Вас ожидают уютный Боровск, научный Обнинск, историческая Калуга, в которых провинциальное очарование сочетается с великими научными открытиями и дворянскими традициями.
Мы
Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Боровск - Обнинск
07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отправление на автобусе в г. Боровск.
Боровск — провинциальный городок с 700-летней историей и «параллельным миром», созданным художником-пенсионером, самым возрастным стрит-артистом России.
Обзорная экскурсия по г. Боровск.
Старинная застройка погрузит в атмосферу начала 20-го века, а современные муралы Владимира Овчинникова помогут прикоснуться к миру поэзии и расскажут о самых ярких сюжетах прошлого.
В программе:
- древнее городище — до 17 века здесь стояла деревянная крепость, давшая начало городу;
- Боровск — центр старообрядчества и дом «неистового протопопа» Аввакума и его духовной дочери боярыни Морозовой;
- купеческая страница истории города: Торговая площадь с Кафедральным Благовещенским собором, купеческая застройка 18-19 веков с богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон;
- знакомство с творчеством «Боровского Бэнкси». Самая известная фреска — «Глобус Боровска», на которой художник изобразил городские достопримечательности и исторических личностей, которые прославили Боровск.
Городская жизнь 20 века тесно связана с биографией «отца мировой космонавтики» — К. Э. Циолковский, который 12 лет жил и работал в Боровске.
Посещение Музея-квартиры К. Э. Циолковского.
В доме, расположен музей, на втором этаже учёный-самоучка полтора года арендовал квартиру. На тот момент ему было 20 лет, в этих стенах Константин Эдуардович начал свою педагогическую и научную деятельность.
В музее-квартире увидите экспозицию об учёном:
- узнаете о его личной жизни и карьере, как он без образования стал основоположником теоретической космонавтики;
- посмотрите на реконструкцию творческой лаборатории конца XIX века, самодельные жестяную лампу и аэродинамический прибор, поделки в виде воздушных змеев и воссозданную классную комнату, где проходили уроки школьного учителя.
Отправление в г. Обнинск.
Обнинск — первый наукоград России, родина мирного атома, где начала работать первая в мире атомная электростанция. Город физиков и лириков, в котором тесно переплелись история и передовые научные открытия:
- метеомачта высотой с 103-этажный небоскрёб помогает исследователям изучать различные погодные условия;
- «Морозовская дача», или усадьба «Турлики», — уникальный памятник архитектуры стиля модерн, самое старое здание города, свидетель важных исторических событий.
Обед.
Экскурсия на «Обнинскую сыроварню» — это уникальная возможность увидеть полный цикл производства сыра. Цех находится за стеклом, а опытный экскурсовод раскроет секреты сыроварения, как молоко превращается в твёрдый сыр.
Закрепление теории практикой: дегустация вкуснейших сыров разных сортов, в том числе и от фермеров Калужской области.
Посещение производства джемов.
Специалисты предприятия познакомят с производственным циклом — от подготовки сырья и варки фруктовых пюре до консервирования и упаковки. Вы узнаете о контроле качества и требованиях к ингредиентам, а гид расскажет о технологических особенностях и истории бренда.
В завершение знакомство с производством джелато (видеосюжет) и дегустация: заранее приготовленное джелато и разнообразные джемы и конфитюры.
Отправление в г. Калугу.
Размещение в гостинице.
Ужин в ресторане гостиницы/ города.
Обзорная экскурсия по Калуге. Возвращение в Москву
07:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по г. Калуге — одному из красивейших городов русской провинции, насчитывающему более шести веков интереснейшей истории. Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, так как сумел частично сохранить застройку XVIII века.
Экскурсия включает осмотр самых важных достопримечательностей города:
- Свято-Троицкий кафедральный собор (внешний осмотр) — главный храм города;
- усадьба Золотарёвых (внешний осмотр), где останавливались августейшие особы в том числе императоры Александр I и Николай I;
- уникальный Каменный мост, построенный по принципу римских виадуков;
- Присутственные места и ярко красные гостиные ряды, символ купеческой Калуги;
- Калужский Драматический театр;
- палаты Коробовых — первое каменное здание города;
- душевные пейзажи Оки со смотровой площадки в центральном парке культуры и отдыха.
Далее Вы сможете выбрать один из вариантов программы, который подойдет именно вам.
- Вариант. Свободное время: отличная возможность осмотреть достопримечательности Калуги в свободном режиме и поискать космонавтиков.
- Вариант. Музей истории космонавтики с экспозициями исторического здания и второй очереди музея (по желанию, оплата при покупке тура).
