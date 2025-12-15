Эхо прошлого: индивидуально с историком по Калуге и Полотняному Заводу
Побеседовать о Циолковском и космосе, посетить усадьбу Растокина и родовое имение жены Пушкина
Начало: Калуга, пл. Старый Торг, 4, около главного входа в...
«Вы побываете в усадьбе Растокиных: поймёте, как в 19 веке в провинции жили купцы, и угоститесь ароматным чаем из самовара»
25 дек в 10:00
26 дек в 10:00
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
Зимние русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Начало: Россия, Москва
«Музей-усадьба Гончаровых «Полотняный завод»»
2 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 22 990 ₽ за человека
Русские усадьбы. Тула - Калуга - Таруса - Серпухов
Начало: Россия, Москва
«Музей-усадьба Гончаровых «Полотняный завод»»
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
20 790 ₽ за человека
