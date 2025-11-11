Вас ждет насыщенный отдых, душевное путешествие, красоты природы, Оки, много свежего воздуха и конечно, культурное наследие писателей и художников позапрошлого века.
Во время экскурсии мы посетим все самые знаковые места Тарусы, прогуляемся по уютным улочкам, посетим креативные арт-пространства города.
Описание экскурсииТаруса – город древний, здесь за каждым поворотом – просто потрясающие пейзажи, которыми мы обязательно насладимся в полной мере, и которые сделали Тарусу вдохновляющим местом силы для людей культуры и искусства. Вы обязательно почувствуете непреодалимую магию тарусских просторов. Здесь жили и создавали свои бессмертные произведения великие мастера отечественной и мировой культуры: Василий Поленов и Виктор Борисов-Мусатов, семья Цветаевых и Белла Ахмадулина, Николай Заболоцкий и Василий Ватагин, Константин Паустовский, Арсений Тарковский и многие многие другие… Прогуливаясь вдоль реки, вы увидите памятник Белле Ахмадулиной работы её мужа Бориса Мессерера, памятники Марине Цветаевой и Константину Паустовскому. Под косогором на берегу Оки мы навестим надгробие художника Борисова-Мусатова. Изюминкой станет прогулка на катере по Оке в усадьбу В. Д. Поленова. Вы увидите идеально сохранившееся имение с приусадебным парком и садом русского живописца, по проектам которого построено практически все Поленово. Также посетите Большой дом, мастерскую художника «Аббатство», «Адмиралтейство» (лодочный сарай), детский домик, Фахверк-сарай построенный из Тарусского мрамора. - Церковь Воскресения Христова — старейшая в Тарусе. Мы подойдём к храму со стороны живописного изгиба улицы, через овраг, на дне которого построена симпатичная Боголюбская часовня и бьёт ключ со святой водой. - Дом-музей семьи Цветаевых, принадлежавший деду Марины. Вы посмотрите на интереснейшие фотографии и предметы из фондов. - Дом-музей Константина Паустовского. Мы осмотрим его снаружи. Если вы захотите посетить музей, нужно согласовать это заранее. - Центральная площадь и собор Петра и Павла с трёхъярусной колокольней. Поговорим о необычных архитектурных решениях при постройке храма и их причинах. - Торговые ряды и здание казначейства, сочетающее в себе черты архитектуры модерна и неоклассики. - Местный Арбат — приятная прогулочная зона с магазинами и кафе, на которой сохранилась гражданская застройка 19 века. Обратим внимание на самые интересные здания. - Галерея тарусских мастеров, где выставляются произведения современного искусства. Вы можете просто ими полюбоваться или приобрести что-то на память.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная
- Аллея памятников
- Усадьба В.Д. Поленова
- Воскресенская церковь
- Дом-музей семьи Цветаевых, «Дом Тьо»
- Дом-музей Паустовского
- Собор Петра и Павла с трехъярусной колокольней
- Одноэтажное историческое здание торговых рядов, здание казначейства, сочетающее в себе черты архитектуры модерна и неоклассики
- Галерея тарусских мастеров
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Аренда транспорта, помощь с арендой транспорта (авто от 1 до 6 человек - 10000 руб./9 часов)
- Музей семьи Цветаевых: взрослый - 250 руб., пенсионеры - 200 руб., студенты - 100 руб.
- Музей Паустовского: взрослый - 300 руб., пенсионеры - 150 руб. Посещение осуществляется по сеансам и его необходимо бронировать заранее
- Обед и чаепитие в лучших гастрономических локациях Тарусы.
- Усадьбы В.Д. Поленова (большой дом) - 500 руб. + дополнительно приобретаются билеты - "Аббатство", "Адмиралтейство", Флигель, Фахверк-сарай.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
