Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет насыщенный отдых, душевное путешествие, красоты природы, Оки, много свежего воздуха и конечно, культурное наследие писателей и художников позапрошлого века.



Во время экскурсии мы посетим все самые знаковые места Тарусы, прогуляемся по уютным улочкам, посетим креативные арт-пространства города.

Наталья Ваш гид в Калуге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-6 человек Когда По договоренности 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии Таруса – город древний, здесь за каждым поворотом – просто потрясающие пейзажи, которыми мы обязательно насладимся в полной мере, и которые сделали Тарусу вдохновляющим местом силы для людей культуры и искусства. Вы обязательно почувствуете непреодалимую магию тарусских просторов. Здесь жили и создавали свои бессмертные произведения великие мастера отечественной и мировой культуры: Василий Поленов и Виктор Борисов-Мусатов, семья Цветаевых и Белла Ахмадулина, Николай Заболоцкий и Василий Ватагин, Константин Паустовский, Арсений Тарковский и многие многие другие… Прогуливаясь вдоль реки, вы увидите памятник Белле Ахмадулиной работы её мужа Бориса Мессерера, памятники Марине Цветаевой и Константину Паустовскому. Под косогором на берегу Оки мы навестим надгробие художника Борисова-Мусатова. Изюминкой станет прогулка на катере по Оке в усадьбу В. Д. Поленова. Вы увидите идеально сохранившееся имение с приусадебным парком и садом русского живописца, по проектам которого построено практически все Поленово. Также посетите Большой дом, мастерскую художника «Аббатство», «Адмиралтейство» (лодочный сарай), детский домик, Фахверк-сарай построенный из Тарусского мрамора. - Церковь Воскресения Христова — старейшая в Тарусе. Мы подойдём к храму со стороны живописного изгиба улицы, через овраг, на дне которого построена симпатичная Боголюбская часовня и бьёт ключ со святой водой. - Дом-музей семьи Цветаевых, принадлежавший деду Марины. Вы посмотрите на интереснейшие фотографии и предметы из фондов. - Дом-музей Константина Паустовского. Мы осмотрим его снаружи. Если вы захотите посетить музей, нужно согласовать это заранее. - Центральная площадь и собор Петра и Павла с трёхъярусной колокольней. Поговорим о необычных архитектурных решениях при постройке храма и их причинах. - Торговые ряды и здание казначейства, сочетающее в себе черты архитектуры модерна и неоклассики. - Местный Арбат — приятная прогулочная зона с магазинами и кафе, на которой сохранилась гражданская застройка 19 века. Обратим внимание на самые интересные здания. - Галерея тарусских мастеров, где выставляются произведения современного искусства. Вы можете просто ими полюбоваться или приобрести что-то на память.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату