познакомимся с историей региона от строительства до современности. А в помощь нам — старинная карта города.
Мы увидим величественную архитектуру Свято-Троицкого кафедрального собора, пройдемся вдоль купеческих палат, усадеб и уникального ансамбля Гостиного двора. Познакомимся с историей региона от строительства до современности. А в помощь нам — старинная карта города.
Ближайшие даты:
19
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21
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского
- Парк Циолковского
- Собор Георгия Победоносца за верхом
- Дом, в котором жил Имам Шамиль
- Купеческие палаты
- Усадьба Золотарёвых
- Каменный мост
- Смотровая площадка на Оку
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Гостиные ряды
Описание
По Калуге со старой картой Погуляем с Вами по городу со старой картой, познакомимся с космической и исторической Калугой. Увидим исторический центр города. Вы посмотрите на старинные купеческие палаты и усадьбы, дом Билибина, где жил имам Чечни и Дагестана Шамиль, палаты купцов Коробовых, которые были построены в XVII веке. На ожидают усадьба Золотаревых, палаты купца Макарова, знаменитый Каменный мост — виадук. Вы посетите величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, полюбуетесь на красавицу Оку, пройдетесь вдоль уникального ансамбля Гостиного двора.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: город Калуга, улица Академика Королёва, 2Завершение: Площадь Старый Торг
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- По желанию можно остановиться
- Зайти в кафе здании исторического лофта
- Выпить кофе и обменяться впечатлениями
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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