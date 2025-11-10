Мои заказы

Новогодний разгуляй в Туле

Приглашаем вас провести незабываемые новогодние каникулы в Туле — городе, который славится своими историческими достопримечательностями и неповторимой атмосферой гостеприимства! Вы посетите музей-усадьбу Л. Н. Толстого в Ясной поляне, музей «Гармони деда Филимона», прогуляетесь по историческому центру Тулы, а также вас ждет обед в купеческом трактире 19 века в Калуге.
Ближайшие даты:
31
дек

Программа тура по дням

1 день

Ясная Поляна - Тула

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Ясную Поляну (~200 км, 3,5 часа). Путевая информация.

11:00 Посещение Музея-усадьбы «Ясная поляна» великого русского писателя Л. Н. Толстого.

В программе:

  • обзорная экскурсия по территории музея «Традиции русской усадьбы» (знакомство с традициями усадебной жизни семьи Толстых, садово-парковым искусством, история развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, рассказ о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого);
  • экскурсия по Кучерской избе. Экскурсия знакомит гостей Кучерской избы с бытом и традициями русского народа в XIX веке. Хозяйка избы в крестьянском костюме расскажет о традициях чаепития на Руси.

Обращаем Ваше внимание: в ряде случаев по решению Туроператора возможна замена посещения музея-усадьбы «Ясная поляна» на:

Посещение Музея оружия — одного из старейших музеев России. Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема.

Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.

ИЛИ

Дом-музей В. В. Вересаева.

Музей располагается в усадьбе, принадлежавшей родителям писателя – Викентию Игнатьевичу и Елизавете Павловне Смидовичам. Дом – музей является единственной сохранившейся городской усадьбой в Туле.

Основные экспонаты – это его личные вещи: фотографии, документы, портреты, книги с автографами. В музее воссозданы интерьеры жилых комнат семьи Смидович, московского рабочего кабинета писателя, библиотеки.

При музее действует литературная гостиная, где проводятся встречи с писателями, литературные и музыкальные вечера.

Обед в кафе города.

Переезд в Тулу.

Новогодняя музыкальная программа «Новый год по-тульски» в музее «Гармони деда Филимона»

Участникам новогодней программы мы предлагаем немного попутешествовать во времени и переместиться в старую Тулу.

Во время программы вы узнаете, как встречали Новый год наши предки, какие обряды и песни сопровождали этот волшебный праздник.

В программе — задорные частушки и любимые новогодние песни под звонкую гармонь, которые заставят вас вспомнить о детстве и создадут уютную атмосферу тепла и праздника. Надеемся, что звучание различных гармоник никого не оставит равнодушным!

Размещение в отеле «Вояж» 3*, г. Тула (Резервные отели: «Москва», «Bon Voyage», «Империя», «История», «Центр», «Армения» или аналог по решению Туроператора) – 2 ночи.

Подготовка к празднованию Нового года 2026!

Дополнительно (по желанию): выездной Новогодний банкет (трансфер до ресторана включен в стоимость, обратно — самостоятельно). Стоимость уточняется.

2 день

Тула

Поздний завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия с гидом по исторической части города, в ходе которой вы посетите Музейный квартал (ул. Металлистов) и узнаете, почему улица несколько раз меняла свое название.

Прогуляетесь по Кремлевскому скверу, Центральной площади, узнаете, чем сейчас живет Тула, почему она считается оружейной, пряничной, самоварной и гармонной столицей России.

В ходе экскурсии вы увидите основные памятники Тулы: С. И. Мосину, Левше, Петру I, памятник Прянику, Н. Демидову, прогуляетесь по набережной Упы (Казанской набережной) и многое другое.

Возвращение в гостиницу или свободное время в городе.

Дополнительно (по желанию): праздничный ужин в ресторане города/отеля.

3 день

Калуга

Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.

Переезд в Калугу (~140 км, 2,5 часа).

Обзорная экскурсия по Калуге — одному из старейших городов русской провинции, красивых не только по расположению, но и своими историческими постройками, архитектурными памятниками, действующими храмами, связанными с пребыванием многих великих людей России.

Сегодня центр города является знаменитым памятником градостроения, т. к. сумел частично сохранить застройку 18 века (очаровательные улочки с купеческими домами и дворянскими особняками).

Вы увидите:

  • ракетно-космический комплекс «Восток», на котором Ю. А. Гагарин летал в космос;
  • присутственные места и Калужский драматический театр;
  • Каменный мост и Гостиные ряды;
  • смотровую площадку в центральном парке культуры и отдыха;
  • Троицкий Кафедральный собор.

Театрализованная программа «Ай-да Тесто» в музее «Калужское тесто».

Здесь вам увлекательно расскажут невероятные истории и факты, интригующие загадки и городские легенды, что позволит почувствовать особый колорит, истинный дух и характер Калуги.

Здесь вы узнаете историю знаменитого русского десерта – «Калужское тесто».

Гастрономический спектакль о легенде происхождения старинного лакомства «Калужское тесто».

Вы узнаете много интересного, получите заряд отличного настроения и, конечно, попробуете историю на вкус.

«Обед с историей» в купеческом трактире 19 века.

Во время обеда вы узнаете много интересного от хозяина заведения о блюдах русской кухни и традициях русского застолья.

Примерное меню:

  • салат «Деревенский» (картофель, морковка, квашеная капуста, соленые огурчики и грибы, зеленый лук, заправка);
  • щи суточные (настоящие русские щи из томленой квашеной капусты с говядиной, как из бабушкиной печки);
  • «Царская трапеза» (блюдо, которое непременно надо попробовать – сочетание гречневой каши с лесными грибами, болгарским перцем, капустой, луком и морковью);
  • яблочный узвар (компот);
  • десерт из калужского теста.

Перечень блюд носит ознакомительный характер и может меняться по решению туроператора.

Отправление домой.

22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ.

02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете высадку во Владимире.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере – 24 900 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 7900 рублей.

Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 800 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница Вояж, Тула

2 ночи

Отель «Bon Voyage» находится в трех километрах от центра города Тулы. Стойка регистрации работает круглосуточно, вы сможете в любое время заселиться в забронированный номер.

Интерьер номерного фонда выполнен в индивидуальном стиле.

В ресторане подаются завтраки. Блюда русской кухни можно заказать на обед и ужин.

Ближайшие достопримечательности это памятник Л. Н. Толстому, Молодежный театр-студия Риск, Художественный музей, Филармония.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (2 завтрака, 2 обеда)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы/Владимира и обратно
  • Праздничный ужин в ресторане отеля/города (бронирование и оплата при покупке тура) - стоимость уточняется
  • Новогодний банкет (бронирование и оплата при покупке тура) - стоимость уточняется
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

