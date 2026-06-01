1 день

Отправление из Москвы. Боровск - Обнинск

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление на автобусе в г. Боровск.

Боровск — провинциальный городок с 700-летней историей и «параллельным миром», созданным художником-пенсионером, самым возрастным стрит-артистом России.

Обзорная экскурсия по г. Боровск.

Старинная застройка погрузит в атмосферу начала 20-го века, а современные муралы Владимира Овчинникова помогут прикоснуться к миру поэзии и расскажут о самых ярких сюжетах прошлого.

В программе:

древнее городище — до 17 века здесь стояла деревянная крепость, давшая начало городу;

— до 17 века здесь стояла деревянная крепость, давшая начало городу; Боровск — центр старообрядчества и дом «неистового протопопа» Аввакума и его духовной дочери боярыни Морозовой;

купеческая страница истории города: Торговая площадь с Кафедральным Благовещенским собором, купеческая застройка 18-19 веков с богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон;

18-19 веков с богатыми усадьбами, в одной из которых останавливался Наполеон; знакомство с творчеством «Боровского Бэнкси». Самая известная фреска — «Глобус Боровска», на которой художник изобразил городские достопримечательности и исторических личностей, которые прославили Боровск.

Городская жизнь 20 века тесно связана с биографией «отца мировой космонавтики» — К. Э. Циолковский, который 12 лет жил и работал в Боровске.

Посещение Музея-квартиры К. Э. Циолковского.

В доме, расположен музей, на втором этаже учёный-самоучка полтора года арендовал квартиру. На тот момент ему было 20 лет, в этих стенах Константин Эдуардович начал свою педагогическую и научную деятельность.

В музее-квартире увидите экспозицию об учёном:

узнаете о его личной жизни и карьере, как он без образования стал основоположником теоретической космонавтики;

посмотрите на реконструкцию творческой лаборатории конца XIX века, самодельные жестяную лампу и аэродинамический прибор, поделки в виде воздушных змеев и воссозданную классную комнату, где проходили уроки школьного учителя.

Отправление в г. Обнинск.

Обнинск — первый наукоград России, родина мирного атома, где начала работать первая в мире атомная электростанция. Город физиков и лириков, в котором тесно переплелись история и передовые научные открытия:

метеомачта высотой с 103-этажный небоскрёб помогает исследователям изучать различные погодные условия;

«Морозовская дача», или усадьба «Турлики», — уникальный памятник архитектуры стиля модерн, самое старое здание города, свидетель важных исторических событий.

Обед.

Экскурсия на «Обнинскую сыроварню» — это уникальная возможность увидеть полный цикл производства сыра. Цех находится за стеклом, а опытный экскурсовод раскроет секреты сыроварения, как молоко превращается в твёрдый сыр.

Закрепление теории практикой: дегустация вкуснейших сыров разных сортов, в том числе и от фермеров Калужской области.

Посещение производства джемов.

Специалисты предприятия познакомят с производственным циклом — от подготовки сырья и варки фруктовых пюре до консервирования и упаковки. Вы узнаете о контроле качества и требованиях к ингредиентам, а гид расскажет о технологических особенностях и истории бренда.

В завершение знакомство с производством джелато (видеосюжет) и дегустация: заранее приготовленное джелато и разнообразные джемы и конфитюры.

Отправление в г. Калугу.

Размещение в гостинице.

Ужин в ресторане гостиницы/ города.

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