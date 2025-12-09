Юхнов — уютный городок, где природа и история очаровывают и вдохновляют. Он сохраняет черты уездного центра с тихими улицами, домами 19 века и старинными храмами.
Приглашаем вас оценить редкую провинциальную аутентичность, которая почти исчезла из больших городов. А ещё — полюбоваться дивными среднерусскими пейзажами со смотровой «Сияние Угры».
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Калуги
11:00 — 130:00 — обзорная экскурсия по городу
На нашем маршруте: Казанский собор и Городская площадь — Видовая площадка на реке Кунава — Утраченный Казанский Юхновский монастырь — Часовня Животворящего креста и памятники, посвящённые военным событиям — Смотровая площадка в парке «Сияние на Угре»
13:00 — 13:30 — обед в кафе «Айрон Хаус»
14:00 — 16:00 — Юхновград: посещение музея вятичей и музея народного костюма
16.00 — 18:00 — возвращение в Калугу
На экскурсии:
- Вы осмотрите исторический центр и окраины когда-то мощного форпоста
- Увидите остатки древней святой обители
- Услышите легенды Кунавы
- Узнаете о местных пернатых, которые приносят удачу и обновление
- Мы расскажем о доблестных гусарах, местных героях, мастерах-умельцах и кладе Юшки Кудеяра
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Hyundai Grand Starex
По запросу экскурсию можно организовать на транспорте путешественников, где должно быть место для гида, за 8500 ₽
- Билеты на экскурсию в Юхновград с местным гидом оплачиваются дополнительно — 750 ₽ за чел.
- Обед — по желанию, не входит в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
