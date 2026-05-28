Экскурсия по Юхнову сочетает историю и природу. Вы увидите центр города и живописные места. Маршрут проходит через знаковые локации. Это спокойное путешествие с атмосферой.
Описание экскурсииЮхнов — тишина, в которой слышна история Это путешествие ведёт в место, где природа и прошлое существуют в едином ритме. Здесь нет суеты — только спокойствие рек, открытые пространства и ощущение глубины времени. Юхнов раскрывается через простые, но сильные образы. Город и его следы Вы окажетесь в историческом центре у Казанского собора, где начинается рассказ о судьбе города. Далее маршрут приведёт к месту утраченного Юхновского монастыря — точке, где прошлое ощущается особенно ясно. Природа и виды На реке Кунава и в парке «Сияние на Угре» откроются виды, которые создают атмосферу этого края. Здесь важно не только смотреть, но и почувствовать тишину и пространство вокруг. Легенды и образы Вы услышите истории о местных героях, кладах и символах, включая легенды о Кудеяре и образ птицы Гамаюн. Эти сюжеты дополняют маршрут и придают ему особое настроение. Важная информация:
- Передвижение осуществляется на вашем автомобиле.
- Возможна помощь с бронированием кафе и билетов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городская площадь
- Казанский собор
- Река Кунава
- Место Юхновского монастыря
- Часовня Животворящего креста
- Парк «Сияние на Угре»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