Экскурсия позволяет проследить основные вехи пути развития космонавтики от теоретических идей Константина Эдуардовича Циолковского до наших дней.
Залы исторического здания знакомят с техническим наследием Циолковского и его идеями в области дирижаблестроения, авиации, ракетно-космической техники, увидите чертежи и брошюры ученого — редчайшее научно-техническое наследие нашей страны.
Музейный комплекс «Вторая очередь» — редкая возможность увидеть полномасштабные макеты автоматических межпланетных станций «Луна», «Венера», «Марс»; почувствовать себя испытателем в медико-биологическом эксперименте, посетив комплекс «Юпитер 2»; почувствовать себя космонавтом, посетив макет базового блока легендарной станции «МИР» и многое другое.
Гастрономический спектакль «Ай-да тесто!» с обедом в купеческом трактире — познавательно-развлекательная программа-легенда происхождения старинного лакомства «Калужское тесто». Узнаете много интересного, получите заряд отличного настроения и конечно попробуете историю на вкус!
Купец с купчихой взяли на службу Дуняшу, которая вместо кофе намолола сухари. Купчиха вместе с Дуняшей заварили сухари медовым сиропом, добавили пряности и получилось лакомство, которое было известно во всей России в XIX веке.
Отправление в п. Полотняный завод.
Посещение Музея-усадьбы Гончаровых «Полотняный завод» с экскурсией в доме Гончаровых.
В исторической анфиладе парадных комнат, где некогда бывал А. С. Пушкин и где каждая вещь хранит память о нем, гостей усадьбы ждет увлекательное путешествие в XIX век.
В большой Бирюзовой гостиной — увлекательный мастер-класс по танцу «Полонез». Прикоснитесь к удивительной истории и станьте участником событий того времени!
Свободное время для прогулки по старинному Английскому пейзажному парку, являвшемуся, безусловно, жемчужиной усадьбы: любимая аллея А. С. Пушкина и его красавицы жены, бывшая пейзажная роща, беседка и памятник А. С. Пушкину.
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. м. ВДНХ).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах г. Калуги в номерах категории «стандарт» (двухместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Только завтрак
|Без ужинов: завтрак + обеды
|Завтрак, обеды и ужин
|15 490
|18 090
|18 990
Доплата за одноместный номер – 3 500 руб.
Базовое размещение: гостиница «Бест Вестерн Калуга», г. Калуга.
Резервное размещение: гостиница «Калуга Плаза», г. Калуга.
Отели указаны ориентировочно, возможна замена на аналогичные. Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.
Возможно изменение стоимости на некоторые даты, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Бест Вестерн Калуга»
Best Western Kaluga Hotel ждет новых гостей в Калуге. Здесь первоклассный сервис сочетается с ненавязчивостью персонала.
Номерной фонд представлен 4 категориями, во всех есть своя ванная комната, телевизор, работает Wi-Fi. Разместиться можно на одной двуспальной или двух односпальных кроватях.
Ресторан готов каждый день удивлять разнообразными шедеврами кулинарии. В лобби-баре каждый может заказать напиток или легкую закуску. Все мероприятия, в том числе и деловые, могут проводиться в банкетном зале.
Оказавшись здесь, Вы обязательно должны посетить музеи и прочие достопримечательности города, прогуляться по главным улицам и насладиться атмосферой.
Гостиница «Калуга Плаза»
Отель «Kaluga Plaza», находящийся в центральной части города Калуга, предлагает гостям практически домашний уют, удобное расположение, современный комфорт, высокий уровень сервиса.
Номерной фонд располагает широким выбором комфортабельных номеров различных ценовых категорий. Мягкие ковровые покрытия, элегантный декор, наличие необходимых удобств и функциональной мебели создают незабываемую располагающую атмосферу.
Ресторан предлагает изысканные блюда традиционной русской кухни, а также многообразие европейских кулинарных шедевров. Завтрак сервируется по системе «шведский стол». Допускается доставка напитков и еды в номера.
В 2 км от отеля расположена площадь Победы, в 3 км - художественный музей и драматический театр. Расстояние до аэропорта Калуги не превышает 15 километров. В 5 км находятся музей Циолковского и другие памятные места, чуть далее - городской железнодорожный вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному варианту
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославля и обратно из Сергиева Посада
- Доплата за одноместное размещение - 3 500 руб
- Посещение Музея истории космонавтики - 1 000 руб. /чел
- Выбор места в автобусе - 980 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные, а также замена гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус-иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- В туре доступна услуга «Выбор места»: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место.
- Присоединение детских групп к туру — под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.