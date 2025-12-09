«Никола-Ленивец» — необычный арт-парк, где современное искусство сливается с окрестностями, создавая неповторимую атмосферу. Каждый объект здесь уникален.
Вы погрузитесь в философские размышления и узнаете о творческих концепциях художников-лендартистов и смыслах, заложенных в инсталляции.
Описание экскурсии
- Вы увидите «Вселенский разум» — огромную инсталляцию в виде мозга. Она напоминает нам о безграничных творческих началах человека
- Познакомитесь с интерактивным объектом «Николино Ухо» и научитесь слушать тишину
- Раскроете философию «Ротонды», где каждая дверь предоставит выбор и абсолютную свободу движения
- Подниметесь на 22-метровый «Бобур», сплетённый из берёзовой лозы в технике изготовления корзин
- Рассмотрите арт-объект «Позолоченный телец» на поле, где пять веков назад Русь была избавлена от татаро-монгольского ига
- На тренировочном 50-метровом батуте «Скорая тропа» испытаете себя в качестве акробата
Вы узнаете:
- как художник Николай Полисский придумал фестиваль «Архстояние» и стал создателем арт-парка
- что связывает «Никола-Ленивец» с русским авангардом
- какой арт-объект парка построен без единого гвоздя
- где у реки Угры прячется инсталляция, названная в честь самого Никола-Ленивца
- сколько дверей ведёт к абсолютной свободе и что стоит здесь на границе леса и поля
- сколько лестниц необходимо для штурма неба
- как работает скорость звука и многое другое
Примерный тайминг маршрута:
9:00 — выезд из Калуги
10:30 — прибытие в «Никола-Ленивец»
11:00–14:00 — экскурсия по арт-парку
14:00–15:00 — свободное время
15:00 — выезд в Калугу
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Hyundai Grand Starex
- Дополнительно оплачиваются разрешение на посещение нацпарка «Угра» — 300 ₽ за чел., билеты в «Никола-Ленивец» — 450 ₽ за чел.
- Маршрут экскурсии строится индивидуально с учётом пожеланий путешественников
- Возможно проведение экскурсии на вашем авто. Условия уточняйте в личной переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
