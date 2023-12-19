Первое впечатление о Калуге: самые красивые места города

Индивидуальная экскурсия в Калуге

Первое впечатление о Калуге

Приглашаю вас прогуляться по историческому центру Калуги.

Мы увидим величественную архитектуру Свято-Троицкого кафедрального собора, пройдемся вдоль купеческих палат, усадеб и уникального ансамбля Гостиного двора. Познакомимся с историей региона от строительства до современности. А в помощь нам — старинная карта города.
Первое впечатление о Калуге: самые красивые места города
Первое впечатление о Калуге: самые красивые места города
Первое впечатление о Калуге: самые красивые места города
Первое впечатление о Калуге: самые красивые места города
Первое впечатление о Калуге: самые красивые места города
Первое впечатление о Калуге: самые красивые места города
Ближайшие даты:
19
дек
20
дек
21
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даты

Что вас ожидает:

  • Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского
  • Парк Циолковского
  • Собор Георгия Победоносца за верхом
  • Дом, в котором жил Имам Шамиль
  • Купеческие палаты
  • Усадьба Золотарёвых
  • Каменный мост
  • Смотровая площадка на Оку
  • Свято-Троицкий кафедральный собор
  • Гостиные ряды

Описание

По Калуге со старой картой Погуляем с Вами по городу со старой картой, познакомимся с космической и исторической Калугой. Увидим исторический центр города. Вы посмотрите на старинные купеческие палаты и усадьбы, дом Билибина, где жил имам Чечни и Дагестана Шамиль, палаты купцов Коробовых, которые были построены в XVII веке. На ожидают усадьба Золотаревых, палаты купца Макарова, знаменитый Каменный мост — виадук. Вы посетите величественный Свято-Троицкий кафедральный собор, полюбуетесь на красавицу Оку, пройдетесь вдоль уникального ансамбля Гостиного двора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: город Калуга, улица Академика Королёва, 2
Завершение: Площадь Старый Торг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • По желанию можно остановиться
  • Зайти в кафе здании исторического лофта
  • Выпить кофе и обменяться впечатлениями
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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