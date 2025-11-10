1 день

Ясная Поляна - Тула

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы. Пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если планируете посадку во Владимире.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Отъезд в Ясную Поляну (~200 км, 3,5 часа). Путевая информация.

11:00 Посещение Музея-усадьбы «Ясная поляна» великого русского писателя Л. Н. Толстого.

В программе:

обзорная экскурсия по территории музея «Традиции русской усадьбы» (знакомство с традициями усадебной жизни семьи Толстых, садово-парковым искусством, история развития усадеб в России на примере усадьбы Л. Н. Толстого, рассказ о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого);

экскурсия по Кучерской избе. Экскурсия знакомит гостей Кучерской избы с бытом и традициями русского народа в XIX веке. Хозяйка избы в крестьянском костюме расскажет о традициях чаепития на Руси.

Обращаем Ваше внимание: в ряде случаев по решению Туроператора возможна замена посещения музея-усадьбы «Ясная поляна» на:

Посещение Музея оружия — одного из старейших музеев России. Расположен музей в новом 5-этажном здании в форме богатырского шлема.

Музей основан в 1724 году, в нем хранятся уникальные коллекции оружия от петровских времен до наших дней. Основу фонда составляет огнестрельное и холодное оружие.

ИЛИ

Дом-музей В. В. Вересаева.

Музей располагается в усадьбе, принадлежавшей родителям писателя – Викентию Игнатьевичу и Елизавете Павловне Смидовичам. Дом – музей является единственной сохранившейся городской усадьбой в Туле.

Основные экспонаты – это его личные вещи: фотографии, документы, портреты, книги с автографами. В музее воссозданы интерьеры жилых комнат семьи Смидович, московского рабочего кабинета писателя, библиотеки.

При музее действует литературная гостиная, где проводятся встречи с писателями, литературные и музыкальные вечера.

Обед в кафе города.

Переезд в Тулу.

Новогодняя музыкальная программа «Новый год по-тульски» в музее «Гармони деда Филимона»

Участникам новогодней программы мы предлагаем немного попутешествовать во времени и переместиться в старую Тулу.

Во время программы вы узнаете, как встречали Новый год наши предки, какие обряды и песни сопровождали этот волшебный праздник.

В программе — задорные частушки и любимые новогодние песни под звонкую гармонь, которые заставят вас вспомнить о детстве и создадут уютную атмосферу тепла и праздника. Надеемся, что звучание различных гармоник никого не оставит равнодушным!

Размещение в отеле «Вояж» 3*, г. Тула (Резервные отели: «Москва», «Bon Voyage», «Империя», «История», «Центр», «Армения» или аналог по решению Туроператора) – 2 ночи.

Подготовка к празднованию Нового года 2026!

Дополнительно (по желанию): выездной Новогодний банкет (трансфер до ресторана включен в стоимость, обратно — самостоятельно). Стоимость уточняется.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160